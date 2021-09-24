Dünya basınında bugün | Biden yönetiminin Haitili göçmenlere yönelik politikası tepki çekiyor

T24 Dış Haberler

ABD'de 65 yaş ve üzerinin üçüncü doz Covid aşısı olması onaylandı. ABD basınının bir diğer gündemi ise Biden yönetiminin Meksika sınırından ülkeye giren Haitilileri geri gönderme politikaları oldu. Fransa basını, ABD Başkanı Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında denizaltı krizi üstüne yapılan telefon konuşmasını gündeme taşıdı. Britanya'da ise üç benzin istasyonu operatörü, yakıt kıtlığına karşı uyardı.

24 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | CDC, 65 yaş üstüne üçüncü doz onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayından sonra ABD Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) danışma kurulu da 65 yaş üstü için üçüncü doz Covid aşısını onayladı. Böylece iki doz aşısının üzerinden en az altı ay geçmiş kişiler için hızlıca aşı dağıtımı yapılabilecek.

The Wall Street Journal | Yeni keşif, Amerika'ya ilk gidenler için yeni tarihi gösterdi

ABD'li araştırmacılar, insanların Amerika'ya bilinenden 7 bin yıl daha önce ayak bastığını ortaya koydu. Bilim insanları, New Mexico eyaletindeki çalışmalarda 23 bin ila 21 bin yıl önceye ait ayak izleri buldu. İnsanların ne zaman Amerika kıtasına yerleştiği on yıllardır tartışma konusu. Son bulgular, insanların 16 bin yıldan önce kıtalara ayak bastığına ilişkin teorileri de alt üst edebilir. Ayak izlerinin, binlerce yıl öncesine ait bir gölün kenarında yürüyen bir grup çocuk ve gence ait olduğu düşünülüyor. Bulgular aynı zamanda Kuzey Amerika'ya daha önce bilmediğimiz birden fazla göç dalgası yaşanmış olabileceğine işaret ediyor.

The Financial Times | Gözyaşı nehri: Biden'ın Haiti politikası "zalim"

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote, Haitili göçmenlerin sınır dışı edilmesine tepki göstererek, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e istifa mektubunu sundu. ABD'de çoğunluğunu Haitililerin oluşturduğu 10 bini aşkın göçmenin Meksika sınırındaki Del Rio Köprüsü altında kamp kurmasının ardından göç krizi patlak verdi. Biden yönetiminin göçmenleri sınır dışı etme kararının ardından Pazar gününden bu yana Meksika sınırındaki kamp alanından bin 401 göçmen, Haiti'ye geri gönderildi.

The Guardian: Tedarik zinciri krizinin ortasında yakıt kıtlığı uyarısı

İngiltere'nin en büyük benzin istasyonu operatörlerinden üçü, ülke çapında yakıt kıtlığı konusunda uyardı. İngiltere çapında kamyon şoförü eksikliği, yakıt tedarikini aksatıyor.



Independent: Benzin istasyonları teslimat sürücüsü sıkıntısı nedeniyle kapanıyor

İngiltere'nin en büyük benzin istasyonu operatörlerinden bazıları, yakıt kıtlığı konusunda uyardı ve İngiltere'deki sürücüler için karışıklık riskine yol açtı.

Le Monde | Denizaltı krizi: Macron, Biden'la yatıştırmayı oynuyor

Fransa, ABD ve Avustralya arasında çıkan denizaltı krizinden bir hafta sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden telefonda konuştu. Telefon konuşmasının, Paris-Washington arasında ısınmanın ilk aşaması olduğu belirtildi. Paris'in denizaltı anlaşması krizi sonrası istişareler için çağırdığı Washington Büyükelçisi gelecek hafta görevinin başına dönecek.