Dünya basınında bugün | "Biden, görevdeki ilk tam gününde krizlerle yüzleşti"

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki ilk tam gününde Koronavirüs pandemisiyle mücadele için bir dizi kararname imzaladı. İngiltere'de yapılan bir araştırma Koronavirüs semptomu gösterip test olmaya gidenlerin sayısının yüzde 17 bandında olduğunu, insanların çalışmayı bırakmak konusunda endişeler yaşadığını ortaya koydu. Rusya'da yetkililer, cumartesi günü ülke genelinde meydana gelmesi beklenen protestolardan önce birçok aktivist ve Navalni'nin müttefiği gözaltına alındı.

22 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | İngiltere'de Koronavirüs hastalarının kendilerini izole etmesi için 500 sterlinlik ödeme gündemde

İngiltere'de yapılan bir araştırma Koronavirüs semptomu gösterip test olmaya gidenlerin sayısının yüzde 17 bandında olduğunu, insanların çalışmayı bırakmak konusunda endişeler yaşadığını ortaya koydu. The Guardian'ın ulaştığı bir belge hükûmetin, Koronavirüs'e yakalanan vatandaşların işten uzak kaldığı süreci karşılamak için 500 sterlinlik bir yardım ödemesini gündeme aldığını ortaya koydu. Yapılan ödemeyle Koronavirüs'e yakalanan kişilerin kendilerini izole etmeleri ve bu sırada geçim sıkıntısı yaşamamaları sağlanacak.

The Independent | Kısıtlamalar yaza kadar sürebilir

Hükûmet, İngiltere'de Koronavirüs kısıtlamalarının yaz aylarına kadar sürebileceğine işaret etti. Ülkedeki Koronavirüs'le mücadeleden sorumlu bilim insanları, sıkı kısıtlamaları erken kaldırmanın vakaları yeniden yüksek seviyelere çıkarabişleceğini söyledi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, kısıtlamaların ne zaman kaldırılabileceğine dair tarih vermek için "çok erken olduğunu" açıkladı. Öte yandan ülkede bugüne kadar 5 milyon kişiye Koronavirüs testi yapıldı.

New York Times | Biden, virüsle mücadele için 'seferberlik' duyurusu yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki ilk tam gününde Koronavirüs pandemisiyle mücadele için bir dizi kararname imzaladı. Kararnamelerle eyalet içi uçuş, tren ve otobüs yolculuklarında maske kullanımıyla ilgili yeni zorunluklar getirildi, ulusal test kurulu kuruldu ve yurtdışından gelen yolculara karantina zorunlu kılındı. Artık toplu taşımada da maske kullanımı tamamıyla zorunlu olacak. ABD'nin yeni Başkanı, çarşamba günü de federal kurumlarda masker takılmasının zorunlu olmasına karar vermişti. Biden, gelecek ay içinde ABD'deki Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek ihtimalle 500 bini aşacağını söyledi. Trump, yaklaşımını "seferberlik" dönemlerine benzetti.

The Washington Post | Biden, uzun yapılacaklar listesine başladı

The Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevdeki ilk gününde birçok krizle yüzleşmeye başladığını ifade etti. Gazete, bu doğrultuda Biden'ın Koronavirüs'le mücadele kapsamında bazı kararnameler imzaladığını ve sallantıda olan ekonomi ile diğer sorunlarla ilgili yapılacak hamleler üzerine çalışmaya başladığını aktardı. Trump iktidarının aşı dağıtımında başarısız olduğunu söyleyen Biden, görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon aşı yapılmasını planladığını söyledi.

Moscow Times | Ülke çapıdan düzenlenecek protestolardan önce Navalni'nin müttefikleri gözaltına alındı

Rusya'da yetkililer, cumartesi günü ülke genelinde meydana gelmesi beklenen protestolardan önce birçok aktivist ve Navalni'nin müttefiği gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 2019'da şehir konseyine aday olması engellendikten sonra 2019 protestolarının sembol isimlerinden biri haline gelen Lyubov Sobol da var.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş ve Navalni'nin kurucusu olduğu Anti-Yozlaşma Vakfı'nın baş araştırmacısı Gerorgy Alburov da gözaltına alındı. Çeşitli Anti-Yozlaşma Vakfı görevlilerinin de polis tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Gözaltına alınan tüm isimler, Navalni'nin tutuklanmasına karşı ülke genelinde yapılması planlanan protestolara katılım çağrısı yapmıştı.

Le Figaro | Avrupa aşı kıtlığı riskiyle karşı karşıya

Dünya genelinde Koronavirüs'ün daha hızlı yayılan varyasonundan endişe duyulurken Avrupa Birliği ülkelerinde aşılama süreçlerinin yavaş ilerlemesi "aşı kıtlığı" korkusu yarattı. AB ülkelerinin sağlık bakanları, aşılaırn geç ulaşması nedeniyle ülkelerinde verilen sözlerin tutulamadığını belirtti. Pfizer, Koronavirüs aşı üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkardığını açıklarken üretimin artırılması nedeniyle Avrupa'ya aşı tedariğinin yavaşlayabileceği uyarısını yapmıştı.

Al Jazeera | Libya'daki toplu mezarda 10 ceset daha bulundu

Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti, başkent Trablus'un yakınında tespit edilen toplu mezarlarda 10 ceset daha bulunduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı, Tarhun'daki toplu mezarlardan çıkan cesetlerden üçünün gözleri ve elleri bağlı olduğunu söyledi. Tarhun'daki toplu mezarlarda bugüne kadar 120'den fazla ceset bulundu. General Halife Hafter'in Tarhun'dan çekilmesiyle tespit edilen toplu mezarlarla ilgili Birleşmiş Milletler, "dehşete düştükleri" açıklamasını yapmıştı.