Dünya basınında bugün | "Bir milyarder daha uzaya fırlatıldı"

T24 Dış Haberler

Amazon'un kurucusu milyarder iş insanı Jeff Bezos'un dün üç kişilik bir ekiple yaptığı 11 dakikalık uzay yolculuğu dünya basınında yer buldu. ABD, Kanada ve Rusya'nın Sibirya bölgesinde çıkan dev orman yangınları da ABD ve Rusya basınında manşetlere taşındı. The Guardian gazetesi, 50 bin kişinin telefon bilgilerini topladığı tespit edilen casus yazılım Pegasus'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un verilerinin yer aldığına ilişkin iddiaları aktardı.

21 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | FDA’in Alzheimer ilacı onayı soru işaretlerine neden oluyor

ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onay verdiği Blogen isimli şirkete ait Alzheimer ilacının etkinliğine ilişkin soru işaretleri sürüyor. FDA’in onayından iki ay önce üst düzey kurum yetkililerinden oluşan bir kurul, ilacın işe yaradığına dair yeterli derecede veri olmadığı sonucuna varmıştı. 15 yetkiliden oluşan kurul, ilacın onaylanmasından önce bir klinik test sürecinden daha geçmesi gerektiğini söylemişti. FDA’in kurulun bu açıklamalarına rağmen ilaca onay vermesi soru işretlerine neden oldu. İki kongre komitesi, FDA ve ilaç şirketi arasındaki onay süreci ve fiyatlandırmayı incelemeye koyuldu. FDA, soru işaretlerine karşı yaptığı açıklamada 18 yıl sonra ilk olarak nitelendirilen Alzheimer ilacı onayının kriterlere uygun bulunduğunu savundu.

The Washington Post | Rüzgarla hareket eden dumandan okyanus

ABD ve Kanada’da meydana gelen orman yangınları şu ana kadar 1.3 milyon dönüm alanı yaktı. Yangınlar nedeniyle ortaya çıkan duman ise hemen hemen bütün kıtayı etkisi altına almaya başladı. Yangının sebep olduğu dumanlar hava kalitesinin düşmesine neden oldu. The Washington Post, ABD’deki Osoyoos kasabasından bir fotoğrafa, yangından oluşan günbatımı benzetmesiyle yer verdi.

The Wall Street Journal | Bezos ve ekibinin uzay yolculuğu

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile beraberindeki 3 kişi, Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard aracıyla Teksas'ın batısından uzaya fırlatıldı. Yaklaşık 11 dakika süren yolculuğun ardından Bezos ve beraberindekiler dünyaya indi. Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor. Seyahatle birlikte Oliver Deamen uzaya gidecek "en genç", Funk ise "en yaşlı" kişi oldu.

The Guardian | Casus yazılımdan detaylar ortaya çıkıyor: Macron ve 13 dünya lideri daha listedeymiş

Dünya genelinde on binlerce insanın verilerinin toplandığı casus yazılım Pegasus’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve 13 dünya liderinin daha hedef alındığı iddia edildi. Fas istihbarat servisi, Macron'un kullandığı bir telefonu tanımlamayı başardı. Öte yandan Macron’un yazılımı telefonuna indirip indirmediği bilinmiyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı makamı iddianın doğru olması halinde "çok ciddi" olduğunu kaydetti. İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus, çok gelişmiş bir casus yazılım ve hedef alınan kişinin telefonuna sızmak için kullanılıyor.

The Independent | Bir milyarder daha uzaya fırlatıldı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, dün Blue Origin isimli araçla yaklaşık 11 dakika süren bir yolculukla uzaya gidip geldi. Bezos ve beraberindeki üç kişi, tamamı sivillerden oluşan pilotsuz yolculukla tarihe geçti. İngiliz iş insanı Richard Branson da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla geçen hafta uzaya çıkmıştı. Milyarderlerin uzay rekabetinde öne çıkan bir diğer isim ise Tesla’nın CEO’su Elon Musk. Musk'ın 2002 yılında "Mars'ı kolonileştirmek" amacıyla kurduğu SpaceX, 9 Aralık 2010'da bir uzay aracı olan Dragon'u uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirket olarak tarihe geçmişti.

Le Monde | Fransa’da hükümet Covid sertifikasında denge arıyor

Fransa’da Koronavirüs aşısının sağlık çalışanlarına zorunlu kılınması ve sosyal yaşamda pek çok mekâna girmek için aşı sertifikasının gösterilmesini öngören düzenlemeler bakanlar kuruluna sunuldu. Danıştay’ın önerisi üzerine hükûmet alışveriş merkezleri ve ihlal cezaları üzerinde değişikliğe gitti. Hükûmet, Ulusal Meclis’ten geçecek metnin ülke genelinde hoşnutsuzluğa sebep olmaması, aşırı sağın siyasetinde kullanılmaması ve yeni bir “sarı yelekler” döneminin başlamaması için denge arayışında.

The Moscow Times | “Sibirya’da yangınların temel sebebi iklim değişikliği”

Sibirya’da çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Yakutia bölge başkanı Aisen Nikolaev, dev yangınların temel sebebinin iklim değişikliği olduğunu söyledi. Rusya’nın en büyük ve en soğuk bölgesinde yaklaşık bir aydır binlerce dönüm alanı etkileyen orman yangınları yaşanıyor. Onlarca şehir yangınların neden olduğu duman altında kalırken olağanüstü hâl uygulanıyor. Nikolaev, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada “Açıkça bir neden var: Küresel iklim değişikliği” dedi. Rusya genelinde geçen ay tarihin en sıcak ikinci haziranı yaşandı.