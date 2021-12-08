Dünya basınında bugün | Biden, Putin'i Ukrayna konusunda uyardı

T24 Dış Haberler

Britanya’da Başbakanlık’ta (10 Numara) geçen yıl ülkede Koronavirüs nedeniyle kapanma önlemleri uygulanırken bir Noel partisi düzenlendiği iddia ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı video görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin çok ağır ekonomik yaptırımlara sebep olacağını ve NATO'nun Avrupa'daki askerlerinin yerini değiştirmesine yol açacağını söyledi. Rusya'da bir savaş gazisi kamu binasına silahla saldırarak 2 kişiyi öldürdü ve 4 kişiyi yaraladı. Al Jazeera, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretini manşetine taşıdı.

8 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hükümette Noel partisi skandalı: Boris Johnson yalan söylemekle suçlanıyor

Britanya’da Başbakanlık’ta (10 Numara) geçen yıl ülkede Koronavirüs nedeniyle kapanma önlemleri uygulanırken bir Noel partisi düzenlendiği iddia ediliyor. Başbakan Boris Johnson ve danışmanları ısrarla partinin gerçekleşmediğini söylerken 10 Numara’dan üst düzey yetkililerin, Noel partisi konusunda şakalar yaptığı bir video sızdı. Televizyonda yayınlanmış bir basın açıklaması gibi gösterilen şaka videosunda Johnson’ın bir danışmanının, Başbakan’ın o dönemki basın sözcüsü Allegra Statton’la “cuma akşamı Downing Sokağı’ndaki Noel partisiyle” ilgili şakalaştığı görülüyor. Videonun 22 Aralık 2020’de çekildiği belirtilirken söz konusu partinin de 18 Aralık 2020’de gerçekleştiği belirtiliyor. Video üzerinde Downing Sokağı’ndan yapılan açıklamada Noel partisi yapılmadığı, Covid kurallarına uyulduğu tekrarlandı.

The Times | Kabinede aşı pasaportu çatlağı

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Koronavirüs’ün yeni varyantı Omicron’un Delta’dan daha bulaşıcı olduğunu açıklaması üzerine, hükümette aşı pasaportlarının yürürlüğe girmesine ilişkin planlar oluştu. Öte yandan bakanlar, zorunlu aşı sertifikasının gerekliliği konusunda fikir ayrılıkları yaşadı. Yeni varyantın varolan Covid-19 aşılarının etkisini 40 kata kadar azalttığı tahmin edilirken, yeni varyantın daha ağır hastalığa neden olup olmadığı henüz tespit edilmedi.

New York Times | "Selamlar, Sayın Başkan": Biden ve Putin 2 saatlik video konferans yaptı

The Washington Post | Biden, Putin'i Ukrayna konusunda uyardı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı video görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin çok ağır ekonomik yaptırımlara sebep olacağını ve NATO'nun Avrupa'daki askerlerinin yerini değiştirmesine yol açacağını söyledi. Biden'ın aynı zamanda böyle bir durumda Batı'nın Kırım'ın ilhakına verdiğinden çok daha sert bir tepki vereceklerini söyledi.

Biden, krizin diplomatik yollarla çözülmesi için çağrıda bulundu.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğinin garantisini istediğini belirtti.

Moscow Times | Silahlı saldırgan Moskova'da devlet dairesinde 2 kişiyi öldürdü

Rusya'da bir savaş gazisi kamu binasına silahla saldırarak 2 kişiyi öldürdü ve 4 kişiyi yaraladı.