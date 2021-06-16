Dünya basınında bugün | Biden-Putin: Yüksek gerilim altında ilk görüşme

T24 Dış Haberler

Londra Polisi’nin (Met), 1987 yılında işlenen faili meçhul özel dedektif Daniel Morgan cinayetini çözmekte başarısızlığının kurumsal olarak gizlendiği tespit edildi. ABD'nin Koronavirüs'ten en ağı etkilenen eyaletlerinden New York ve California'nın valileri perşembe günü işletmeler ve sosyal toplanmalarla ilgili neredeyse tüm önlemleri kaldırdıklarını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Cenevre'de bir araya gelecek.

16 Haziran 2021 tarihinde dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Bakım evi çalışanlara Covid-19 aşısı zorunlu olacak

Britanya’da Koronavirüs aşısının bakım evlerinde çalışanlar için zorunlu tutulması bekleniyor. Söz konusu zorunluluğun bütün Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarına genişletilmesi de tartışılan konular arasında. Öte yandan aşının zorunlu tutulmasının Britanya hükûmetinin Avrupa insan hakları yasası kapsamında dava edilmesine neden olabileceği belirtiliyor. İngiltere’de toplam 1.5 milyon bakım evi çalışanı olduğu bilinirken iş örgütleri, zorunluluk sonrasında istifa edecek çalışanlar olabileceğini söyledi.

The Independent | Met Polisi, “yozlaşmayla” suçlandı

Londra Polisi’nin (Met), 1987 yılında işlenen faili meçhul özel dedektif Daniel Morgan cinayetini çözmekte başarısızlığının kurumsal olarak gizlendiği tespit edildi. 1987 yılında işlenen cinayette çeşitli tutuklamalar ve soruşturmalar olsa da kimse bu cinayetten hüküm giymedi. Süreci araştıran bağımsız heyet, polisin olayı araştırırken “kurumsal olarak yozlaşmış” bir şekilde hareket ettiği sonucuna vardı. Polisin, halkı ve Morgan’ın ailesini yanlış yönlendirdiği belirtildi. Raporda, teşkilatın Morgan'ın ailesi ve halka bir özür borçlu olduğu sonucuna varıldı.

The New York Times | "Çok önemli an": New York ve California açıldı

ABD'nin Koronavirüs'ten en ağı etkilenen eyaletlerinden New York ve California'nın valileri perşembe günü işletmeler ve sosyal toplanmalarla ilgili neredeyse tüm önlemleri kaldırdıklarını duyurdu. New York'ta artık restoranlar masaları mesafeli koymayacak, sinema salonları tam kapasite dolabilecek ve binaların girişinde vücut ısısı kontrolü yapılmayacak. California'da da birkaç istisna ile birlikte benzer kararlar alındı. İki eyaletin de nüfusunun yüzde 70'den fazlası aşılandı.

The Washington Post | Tekrar kulübün üyesi

The Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa ziyaretindeki temaslarını "okuldaki ilk gününde teneffüste eski arkadaşlıkları canlandırmaya çalışan bir öğrenciye" benzetti. Biden'ın sık sık "Amerika geri döndü" mesajını desteklemeye çalıştığına dikkat çeken gazete, Avrupa'nın Biden'ın duruşunun selefi Trump'tan çok farklı olmasından memnun olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Moscow Times | Biden-Putin zirvesinden önce Rusya'da az sayıda insan ilerleme kaydedileceğini öngörüyor

Moscow Times, bugünkü Biden-Putin zirvesinde kimsenin Gorbaçov-Reagen'ın Soğuk Savaş dönemindeki buzları eriten görüşmesinde olduğu gibi sıcak pozlar vermesini beklemediğini ifade etti. Haber sitesi, Putin'in de kısa süre önce zirvenin görüşmelerde büyük bir iyileşmeye sebep olmasını beklemediğini söylediğini hatırlattı.

Le Figaro | Biden-Putin: Yüksek gerilim altında ilk görüşme

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Cenevre’deilk kez yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirecek. Dünyanın odaklandığı görüşmede, iki taraftan kaynaklar da beklentileri yüksek tutmazken, gerilimin daha da artmaması için sabit bir zemin oluşturulması hedefleniyor. İki ülke arasında siber saldırılar, ABD seçimine Rus müdahalesi, nükleer silahların kontrolü anlaşmasından Rusya'nın çekilmesi ve en önemlisi de Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etmesi gibi konularda yaşanan gerilim sürüyor. Biden, NATO Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında Rusya üzerine uzun süre ayırmıştı.

Al Jazeera | Ateşten sonra ilk: İsrail, Gazze’yi vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Açıklamaya göre saldırı, Gazze'den atılan ateş balonlarına karşılık olarak düzenlendi. İsrail’de yeni hükûmetin göreve gelmesiyle aşırı sağcı grupların Doğu Kudüs’te yapacağı yürüyüşe izin vermesiyle gerilim, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesten sonra yeniden tırmandı.