Dünya basınında bugün | "Bir aşı bile krizi hızlıca çözmeyecek"

T24 Dış Haberler

Britanya'da muhalefetin yeni lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson'ın normalleşme stratejisini eleştirdi. The Washington Post'un aktardığına göre uzmanlar, Covid-19'a karşı bir aşı bulunsa bile gerekli miktarda üretilmesinin uzun zaman alacağını düşünüyor. Rusya'da kısıtlama uygulamaları gevşetiliyor. Koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle ekonomik açıdan zor günlerden geçen Suudi Arabistan kemer sıkma önlemleri uygulama kararı aldı.

12 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Boris Johnson “kısıtlamalardan çıkış için açık bir yol” sunmuyor

Britanya İşçi Partisi’nin yeni lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson’ın sunduğu Koronavirüs kısıtlamalarını hafifletme planını değerlendirdi. Johnson’ın “açık bir yol göstermediğini” söyleyen Starmer, “Başbakan’dan beklediğimiz açıklık ve güvence” dedi.

The Independent | Yeni bir milletin yüzü

Britanya’da hükûmet yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalalarını hafifletme planlarını açıkladı. 60 sayfalık raporda vatandaşlara toplu taşıma ve mağazalarda maske takmaları önerildi. Başbakan Boris Johnson, Covid-19 aşısının en erken bir yıl içinde gelebileceğini, belki de hiç gelmeyeceğini söyledi.

New York Times | Virüs artış gösterirken gazi evleri 72 hasta kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bakım evlerinde 4 bin 890 kişi hayatını kaybetti. Bu, eyalette virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yarısından fazlası ediyor. NYT'nin haberine göre eyalette bulunan ve devlet tarafından işletilen eski askerlere özel bakım evinde pazartesi günü Koronavirüs kaynaklı 72 ölüm tespit edildi.

The Washington Post | Bir aşı bile krizi hızlıca çözmeyecek

Uzmanlar, yeni tip Koronavirüs'e karşı bir aşı bulunsa bile ihtiyacı tam anlamıyla karşılayacak kadar üretilemeyeceğinden endişe duyuyor. WP'nin aktardığına göre virüsün yayılmasının yavaşlatılması için dünya nüfusunun yüzde 70'ine aşı yapılması gerekiyor.

Moscow Times | Rusya en çok enfekte olan 3. ülke haline gelirken Putin kısıtlamaları gevşetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yeni tip Koronavirüs vaka sayısının çok ciddi bir hızla artış göstermesine rağmen salgına karşı alınan önlemleri kademeli olarak gevşetmeye başlayacaklarını duyurdu. Salı günü Rus televizyon kanalları tarafından yayınlanan bir konuşma yapan Putin, milyonların evden çalışmasına ve işletmelerin geçici olarak kapatılmasına sebep olan kısıtlamaları salı gününden itibaren gevşetmeye başlayacaklarını ifade etti. Putin, salgının ekonomik etkilerini hisseden aile ve işletmeler için bir destek planı da açıklarken, "Son bir ayda işsizlik iki katına çıkarak 1.4 milyona tırmandı. Daha fazla tırmanmasını önlemek istiyoruz" dedi. Rusya lideri, "12 Mayıs'tan itibaren ülkenin tamamı ve ekonominin tüm sektörleri için çalışmama dönemi sona erecek" dedi. Putin, "iş başı yapma kararlarını" büyük oranda bölge yönetimlerine bıraktı ve yasakların kaldırılması konusunda son sözü doktorların söyleyeceğini belirtti.Rusya, geçen hafta Avrupa kıtasında vaka sayısı en çok artış gösteren ülke oldu. Ülkede geçen haftanın her günü 10 binden fazla vaka görüldü.