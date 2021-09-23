Dünya basınında bugün | Biden ve Macron konuştu; "Transatlantik liderler gerilimi çözmeye çalışıyor"

T24 Dış Haberler

The New York Times gazetesi, ABD'nin Meksika üzerinden ülkeye giren Haitili göçmenlere yönelik politikaları gündeme getirdi. ABD-Britanya ve Avustralya arasında denizaltı teknolojisi üzerinde başlayan ve Fransa'yı öfkelendiren işbirliği dünya basınında yer bulmaya devam ediyor. Fransa basını, ABD Başkanı Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'nda "müttefiklerle işbirliği" konulu konuşmasını öne çıkardı.

23 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Biden, sınırlarda daha sert önlemlere başvuruyor

ABD’de Meksika sınırı üzerinden ülkeye girmeye çalışan Haiti göçmenlerin at üstündeki Sınır Koruma görevlileri tarafından kırbaçlandığı görüntüler ciddi tepkilere neden oldu. NYT’de yer alan habere, kırbaçlı görevlilerin görüntüsünün eski ABD Başkanı Donald Trump’ın göç politikalarına uyumlu olduğu değerlendirmesine yer verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, kırbaçlı görevlilere ait görüntülerin “korkunç” olduğunu, inceleme yapılacağını söyledi. Biden yönetimi, 15 binden fazla Haitili göçmenin götürülmesi için yeni bir kamp boşalttı. Haberde “Biden’ın karşı karşıya olduğu ikilemin bir parçası da ofisinin görevini göçle mücadele için kullanma çallarının federal hâkimler tarafından engelleniyor oluşu” ifadeleri yer aldı.

The Wall Street Journal | Transatlantik liderler gerilimi çözmeye çalışıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları telefon görüşmesinde, Avustralya'nın Fransa ile imzaladığı denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ve Britanya ile ortaklık kurmasıyla yaşanan krizin ardından güveni garanti eden şartları oluşturmak ve ortak hedeflere ulaşmak için somut önlemler önermeyi amaçlayan derin istişare sürecini başlatmaya karar verdi. Fransa ve ABD'den yapılan ortak yazılı açıklamada, Biden'ın talebi üzerine, ikilinin denizaltı projesine ilişkin yapılan açıklamanın sonuçlarını ele almak üzere telefonda görüştüğü belirtildi. "Macron ve Biden, müttefiklerin arasında Fransa'nın ve Avrupalı ortakların stratejik çıkarlarına ilişkin meselelerde yapılan açık istişarelerin bu durumu önleyebileceği hususunda mutabık kaldılar" ifadesi kullanılan açıklamada, Biden'ın bu konudaki kararlığını dile getirdiği belirtildi.

Le Monde | “Biden; iyi niyet, kötü davranış”

Le Monde gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, uluslararası iş birliği vurgusunu hatırlattı. Haberde, Biden’ın konuşmasındaki sözlere rağmen Afganistan’dan çekilme süreci hatırlatılarak ABD’nin özellikle Avrupalı müttefiklerinin son zamanlarda soğumaya başladığı belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un BM Genel Kurulu’nda bulunmadığı belirtilirken, ABD ile Fransa arasındaki denizaltı krizinin altı çizildi.

The Guardian: Enerji krizi daha fazla haneyi vurduğundan gaz şirketleri beklenmedik vergilerle karşı karşıya kalabilir

Bakanların, rekor gaz fiyatlarından kâr eden şirketlere yönelik beklenmedik bir vergilendirmeyi düşündüklerini kabul etmeleri üzerine, iki tedarikçinin daha çökmesiyle 800 bin hane daha enerji krizinin kurbanı oldu.

The Independent: Sendikalar Starmer'ı parti reformları konusunda desteklemeyi reddediyor

Keir Starmer, sendikaların desteğini sağlayamamasının ardından, İşçi Partisi'nin liderlik seçim kurallarını değiştirme planlarının bozguna uğraması ihtimaliyle karşı karşıya. Bu hafta sonu Brighton'da başlayacak parti konferansıyla Starmer'ı eleştirenler, bir liderlik seçimi olasılığını bile gündeme getirdi.

The Moscow Times | ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları, Helsinki’de bir araya geldi

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ve ABD’li mevkidaşı Mark Milley, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bir araya geldi. ABD’li generalin basın sekreteri Albay Dave Butler, gazetecilere verdiği demeçte Gerasimov ve Milley’in orduların arasındaki çatışma durumları ortaya çıkma riskinin azaltılması ile ilgili konuları ele aldıklarını söyledi. Müzakerelerin ‘Amerika ve müttefiklerinin, ABD ordusunun ve müttefiklerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra terörle mücadele yollarını aramaya yönelik çabalarının zemininde’ gerçekleştiği belirtildi.