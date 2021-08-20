Dünya basınında bugün | "Biden’ın fiyaskosu"

T24 Dış Haberler

Taliban’ın Afganistan’da hızla ilerleyerek Kabil’e kadar ulaştığı günlerde, Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın gittiği tatilden dönmeyerek ülkede Britanya için çalışan Afgan personelin tahliyesi için gerekli aramayı yapmadığı ortaya çıktı. The Economist, ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecinin ve Taliban’ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı’nda yaşayan kaos anlarını kapağa taşıdı. ABD’nin tepki çeken hızla çekilme sürecinin vurgulandığı kapakta “Biden’ın fiyaskosu” ifadeleri yer aldı. New York Times, Afganistan'ın 4 kentinde düzenlenen protestolara Taliban'ın şiddetle karşılık verdiğini ve af sözüne rağmen muhaliflerin tutuklanmaya başladığını aktardı.

20 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya Dışişleri Bakanı Raab, Afganistan’ın düşüşü sırasında gerekli aramaları yapmayı “reddetmiş”

Taliban’ın Afganistan’da hızla ilerleyerek Kabil’e kadar ulaştığı günlerde, Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın gittiği tatilden dönmeyerek ülkede Britanya için çalışan Afgan personelin tahliyesi için gerekli aramayı yapmadığı ortaya çıktı. Afganistan’da Kabil’in düşmesinden önceki günlerde kendisine bölgedeki durumla ilgili uyarılar yapılan Raab’ın personelin tahliyesi için Afganistan Dışişleri Bakanı’nı arama görevini tatilde görevini devrettiği isme bıraktığı öğrenildi. İşçi Partisi lideri Keir Starmer, “Kabil düşerken tatilde kalmazdım” dedi.

The Independent | “Merhametleri yok”

Afganistan’da kontrolü ele alan Taliban, ülkede sivillere yönelik şiddet eylemlerinin olmadığını söylese de bölgede bulunan insanlar aksi bir durum aktarıyor. Gazeteci Kim Sengupta’ya konuşan çok sayıda Afgan, ülkeden ayrılmak için Kabil Havalimanı’na ulaşmaya çalışanların Taliban tarafından artan bir şiddetle karşılaştığını belirtiyor.

The Economist | Biden’ın fiyaskosu, Afganistan ve ABD için ne anlama geliyor?

The Economist, ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecinin ve Taliban’ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı’nda yaşayan kaos anlarını kapağa taşıdı. ABD’nin tepki çeken hızla çekilme sürecinin vurgulandığı kapakta “Biden’ın fiyaskosu” ifadeleri yer aldı.

New York Times | Baskıyı artıran Taliban, rakiplerini ve muhalefeti susturuyor

New York Times, Afganistan'ın 4 kentinde düzenlenen protestolara Taliban'ın şiddetle karşılık verdiğini ve af sözüne rağmen muhaliflerin tutuklanmaya başladığını aktardı. Kabil ve diğer şehirlerdeki protestolarda ateş açıldığı ve çeşitli noktalarda "intikam cinayetleri" gerçekleştirildiği ifade edildi.

The Washington Post | Havalimanındaki kaos, tahliyeleri zorlaştırıyor

The Washington Post, perşembe günü de Kabil Havalimanı'nda uçaklara binmeye çalışan insanlara Taliban'ın şiddet uyguladığını ve büyük kalabalıkların meydana geldiğini bildirdi. Gazete, birçok kişinin Biden yönetimini Afganistan'daki ABD'lileri ve ABD müttefiklerini çıkarmakta yavaş kalmakla suçladı.

Moscow Times | Tutuklu Navalni, Batı'ya küresel yozlaşmaya karşı harekete geçme çağrısı yaptı

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Noviçok ile zehirlenerek Rusya üzerinde bir uçakta fenalaşmasının birinci yılında siyasi Batı'ya küresel yozlaşma ile mücadele etme çağrısında bulundu.

Tutulduğu maksimum güvenlikli ceza kampında yazdığı mektupta Navalni, küresel yozlaşmanın dünyanın ana krizlerinin arkasındaki neden olduğunu belirtti. Mektup, The Guardian ve Le Monde tarafından yayımlandı.

Rusya'da ilk olarak yozlaşmayı ifşa ettiği videolarıyla ünlenen Navalni, "Yozlaşmanın uzun süre otoriter ülkelerin problemi olduğu düşünüldü. Şimdi ise Batı'nın karşı karşıya kaldığı küresel krizlerin ana nedenlerinden biri" yazdı.

Muhalif lider, otoriter rejimlerdeki yozlaşmanın sıklıkla Batı'daki finansal sistemlerle bağlantılı olduğunu ve bununla mücadele edilebileceğini ifade etti.

Navalni, Batı ülkelerinin yozlaşmış rejimlerle iş birliği yapan şirketlerin "saydamlığa zorlanması gerektiğini" ifade etti ve bunu takip eden uluslararası bir yozlaşma denetim kurumu kurulması çağrısında bulundu.

Le Monde | Taliban: Kabil’in yeni iktidarı kim?

Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban’ın liderleri yavaş yavaş kendilerini dünyaya göstermeye başlıyor. 20 yıldır gizlilik içinde olan Taliban liderleri, Afganistan’da yeni bir yönetim oluşturacak. Grubun bir dini lideri, 26 üyeli bir konseyi ve farklı alanlardaki faaliyetleri denetleyen bir "bakanlar kabinesi" var.

Al Jazeera | Suriye, hava kuvvetlerinin İsrail füzelerini durdurduğunu açıkladı

Suriye resmi haber ajansı SANA, Perşembe geces, Şam'daki hava savunma sistemlerinin şehir üzerinde çok sayıda İsrail savaş uçağıyla çatıştığını aktardı. Haber için konuşan bir ordu yetkilisi, hava saldırırlarının Beyrut tarafından geldiğini söyledi. Lübnan medyası da Beyrut

Üzerinde alçak uçuş yapan İsrail jetlerinin olduğunu aktarmıştı.