Dünya basınında bugün | Biden'ın enflasyon sınavı

COP26 iklim zirvesi sonunda kömür kullanımının düşürülmesi yönünde alınan ortak karara katılmayan Hindistan ve Çin tepki çekti. İngiltere'nin Liverpool kentinde patlama paniği yaşandı. Bir taksi, hastanenin önüne geldikten kısa süre sonra patladı. ABD, uzun süredir en büyük enflasyon artışını yaşıyor ve fiyatlardaki yükseliş pandemi sonrası ekonomik iyileşmeyi tehdit ediyor. Çok sayıda ülkede risk grubundaki kişiler için üçüncü doz Covid aşısı gündemi konuşulurken Avrupa ülkelerinde de Covid vakaları hızla artıyor.

15 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | COP26'nın kömür kararında Hindistan ve Çin düğümü

COP26 iklim zirvesi sonunda kömür kullanımının düşürülmesi yönünde alınan ortak karara katılmayan Hindistan ve Çin tepki çekti. COP26 Başkanı Alok Sharma, iki ülkenin bu kararlarını "yoksul ülkelere açıklaması gerekeceğini" vurguladı. COP26 kapanış kararlarında kömürün tamamen kaldırılması değil ancak Çin, Hindistan gibi buna bağlı ülkelerin bazı yollarla kullanıma devam edebileceği bir seçenek sunuyor. COP26 sonunda varılan anlaşma, kömür kullanımını azalmayı hedefleyen tarihteki ilk anlaşma oldu.

The Independent | Taksi patlaması sonrası üç kişi terör suçlamasıyla gözaltında

İngiltere'nin Liverpool kentinde patlama paniği yaşandı. Bir taksi, hastanenin önüne geldikten kısa süre sonra patladı. Polis, takside bulunan erkek yolcunun hayatını kaybettiğini şoförün ise hafif yaralandığını duyurdu.İngiltere basınında yer alan iddialara göre şoför, yolcunun bombalı düzeneği ayarladığını fark ettikten sonra kendini araçtan dışarı attı ve sonra kapıları kilitledi. Ardından da patlama yaşandı.Yolcunun yakınlardaki bir katedralde düzenlenen anma etkinliğine gitmek istediği de iddialar arasında. Terörle mücadele ekipleri, düzenledikleri baskınlarda 3 kişiyi gözaltına aldı.

New York Times | İnternet üzerinden satılan silah setleri şiddet epidemisini körüklüyor

New York Times, internetten alınan parçalarla yapılan ve seri numarası olmayan 'hayalet' silahların tehlike oluşturduğunu ifade etti. Bu silahların kullanımında artış görüldüğü belirtilirken, 'hayalet silahların' özellikle sıkı düzenlemelerin olduğu eyaletlerde yaygın olduğu bildirildi. Silahların suçluların yanı sıra çocukların da eline geçtiği ifade edildi. San Diego'da 12 yaşında bir çocuğun temmuz ayında, 'oyuncağa benzeyen" bu silahla kendini vurduğu veya arkadaşı tarafından vurulduğu belirtildi.

The Washington Post | Enflasyon, Biden'ın en büyük sınavı haline geldi

ABD, uzun süredir en büyük enflasyon artışını yaşıyor ve fiyatlardaki yükseliş pandemi sonrası ekonomik iyileşmeyi tehdit ediyor. Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden'ın şimdi "yeni bir tür ekonomik sınav" ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. "Pandemi makroekonomisi yeni makroekonomi" diyen George Mason Üniversitesi'nden ekonomist Tyler Cowen, "Bu duruma biraz kör giriyoruz. Ne yapacağımızdan gerçekten emin olmamalıyız" dedi.

Moscow Times | Putin: Rusya'nın Belarus-Polonya sınırındaki krizle 'alakası yok'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus-Polonya sınırında yüzlerce Orta Doğulu sığınmacının sıkışmasına neden olan krizin 'arkasındaki beyin olduğu' iddialarını yalanladı. Krizden Batı'nın politikalarını sorumlu tutan Putin, "Herkesin bilmesini istiyorum. Konunun bizimle alakası yok" dedi.

Le Monde | Avrupa'da salgın yeniden yükselişte

Çok sayıda ülkede risk grubundaki kişiler için üçüncü doz Covid aşısı gündemi konuşulurken Avrupa ülkelerinde de Covid vakaları hızla artıyor. Almanya, geçen hafta salgın başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısını kaydederken alınacak önlemler henüz bilinmiyor. Aşılama oranının ciddi anlamda düşük kaldığı belirtilen Avusturya, bu haftadan sonra aşı yaptırmayan kişiler için sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

Al Jazeera | Güney Afrika, İsrail'de gerçekleşeceği için Miss Universe'e katılmayacak

Güney Afrika hükümet, Miss Güney Afrika güzellik yarışması organizatörlerinin gelecek ay gerçekleşecek Miss Universe'e katılma kararına, yarışma İsrail'de düzenleneceği için karşı çıktı. Yarışmanın İsrail'de düzenlenmesi nedeniyle Miss Güney Afrika Lalela Mswane, bir süredir yarışı boykot etmesi yönünde çağrılar alıyordu.