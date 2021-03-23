Dünya basınında bugün | Biden'ın ekibi ekonomik büyüme için 3 trilyon dolarlık bir plan hazırlıyor

T24 Dış Haberler

ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında bir polis memuru da olan 10 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi danışmanları ekonomiyi güçlendirmek karbon salınımını ve ekonomik eşitsizliği azaltmak için 3 trilyon dolarlık bir altyapı planı üzerinde çalışıyor. Rusya'da bir ceza kolonisinde tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalni, Demir parmaklıklar arkasındaki günlük rutinini Star Wars'taki 'Stormtrooper'ların günlük rutinlerine benzetti. The Guardian gazetesi, Britanya’da Koronavirüs kaynaklı karantinanın birinci yılını “Karantinaları ve hayatını kaybeden 126 bin insanı düşünmek için bir gün” başlığıyla manşete taşıdı

23 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Britanya’da Koronavirüs karantinasının birinci yılı

The Guardian gazetesi, Britanya’da Koronavirüs kaynaklı karantinanın birinci yılını “Karantinaları ve hayatını kaybeden 126 bin insanı düşünmek için bir gün” başlığıyla manşete taşıdı. Koronavirüs salgınıyla geçen bir yılın sonunda insanların geçmişe “güvensizlik ve korkuyla” baktığı belirtildi. “Tarihçilerin hesaplaşması yıllar sürecek” ifadeleri kullanıldı.

The Times | Britanya’dan yurt dışına seyahat kısıtlamaları haziran sonuna kadar uzatılabilir

Britanya’da Koronavirüs’ü kontrol altına alma amacıyla uygulanan yurtdışı seyahat kısıtlamalarının Haziran sonuna kadar uzatılması bekleniyor. Britanya’da şu anda yurt dışına seyahatlere iş seyahati, eğitim, sağlık, acil durum gibi “zorunlu gerekçe” gerekiyor. Tatil için seyahate izin verilmiyor. Vaka sayısının giderek arttığı Fransa’nın da İngiltere için “kırmızı listeye” alınması bekleniyor.

The New York Times | Biden'ın ekibi ekonomik büyüme için 3 trilyon dolarlık bir plan hazırlıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi danışmanları ekonomiyi güçlendirmek karbon salınımını ve ekonomik eşitsizliği azaltmak için çok büyük bir altyapı planı üzerinde çalışıyor. New York Times, 3 trilyon dolarlık planının finansmanının bir bölümünün şirketler ve üst gelir grubundan olanlara uygulanan vergilerin artırılarak sağlanabileceğini ifade etti. Danışmanların paketi bu hafta Kongre'ye sunması bekleniyor.

The Washington Post | Colorado'da markette silahlı saldırgan 10 kişiyi öldürdü

ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında 1 polis memuru da olan 10 kişi hayatını kaybetti.

Boulder Polis Şefi Maris Herold, pazartesi gecesi ölü sayısını açıklarken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Ölen polis memurunun 2010'dan beri görev yapan 51 yaşındaki Eric Talley olduğu belirtidi. Yetkililer saldırı ile ilgili çok fazla detay paylaşamayacaklarını ve soruşturma sürecinin başında olduklarını söyledi.

Saldırıyla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı, ancak saldırıyı neden düzenlemeye karar vermiş olabileceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Polisin üstünde bir şey olmayan ve bacaklarından aşağı kan akan bir adamı kelepçe ile süpermarketten çıkardığı görüldü. Şüphelinin bu adam olup olmadığı açıklanmadı.

Moscow Times | Rus muhalif lider Navalni, hapishane yaşamını 'Stormtrooper'larınkine benzetti

Rusya'da bir ceza kolonisinde tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalni, Demir parmaklıklar arkasındaki günlük rutinini Star Wars'taki 'Stormtrooper'ların günlük rutinlerine benzetti.

Instagram üzerinden avukatları aracılığıyla bir paylaşımda bulunan 44 yaşındaki Navalni, alaycı bir şekilde günlük turinin erken kısmında çok sevdiği iki bölüm olduğunu söyledi.

Navalni, "sevdiği" ilk bölümün sabah 6'da uyandırılmalarından kısa süre sonra geldiğin söyledi. Muhalif lider sabah egzersizlerine hazırlanırken hoparlörlerden Rusya milli marşı çaldığını sonra birinin "Herkes özgür vatanımızı selamlasın" diye bağırdığını söyledi.

Navalni daha sonra tüm tutukluların birlikte durdukları yürüdüklerini ve buna kendi aralarında "Empire Strikes Back" dediklerini ifade etti. Navalni, "Rutinin bu bölümünde Star Wars'un Rus versiyonunu çekiyormuşuz gibi düşünüyorum. Stormtrooperlar yerine tutuklular var" dedi.

Muhalif lider, bir önceki paylaşımında bulunduğu ceza kolonisini bir toplama kampına benzetmişti.

Le Monde | Fransa’da bölgesel kısıtlama sistemi zahmetli başladı

Fransa’da artan Koronavirüs vakalarıyla mücadele kapsamında bu hafta sonu uygulanmaya başlayan bölgesel kısıtlamalar çeşitli karışıklıklara neden oldu. Salgında üçüncü dalganın başladığı gerekçesiyle Paris dahil olmak üzere 16 bölgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu bölgelerde yaşayan toplam 21 milyon insan, salgınla mücadele stratejisinde değişikliklere adapte olmakta zorlandı.

Al Jazeera | Af Örgütü Raporu: Suriyeli sığınmacılar Lübnan’da işkence gördü

Uluslararası Af Örgütü’nün hazırladığı bir raporu, Lübnan askeri istihbaratının gözaltındaki Suriyeli sığınmacılar konusunda işkence, adil yargılama ihlali gibi suçları olduğunu gösterdi. Raporda, gözaltındaki kişilerin metal çubuklarla, elektrikle kablolarıyla dövüldüğü, ters bir şekilde asılarak sorgulandığı belirtildi. Raporda, Lübnan’da 2014-2021 arasında terör suçlamalarıyla gözaltına alınan dördü çocuk, 26 Suriyelinin gördüğü işkence raporlandı.