Dünya basınında bugün | Biden'ın "Putin iktidarda kalamaz" sözleri Batı'da endişe yarattı

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Ukrayna askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kuzey-Güney Kore gibi Ukrayna’yı bölmeyi amaçladığını söyledi. New York Times; Rusya'nın pazar günü Ukrayna genelindeki stratejik hedeflerine saldırıları tekrar iki katına çıkardığını, başkent Kiev çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığını ve Mariupol'ün düşmek üzere olduğuna dair sinyaller görüldüğünü belirtti. ABD Başkanı Joe Biden'ın cumartesi günü kullandığı "Putin iktidarda kalamaz" sözleri, Washington'un Batılı müttefikleri arasında endişe yarattı.

28 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Kiev uyardı: Putin, Ukrayna’yı Kore gibi bölmek istiyor

Ukrayna askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kuzey-Güney Kore gibi Ukrayna’yı bölmeyi amaçladığını söyledi. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta bir ayın sonunda Kremlin’in “tam işgal” stratejisini yeniden değerlendirmeye başladığını söyleyen Budanov, Rus güçlerinin Kiev’de hükümetin düşürülmesi ve tam işgal yerine ülkenin Kuzey-Güney Kore gibi bölündüğü bir stratejiye yöneldiğini söyledi.

The Independent | Ukrayna tam gerilla savaşına yemin etti

Rusya’nın başlattığı savaş ile birlikte Ukrayna’yı ikiye bölmeyi amaçladığını söyleyen askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Ukrayna ordusunun Rus güçlerini geri itebileceğini söyledi. Budanov, “Yakın zamanda Ukrayna ‘gerilla safarisi’ başlayacak. O zaman Ruslar için tek bir olası senaryo kalacak: Nasıl hayatta kalacakları” dedi.

New York Times | Rusya odağını değiştirdiğine dair sinyaller verirken Mariupol düşmek üzere

New York Times; Rusya'nın pazar günü Ukrayna genelindeki stratejik hedeflerine saldırıları tekrar iki katına çıkardığını, başkent Kiev çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığını ve Mariupol'ün düşmek üzere olduğuna dair sinyaller görüldüğünü belirtti. Gazete, Kiev'de pazar günü hava saldırısı sirenleri çalsa da başkentin genel olarak sakin bir gün geçirdiğini; bunun Rusya'nın odağını ülkenin doğusuna kaydırmaya başladığına dair işaret olabileceğini ifade etti. Ukrayna askeri istihbaratı, Moskova'nın doğuya odaklanarak ülkeyi bölmeye çalışabileceğini iddia etti.

Wall Street Journal | Biden'ın Putin konusundaki açıklamaları Batılı müttefikler arasında endişe yarattı

ABD Başkanı Joe Biden'ın cumartesi günü kullandığı "Putin iktidarda kalamaz" sözleri, Washington'un Batılı müttefikleri arasında endişe yarattı. ABD yönetimi yetkilileri Biden'ın Varşova'daki açıklamasını "sığınmacıları gördükten sonra verdiği duygusal bir tepki" olarak nitelendirse de birçok Batı başkenti söylemin Ukrayna'daki savaşı bitirmek için yürütülen diplomatik süreci baltalayacağından endişeli.

Moscow Times | Rusya ve Ukrayna, yüz yüze barış görüşmelerine hazır

Ukrayna ve Rusya heyetleri, bugün savaşı sonlandırma hedefiyle İstanbul'da bir araya gelecek. Kiev, görüşmelerin Türkiye'de üç gün boyunca devam edeceğini açıkladı. Ukrayna ve Rusya , daha önce de 10 Mart'ta Antalya'da masaya oturmuştu. O görüşmede dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba, Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde masaya oturmuştu.