Dünya basınında bugün | Biden yönetimi BAE’ye 23 milyar dolarlık silah satacak

T24 Dış Haberler

ABD Bakanı Joe Biden, askeri danışmanlarının tavsiyelerine rağmen Afganistan'daki tüm askerlerini 11 Eylül itibariyle tamamen çekerek ülkenin en uzun süredir dahil olduğu savaşa son verecek. Britanya’da eski Başbakan David Cameron’ın da dahil olduğu, Greensill Capital isimli şirkete yönelik hükûmetteki lobicilik faaliyetlerine ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta birlik yanlıları ve polis karşı karşıya gelmeyi sürdürüyor. ABD’de Biden yönetimi, Kongre’ye Birleşik Arap Emirlikleri’ne F-35, SİHA ve çeşitli ekipmanların bulunduğu 23 milyar dolarlık silah satışının süreceğini duyurdu.

14 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hükûmetteki lobicilik krizinde üst düzey bir memurun danışmanlık yaptığı ortaya çıktı

Britanya’da eski Başbakan David Cameron’ın da dahil olduğu, Greensill Capital isimli şirkete yönelik hükûmetteki lobicilik faaliyetlerine ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Britanya’da üst düzey bir devlet memurunun Kabine Ofisi’nin bilgisi dâhilinde görevi sürerken şirket için danışmanlık yaptığı belirlemedi. Bill Crothers isimli üst düzey memurun görevini sürdürürken özel bir şirket için danışmanlık yürütmesi, Başbakanlık kaynakları tarafından “derin endişe” olarak yorumlandı. Crothers, danışmanlık faaliyetlerinin devlet içi görevleriyle bağlantısının olmadığını savundu.

The Independent | Kuzey İrlanda’da şiddetli protestolar: Devamı gelebilir

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta birlik yanlıları ve polis karşı karşıya gelmeyi sürdürüyor. Şiddetli geçen protestoları takip eden The Independent muhabirinin haberinde, “Asıl korkulan daha fazlasının gelecek olması” ifadeleri yer aldı. Olaylar, Kuzey İrlanda polisinin geçen yaz yapılan kalabalık bir cenaze törenine katılan Sinn Fein partisi liderlerine müdahale etmemesi ve savcılığın da ceza vermemesiyle başlamıştı. Ancak gerilimin ardında Brexit anlaşmasının bölgede yarattığı belirsizlik olduğu da belirtildi.

New York Times | Biden, ülkenin en uzun savaşı için bitiş tarihi belirledi

The Washington Post | ABD, 11 Eylül itibariyle Afganistan'dan çıkmaya hazır

ABD Bakanı Joe Biden, askeri danışmanlarının tavsiyelerine rağmen Afganistan'daki tüm askerlerini 11 Eylül itibariyle tamamen çekerek ülkenin en uzun süredir dahil olduğu savaşa son verecek. Biden'ın danışmanları ABD'nin ülkeden tamamen çekilmesinin 2001'de ülkeye girmelerine sebep olan terör tehditlerinin tekrar ortaya çıkmasına sebep olabileceğini savunuyordu. New York Times'a konuşan üst düzey bir Biden yönetimi yetkilisi, şartlı bir yaklaşımın ABD'nin Afganistan'dan asla çıkmayacağı anlamına geldiğine inandığını söyledi. ABD, bu karar doğrultusunda radikal İslamcı terör örgütü El Kaide'nin New York ve Washington'da binlerce insanı öldürdüğü 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümünde Afganistan'dan çıkmış olacak.

ABD'nin 2001'de El Kaide'nin saldırılarından sonra başlattığı işgalde yaklaşık 800 bin ABD'li en az bir kez görev yaptı; 2 bin 300'den fazla ABD'li öldü ve 20 binden fazlası da yaralandı.

2001'den bu yana süren çatışmalarda 50 bin Afganistanlı sivil hayatını kaybetti.

Moscow Times | Biden Putin'i Ukrayna konusunda uyardı, ABD-Rusya zirvesi teklifinde bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağı devam ederken Kremlin'deki mevkidaşına Ukrayna ile arasındaki gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

ABD istihbaratı Rusya'nın Ukrayna'da direkt çatışma istemediğine dair bir rapor yayınladıktan ve Moskova Washington'a "hasım" dedikten sonra Biden ve Putin'in salı günü telefonda görüştüğü açıklandı.

Biden'ın Putin'e iki liderin tarafsız bir bölgede yapılacak bir zirvede bir araya gelmesi için çağrıda bulunduğu belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamada liderlerin "diyalogu devam ettirme kararı" aldığı yazarken Putin'in zirve teklifini kabul edip etmediği açıklanmadı. Yapılacak bir görüşme, Biden'ın ABD Başkanı olmasından bu yana mevkidaşların ilk yüz yüze görüşmesi olur.

Konuşmada Biden'ın Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Kırım'daki asker yığınağı hakkındaki endişelerini dile getirdiği ve Putin'e gerilimi düşürme çağrısı yaptığı belirtildi. Görüşmede Biden'ın Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler inşa etme isteğini de tekrarladığı belirtildi.

Kremlin'in açıklamasında, "İki taraf da küresel güvenliği sağlamanın en önemli konularında diyalogu sürdürme konusunda hazır olduklarını dile getirdi" denildi.

Le Monde | Çin’in aşı diplomasisi geçersiz kılınıyor

Le Monde’da yer alan haberde, Çin’in 2020’nin Aralık ayından bu yana aralarında Türkiye, Brezilya, Macaristan’ın da bulunduğu ülkelere aşı gönderdiğini ancak bu aşıların henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmadığı ve yeterli verinin sunulmadı belirtildi. Çin’deki aşılarla ilgili Çin Hastalık Kontrol Merkezleri Direktörü’nün de koruyucuk oranlarıyla ilgili “şüphe verici açıklamaları olduğu” belirtilen haberde Çin’den aşı alan ülkelerdeki Koronavirüs vaka artışından bahsedildi. Çin’in diplomatik kanalları sınırlı tutmaya devam etmesi durumunda Pekin’in bilimsel kapasitesiyle ilgili şüphelerin kalacağı belirtildi.

Al Jazeera | Biden yönetimi BAE’ye 23 milyar dolarlık silah satacak

ABD’de Biden yönetimi, Kongre’ye Birleşik Arap Emirlikleri’ne F-35, SİHA ve çeşitli ekipmanların bulunduğu 23 milyar dolarlık silah satışının süreceğini duyurdu. Biden yönetimi, Trump döneminde yapılan satış anlaşmasını incelemek üzere durdurmuştu. İnceleme sonunda satışın sürdürülmesine karar verildi.