Dünya basınında bugün | Biden iklim kriziyle mücadele için çalışmalara başladı

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği ülkeleri Koronavirüs aşılarında gecikmeler yaşarken Britanya’nın Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıda daha önce anlaşma imzaladığı için öncelik hakkı olduğu belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda 3 resmi karar imzaladı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği Kongre baskınından sonra ülkede aşırıcılar tarafından benzer eylemlerin düzenlenebileceği konusunda uyarıda bulundu.

28 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Britanya ve Avrupa Birliği arasında “Oxford aşını önce kim alacak?” gerilimi

Avrupa Birliği ülkeleri Koronavirüs aşılarında gecikmeler yaşarken Britanya’nın Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıda daha önce anlaşma imzaladığı için öncelik hakkı olduğu belirtildi. Avrupa Birliği Sağlık Komisyonu’ndan Stella Kyriakides, Britanya’nın AB’den üç ay önce kontrat imzalamasının aşıya daha erken erişim sağlamaması gerektiğini söyledi. Kyriakides “Önce gelen önce alır mantığını reddediyoruz” dedi.

The Independent | Biden iklim kriziyle mücadele için çalışmalara başladı

ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda 3 resmi karar imzaladı. Kurumlara, karbon kirliliğine yol açmayan elektrikli araçlar kullanılması talimatı verildi. Biden’ın imzaladığ ikinci kararnamede "Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Ofisi" kurulması yer aldı. Üçüncü kararnamede ise federal kurumlara veri ve bilime dayanan kararlar alınması emrini verildi. Görevi Donald Trump'tan 20 Ocak'ta devralan ABD Başkanı Joe Biden'ın Oval Ofis'teki ilk adımlarından biri, ülkesini Paris İklim Anlaşması'na geri döndürmek olmuştu.

New York Times | İç Güvenlik Bakanlığı: Kapitol saldırısından sonra yüreklenen aşırıcılar giderek daha fazla tehdit teşkil ediyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği Kongre baskınından sonra ülkede aşırıcılar tarafından benzer eylemlerin düzenlenebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, ilk defa ABD'nin "aşırıcılar tarafından uygulanan iç şiddet" tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair açıklamada bulundu.

The Washington Post | 1 haftadır görevde olan Biden düzene ve rutine alışıyor

WaPo, Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana bir rutini takip ettiğini ve günlük planına uyduğunu ifade etti. Gazete, bunun Trump'ın "kaotik stilinden" çok daha farklı olduğunu ifade etti. Gazetenin editörleri Biden'ın siyasi tansiyonu düşürmek için tartışmalardan kaçındığını bildirdi.

Moscow Times | Rus polisi, Navalni'nin apartmanı ve genel merkezini aradı

Rusya polisi, Noviçok ile zehirlendikten sonra ilk kez ülkesine döndüğünde havalimanında gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni ve destekçilerini Moskova'daki apartmanlarını, ekibinin genel merkezini aradı.

Muhalif liderin kurduğu Anti Yozlaşma Vakfı'nın başındaki Ivan Zıdanov, "Aleksey Navalni'nin Maryino bölgesindeki apartmanı aranıyor. Maskeli çevik kuvvet var. Kapıyı kırmaya başladılar" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulundu. Zıdanov, basılan evlerde Navalni'nin kardeşi Oleg'in yaşamaya devam ettiğini aktardı.

Zıdanov, Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'nın kaldırdığı apartmanın arandığını da ifade etti.

Anti Yozlaşma Merkezi de genel merkezinin arandığını Telegram kanalında duyurdu. Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş'in apartmanına da polis gitti.

Le Figaro | Aleksey Navalni: Vladimir Putin’e meydan okuyan adam

Geçen yaz zehirlenerek haftalarca Almanya’da tedavi gören Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Rusya’ya döner dönmez tutuklandı. Tutuklanan Navalni’nin kendisine destek verenlere sokağa çıkma çağrısı Rusya genelinde karşılık buldu. Ülkenin en soğuk şehirlerinde bile binlerce vatandaş Navalni’nin tutuklanmasına ve hükûmete tepki vermek üzere sokağa çıktı.

Al Jazeera | ABD B52’leri bu yıl üçüncü defa Orta Doğu üzerinde uçtu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), dün Orta Doğu üzerinde bu yıl üçüncü defa B-52 bombardıman uçakları uçurulduğunu duyurdu. Bu uçuş Joe Biden’ın göreve başladığı 20 Ocak’tan bu yana ilk oldu. CENTCOM söz konusu uçuşun amacını, ABD'nin olası saldırılara karşı caydırıcılığını, bölgesel güvenliğe olan bağlılığını ve herhangi bir üsse konuşlanma yeteneğini göstermek olarak açıkladı.