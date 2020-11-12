Dünya basınında bugün | Bir gün daha geçti, "Trump seçim sonuçlarını hâlâ tanımadı"

T24 Dış Haberler

Dünyanın birçok gazetesinde ABD Başkanlık seçimleri sonrası yaşanan gelişmeler yer almaya devam ediyor. Obama başkanlığı döneminde "Ebola çarı" diye bilinen Ron Klain'in Seçilmiş Başkan Joe Biden göreve başladığında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak görev yapacağı açıklandı. Rusya, Ağustos ayında tescil edilen ve dünyanın ilk Koronavirüs aşısı olduğunu duyurduğu Sputnik V'in başarı oranının yüzde 92 olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İran’ın nükleer ve balistik füze programlarını geliştirme çalışmalarını vurgulayarak dünyanın “kararlı bir direnç” bir tutum sergiemesi gerektiğini söyledi

The Guardian | Hükûmet açıkladı: Britanya’da milyonlarca insan en etkili aşıyı yaptıramayabilir

Britanya’da hükûmete danışmanlık yapan bilim insanları, milyonlarca insanın Koronavirüs’e karşı en etkili aşı yerine daha az etkili bir aşıyı olmak durumunda kalabileceğini söyledi. İngiltere Başhekim Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Jonatham Van-Tam, birden fazla aşının piyasada olması durumunda “pragmatik kararlar” alınabileceğini söyledi. Bilim insanları, Pfizer ve BioNtech aşısındaki gelişme ve Oxford Üniversitesi ile AstraZenaca ortaklığındaki aşıdan beklenen haber nedeniyle “hangi aşının kimde uygulanacağı” konusunda karar vermek gerekeceğini söyledi. Ulusal Sağlık Sistem, aşı erişilebilir olduğunda konser alanı, stadyum gibi yerlerde geniş çaplı aşılama süreçlerinin başlatılmasını planlıyor.

The Independent | Trump dışarı çıktı; ancak hâlâ seçim sonucunu kabul etmiyor

Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden’ın ABD’nin 46. Başkanı olduğunun duyurulmasından bu yana ilk kez kameralar karşısında görüldü. Seçim sonuçlarını hâlâ kabul etmediğini söyleyen Trump, 11 Kasım Gaziler Günü nedeniyle Virginia eyaletinde bulunan Arlington Ulusal Mezarlığı’nı ziyaret etti.

The New York Times | Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü'nün Ron Klain olacağını açıkladı

Obama başkanlığı döneminde "Ebola çarı" diye bilinen Ron Klain, Seçilmiş Başkan Joe Biden göreve başladığında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak görev yapacak. Klain, Biden-Harris Beyaz Saray'ında görev yapacağı açıklanan ilk üst düzey yetkili oldu. Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde de Biden'ın özel kalem müdürlüğünü yapan Klain, 2009'daki ekonomik kriz ve 2014'teki Ebola salgınında Seçilmiş Başkan'la yoğun mesai yapmıştı.

The Washington Post | Biden'ın zaferini engelleme çalışmaları şekilleniyor

The Washington Post, oy sayılarının yakın olduğu eyaletlerde kanıt olmaksızın sayımlarda düzensizlik olduğunu ve düzenbazlık yapıldığını kabul etmeleri için serim yetkililerine baskı yapıldığını belirtti. Gazete, Cumhuriyetçilerin bu yolla Biden'ın "çıkça elde ettiği zaferi" önlemeye çalıştığını ifade etti.

Moscow Times | Mevcut veriler: Rusya'nın Koronavirüs aşısı Sputnik V, %92 oranında etkili

Rusya, Ağustos ayında tescil edilen ve dünyanın ilk Koronavirüs aşısı olduğunu duyurduğu Sputnik V'in başarı oranının yüzde 92 olduğunu duyurdu. ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketi Pazartesi günü, birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklamıştı.