Dünya basınında bugün | "Biden hükûmetine geçiş başladı"

T24 Dış Haberler

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının ilk bulgulara göre yüzde 70 etkili olduğu, bu oranın yüzde 90’a çıkabileceği bildirildi. ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, Michigan'daki sonuçların tescillenmesi ve Genel Hizmetler İdaresi'nin aldığı kararın ardından ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'a hükûmetler arası geçiş sürecini resmen başlatmak için yetki verilmesini tavsiye ettiğini duyurdu. Türkiye, Avrupa Birliği güçlerinin Türk bayraklı bir gemiyi Akdeniz'de durdurup izinsiz bir şekilde aramasına tepki gösterdi.

24 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Britanya’nın Koronavirüs aşısı dünyayı Covid’i bitirmeye bir adım daha yaklaştırdı”

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının ilk bulgulara göre yüzde 70 etkili olduğu, bu oranın yüzde 90’a çıkabileceği duyuruldu. Aşıyı geliştiren bilim insanları, dünyanın Covid-19 salgınını bitirmeye bir adım daha yaklaştığını duyurdu. Britanya Sağlık Bakanı, yeni yılda Oxford aşısını piyasaya sürülebileceğini, Britanya nüfusunun ciddi bir bölümünün ise Paskalya Bayramı’ndan önce aşılanabileceğini söyledi. Oxford’un geliştirdiği aşı, Pfizer ve Moderna’dan daha uygun fiyatlı olmasıyla biliniyor. Bir dozun 4 sterlin olduğu belirtildi.

The Independent | Başbakan Johnson: Britanya’da aşamalı önlem sistemi Mart’a kadar sürecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere genelinde uygulanan ulusal karantinadan sonra gelecek aşamalı önlem sisteminin Mart ayına kadar süreceğini söyledi. İngiltere’deki genel karantinanın 2 Aralık’ta biteceği daha sonra da bölgesel önlemlerin başlayacağı duyuruldu. Aşı gelişmelerini hatırlatan Başbakan Johnson, zor bir kışın yaklaştığını ancak çıkış yolunun gözüktüğünü vurguladı.

The New York Times | Biden hükûmetine geçiş başladı

The Washington Post | Trump hız kesti, geçiş sürecinin iletmesine izin verdi

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, Michigan'daki sonuçların tescillenmesi ve Genel Hizmetler İdaresi'nin aldığı kararın ardından ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'a hükûmetler arası geçiş sürecini resmen başlatmak için yetki verilmesini tavsiye ettiğini duyurdu.

GSA'nin Biden'ı "mevcut duruma göre" seçilmiş Başkan ilan ettiği mektubun halkla paylaşılmasının ardından Trump, kararını sosyal medyadan duyurdu.Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda tehditlere uğradığını söylediği GSA yöneticisi Emily Murphy'ye teşekkür eden Trump, "Davamız GÜÇLÜ şekilde devam ediyor, haklı mücadelemizi sürdüreceğiz ve inanıyorum ki kazanacağız" yazdı. Trump paylaşımına, "Ancak ülkemizin çıkarları için Emily ve ekibine ilk prosedürler için gerekenleri yapmaları tavsiyesini verdim. Kendi ekibime de aynı tavsiyede bulundum" diye devam etti.

Trump, yaklaşık 4 saat sonra Twitter üzerinden bir paylaşım daha yaparak yenilgiyi kabul etmediğini ifade etti:

"GSA'ya Demokratlarla ilk prosedürleri gerçekleştirmesi için izin vermekle tarihimizin en yozlaşmış seçimi olarak tarihe geçecek bu seçimle ilgili davalarımızı sürdürmenin ne alakası var? Tam hız devam ediyoruz. Asla sahte pusulalara ve baskıya teslim olmayacağız"

Murphy'nin Biden'ı seçimin kazananı ilan etmesi yeni yönetime federal finansman sağlıyor ve seçilmiş Başkan'ın danışmanlarına Trump yönetimi yetkilileriyle koordinasyon çalışmaları yapma imkanı veriyor.

Murphy'nin kararı bazı Cumhuriyetçi Partililerin ve iş dünyasından isimlerin geçiş döneminin resmi olarak başlatılmamasına tepki göstermesinin ardından geldi. Biden ve müttefikleri sürecin başlatılmamasının ulusal güvenliği ve yeni hükûmetin Koronavirüs pandemisine karşı vereceği mücadeleyi tehlikeye attığını söyledi.

Trump kampanyası son günlerde seçime yaptığı itirazlarla ilgili ağır darbeler aldı. Pennsylvania Yüksek Mahkemesi pazartesi günü Trump ve müttefiklerinin aleyhine karar verirken geçen hafta Georgia, bu hafta da Michigan'da Biden'ın zaferi tescillendi.

GSA yöneticisi Murphy, kararını hiçbir baskı altında kalmadan "olgu" ve "yasalara" dayanarak verdiğini söyledi.

Normal şartlarda GSA, medya kuruluşları seçim sonucunu projekte ettikten kısa süre sonra seçimlerin sertifikasyon sürecini başlatıyordu.

Moscow Times | Putin, yüksek kazançlılar için gelir vergisini yükselten yasaya imza attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yüksek gelirli vatandaşlardan daha fazla vergi alınmasına karar veren yasayı imzasını atarak yürürlüğe soktu. Bu, 2001 yılından beri yürürlükte olan vergi sistemine yapılan ilk değişiklik oldu.

2021'den itibaren geliri 5 milyon rubleden yüksek olan vatandaşlardan alınan vergi oranı yüzde 13'ten yüzde 15'e çıkarıldı.

Putin bu kararı ilk olarak Temmuz'da, kendisine 2036'ya kadar iktidarda kalmanın yolunu açacak halk oylamasından önce duyurmuştu.

Rus lider, reformun devlete ek 60 milyon ruble sağlamasını beklediklerini söyledi. Putin, bu gelirin "nadir ve ciddi" hastalıkları olan çocuklar için kullanılacağını belirtti.

Le Figaro | Macron, karantinadan “küçük adımlarla” çıkmak istiyor

Fransa genelinde kasım başından bu yana uygulanan Koronavirüs karantinasından çıkış yolları konuşuluyor. Avrupa’da en yüksek vaka sayısına sahip olan Fransa’da uygulanan karantinanın vaka sayılarını düşürmede etkili olduğu tespit edildi. Hükûmet karantinadan çıkışın aşamalı bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini savunuyor.

Al Jazeera | Türkiye, gemisinin aranma tartışması üzerine Avrupa Birliği, Almanya ve İtalya elçilerini çağırdı

Türkiye, dün Libya’ya giden gemisinin Almanya tarafından aranmasıyla ilgili olarak tepkisini sürdürüyor. Alman Maslahatgüzarı, İtalya Büyükelçisi ve AB'nin Ankara'daki Büyükelçisi acil bir toplantı için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'den Libya’ya giden bir yük gemisinin Pazar gecesi Yunanistan’ın güneybatısında, AB İrini Harekatı kapsamında bir Alman fırkateyni tarafından durdurulduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye, Alman fırkateyninin izin almadan arama yapmaya çalıştığını ve bu nedenle uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulamıştı.