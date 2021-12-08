Dünya basınında bugün | Biden, Putin'i Ukrayna konusunda uyardı

T24 Dış Haberler
Britanya’da Başbakanlık’ta (10 Numara) geçen yıl ülkede Koronavirüs nedeniyle kapanma önlemleri uygulanırken bir Noel partisi düzenlendiği iddia ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı video görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin çok ağır ekonomik yaptırımlara sebep olacağını ve NATO'nun Avrupa'daki askerlerinin yerini değiştirmesine yol açacağını söyledi. Rusya'da bir savaş gazisi kamu binasına silahla saldırarak 2 kişiyi öldürdü ve 4 kişiyi yaraladı. Al Jazeera, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretini manşetine taşıdı.
8 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Hükümette Noel partisi skandalı: Boris Johnson yalan söylemekle suçlanıyor
Britanya’da Başbakanlık’ta (10 Numara) geçen yıl ülkede Koronavirüs nedeniyle kapanma önlemleri uygulanırken bir Noel partisi düzenlendiği iddia ediliyor. Başbakan Boris Johnson ve danışmanları ısrarla partinin gerçekleşmediğini söylerken 10 Numara’dan üst düzey yetkililerin, Noel partisi konusunda şakalar yaptığı bir video sızdı. Televizyonda yayınlanmış bir basın açıklaması gibi gösterilen şaka videosunda Johnson’ın bir danışmanının, Başbakan’ın o dönemki basın sözcüsü Allegra Statton’la “cuma akşamı Downing Sokağı’ndaki Noel partisiyle” ilgili şakalaştığı görülüyor. Videonun 22 Aralık 2020’de çekildiği belirtilirken söz konusu partinin de 18 Aralık 2020’de gerçekleştiği belirtiliyor. Video üzerinde Downing Sokağı’ndan yapılan açıklamada Noel partisi yapılmadığı, Covid kurallarına uyulduğu tekrarlandı.
The Times | Kabinede aşı pasaportu çatlağı
Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Koronavirüs’ün yeni varyantı Omicron’un Delta’dan daha bulaşıcı olduğunu açıklaması üzerine, hükümette aşı pasaportlarının yürürlüğe girmesine ilişkin planlar oluştu. Öte yandan bakanlar, zorunlu aşı sertifikasının gerekliliği konusunda fikir ayrılıkları yaşadı. Yeni varyantın varolan Covid-19 aşılarının etkisini 40 kata kadar azalttığı tahmin edilirken, yeni varyantın daha ağır hastalığa neden olup olmadığı henüz tespit edilmedi.
New York Times | "Selamlar, Sayın Başkan": Biden ve Putin 2 saatlik video konferans yaptı
The Washington Post | Biden, Putin'i Ukrayna konusunda uyardı
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı video görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin çok ağır ekonomik yaptırımlara sebep olacağını ve NATO'nun Avrupa'daki askerlerinin yerini değiştirmesine yol açacağını söyledi. Biden'ın aynı zamanda böyle bir durumda Batı'nın Kırım'ın ilhakına verdiğinden çok daha sert bir tepki vereceklerini söyledi.
Biden, krizin diplomatik yollarla çözülmesi için çağrıda bulundu.
Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğinin garantisini istediğini belirtti.
Moscow Times | Silahlı saldırgan Moskova'da devlet dairesinde 2 kişiyi öldürdü
Rusya'da bir savaş gazisi kamu binasına silahla saldırarak 2 kişiyi öldürdü ve 4 kişiyi yaraladı.
Belediye Başkanı Yardımcısı Anastasia Rakova, saldırıda hayatını kaybedenlerin kamu servisi merkezinde çalışan güvenlik görevlisi ve müdür olduğunu belirtti. 4 yaralı arasında 10 yaşında bir kız da olduğu belirtildi.
Güvenlik gücü kaynaklarına göre yakalanan saldırgan, Koronavirüs'ün bir komplo teorisi olduğuna inanıyordu ve kendisinden maska takılması istenince agresifleşti.
Le Monde | Eşitsizlikler gezegeni nasıl kemiriyor?
Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı’nın hazırladığı yeni bir rapor, dünya genelinde zengin-fakir arasındaki uçurumu tekrar ortaya koydu. Rapor, 2 bin 750 milyarderin gezegenin yarısından daha zengin olduğunu gösterdi. Raporda ilk defa kadın-erkek arasındaki eşitsizlik ve ekolojik izler arasındaki farklar da incelendi.
Al Jazeera | Erdoğan’ın ziyareti sonrası Katar’dan yardım artışına dair sinyal yok
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar’a yaptığı ziyaret sona erdi. Görüşmeler sonunda Türkiye ve Katar arasında ekonomik bağlantıları güçlendirmek için 15 anlaşma imzalansa da Doha’nın Türkiye’ye finansal yardımda bulunacağına dair herhangi bir duyuru ya da belirti çıkmadığı belirtildi. Al Jazeera’nin haberinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Katarlı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında Türkiye’deki ekonomik sorunlar karşısına Katar’dan mali yardım alınıp alınmayacağına ilişkin tartışma hatırlatıldı.