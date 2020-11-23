Dünya basınında bugün | Biden, "ittifak inşa ediciyi" seçti

T24 Dış Haberler

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanlığını, uzun süredir danışmanlığını yapan ve dış politika konusunda tecrübe sahibi olan Antony Blinken'e emanet etmeye hazırlandığı belirtildi. Britanya'nın gündeminde Koronavirüs testleri var. Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad oldu.

23 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson, partisinin tepkilerinin ardından ülkede geniş çaplı Koronavirüs testi vaadi verdi

Britanya’da hükûmet içinde Koronavirüs önlemlerine dair fikir ayrılıkları sürse de aralık başında kalkacak ulusal karantina sonrası için planlar yapılmaya başladı. Britanya Başbakanı Boris Johnson, ulusal karantinanın bitmesiyle 3 aşamalı önlem sistemine dönüleceğini söyledi. Enfeksiyon oranının en yüksek olacağı bölgelerde toplu test uygulamasına geçileceğini duyurdu. Toplu test kapsamında temaslı kişilere her gün test yapılması da denenecek. Britanya genelinde Noel döneminde ise ailelerin bir araya gelebilmesi için geçici hafiflemeler olabileceği belirtildi.

The Independent | Sağlık sisteminde personel eksikliği nedeniyle bir milyon operasyon ertelendi

Britanya’da Koronavirüs salgınının da etkisiyle Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı anestezist eksikliği 1 milyondan fazla hastanın operasyonunun gerçekleşmemesine neden olmuş olabilir. Şu ana kadar 140 bin hastanın bir yıldır tedavi beklediği belirtildi. Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı 10 hastaneden dokuzunda en az bir anestezistin eksik olduğu belirtildi. Anestezist eksikliği bir “iş gücü felaketi” olarak değerlendirildi.

The New York Times | Biden, ittifak inşa ediciyi en yüksek rütbeli diplomat olarak seçecek

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanlığını, uzun süredir danışmanlığını yapan ve dış politika konusunda tecrübe sahibi olan Antony Blinken'e emanet etmeye hazırlandığı belirtildi. Konuya yakın kaynaklara göre Blinken, ABD'nin müttefiklerini bir araya getirip Çin ile yeni bir yarışa girmeye ikna etmeye çalışacak. Blinken, 44. ABD Başkanı Barack Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı ve dışişleri bakanı yardımcısı olarak görev yapmıştı.

The Washington Post | Eve gitmek için negatif test sonucu beklemek

ABD'de Şükran Günü'ne kısa süre kala, sınıfta eğitim veren üniversitelerin öğrencilerinin büyük bir bölümü evlerinde dönmeye hazırlanıyor. ABD'de birçok okul Şükran Günü için evine dönen öğrencilere Ocak'taki yeni döneme kadar geri gelmeme çağrısında bulundu. Gazete, tatil için eve dönen öğrencilerin virüsü kasabalarına taşıyabileceğine ve bu sebeple birçok öğrencinin test yaptırdığına dikkat çekti.

Moscow Times | Belarus'taki Muhalefet eyleminde binlerce kişi yürüdü

Belarus'ta pazar günü on binlerce protestocu Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya karşı 15. defa sokağa çıktı. Başkent Minsk'in farklı sokaklarındaki binlerce protestocu Lukaşenko karşıtı eylemlerin sembolü haline gelen beyaz kırmız bayraklarla "Çok yaşa Belarus" sloganları atarak yürüdü. Minsk'te artık alışıldığı üzere pazar günü protestolarına karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Şehrin çeşitli yerlerine çevik kuvvet mensupları ve toplumsal olaylara müdahale araçları yerleştirildi. İnsan hakları grubu Viasnai pazar günü yaklaşık 70 protestocunun gözaltına alındığını duyurdu.

9 Ağustos seçimlerinde muhalefetin adayı olan Svetlana Tikhanovskaya, seçimlerden sonra güvenlik gerekçeleriyle geçtiği Litvanya'dan cumartesi günü yaptığı açıklamada eylemlere "özgür ve adil bir ülke için atılan adımlar" dedi. Tikhanovskaya, "Kimse hapse atanlardan korkmazsa ülke bir hapishaneye dönüşmez" değerlendirmesinde bulundu.

Le Figaro | Fransa Koronavirüs aşısına nasıl hazırlanıyor?

Fransa, onay alabilecek Koronavirüs aşısı için hazırlık yapmaya başladı. Hükûmet aralık ortasında gelebilecek ilk doz aşıların nasıl dağıtılacağı ve nasıl saklanacağı sorularına yanıt arıyor. Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği ve yüzde 95 oranında etkili olduğu belirtilen aşının eksi 70 derecede saklanma şartı olması, lojistik açıdan sıkıntılara yol açıyor. Hükûmet aşının dağıtımı için değişik stratejileri inceliyor.

Al Jazeera | Muallim’in ölümünün ardından Suriye’nin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad oldu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, eski Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in geçen günlerde hayatını kaybetmesi nedeniyle boşalan Dışişleri Bakanlığı görevine eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad’ı getirdi. Eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, 16 Kasım’da hayatını kaybetmişti.