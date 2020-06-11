Dünya basınında bugün | "Binlerce hayat daha erken alınan bir tecrit önlemiyle kurtarılabilirdi"

T24 Dış Haberler

ABD Merkez Bankası, yeni tip Koronavirüs pandemisi sırasında işini kaybeden birçok vatandaşın uzun süre işsiz kalabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, ırkçı Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan askeri üslerin isimlerinde değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi. Moskova'da ölüm oranlarının geçen senelere kıyasla ciddi bir artış gösterdiğini ortaya çıktı. Britanya basınının gündeminde Covid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve salgında yeni kalkan kısıtlamalar yer aldı. Fransa’da ise gündem polis şiddet ve ırkçılığa karşı ülkede başlayan ve gelecek hafta da sürecek olan protestolar oldu. Al Jazeera’nın manşetinde Afrika kıtasında artan Covid-19 vakaları yer aldı.

11 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Binlerce hayat daha erken alınan bir tecrit önlemiyle kurtarılabilirdi

Britanya’nın Koronavirüs’le mücadelesinde önde gelen ancak daha sonra karantina kurallarını ihlal ettiği için istifa eden Prof. Neil Ferguson ülkedeki Covid-19 ölümlerine ilişkin konuştu. Ferguson, Britanya’da alınan tecrit önleminin bir hafta daha erken yapılmasın durumunda binlerce insanın hayatının kurtulmuş olabileceğini söyledi. Başbakan Boris Johnson ise Ferguson’un vardığı sonuca varmak için henüz erken olduğunu söyledi. Britanya’da şu ana kadar en az 41 bin kişi hayatını kaybetti.

The Times | Torunlar sonunda büyükanne ve büyükbabalarla bir araya gelecek

Britanya’da hafifleyen Koronavirüs kısıtlamaları gazetelerin ilk sayfasında yer aldı. Ülkede cumartesi gününden itibaren evinde yalnız yaşayan kişilerin başka birinin evinde kalmasına izin verilecek. Times, Britanya’da yeni hafifleyen kısıtlamalar sayesinde milyonlarca torunun büyükanne ve büyükbabalarıyla aylar sonra bir araya gelebileceğini de belirtti.

The New York Times | Fed Başkanı, ekonomik sonuçların yıllarca sürebileceğini söyledi

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı, ülkenin ekonomisinin pandeminin yarattığı sonuçlardan iyileşmesi konusunda kara bir tablo çizdi. Fed Başkanı Jerome Powell, pandemi sırasında işini kaybeden birçok kişinin uzun süre işsiz kalabileceğini söylerken, 2020 sonunda ABD'de işsizliğin yüzde 9.3 olacağını öngördüklerini ifade etti.

The Washington Post | Trump: Üslerin ismi değiştirilmeyecek

George Floyd cinayetinin ardından başlayan "Siyah Canlar Kıymetlidir" hareketi sonucunda dünyanın farklı ülkelerinde ırkçı sembollere karşı tepkiler büyürken Donald Trump, ABD İç Savaşı'nda Konfederasyon güçlerine komutanlık yapmış askerlerin adlarını taşıyan üslerin isimlerinde değişikliğe gidilmeyeceğini bildirdi. Konfedere güçler, ABD'de ırkçılığın yasaklanmaması için savaşmıştı.

Moscow Times | Rusya'nın düşük virüs kaynaklı ölüm oranı sorgulanırken Moskova'da Mayıs ayında yüzde 58'lik artış görüldü

Moskova Sağlık Departmanı, Rus başkentinde geçen üç senenin aynı ay ortalamasına kıyasla Mayıs 2020'de ölüm oranlarının yüzde 58 artış gösterdiğini doğruladı. Resmi verilere göre Moskova'da geçen ay 15 bin 713 kişi öldü. 2017, 2018 ve 2019'un Mayıs aylarında ortalama 9 bin 914 ölüm yaşandı. Moskova Sağlık Departmanı, bu "aşırı ölümlerin" yüzde 92'sinin Covid-19 kaynaklı olduğuna inandıklarını söyledi. Bu veriler, Rusya'nın açıkladığı düşük Koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarının daha fazla sorgulanmasına sebep oldu.

Le Monde | Fransa’da polis şiddetine karşı eylemler devam edecek

Fransa'da dört yıl önce gözaltında öldürülen Adama Traoré’in yakınlarından oluşan ve daha sonra polis şiddeti ve ırkçılığa karşı olanların birleştiği Adama Komitesi, ülkede protestolara devam çağrısı yaptı. Adama Komitesi, “Sos Racisme” (Sos Irkçılık) inisiyatifiyle birlikte 13 Haziran için Paris’te büyük bir eylem yapılacağını açıkladı. Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner’in “Ülkede ırkçılığa sıfır tolerans” ifadelerini kullanarak yaptığı açıklamaların öldürülenlerin ailelerin için yeterli olmadığı belirtildi. Castaner, bu hafta içinde polisin boynu sıkıştıran aletler kullanmasının yasaklandığını açıkladı.

Al Jazeera | Afrika’da Covid-19 vakaları 200 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının 200 bini geçtiği belirtildi. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre kıtada 5 bin 516 kişi hayatını kaybetti. Afrika’da vaka sayısının artması yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle endişelere neden oluyor.