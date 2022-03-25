Dünya basınında bugün | Biden’dan Putin’e kimyasal silah uyarısı

T24 Dış Haberler

Perşembe günü NATO, G7 ve AB zirveleri Brüksel'de görüştü. 30'den fazla ülkenin lideri Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı ortak karşı duruş sergilemek için yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın kimyasal silah kullanması durumunda NATO’nun karşılık vereceğini söyledi. Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir takasını gerçekleştirdi.

25 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Biden’dan Putin’e kimyasal silah uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, dün olağanüstü NATO Zirvesi ve G7 Zirvesi’nin ardından Rusya’nın kimyasal silah kullanması durumunda NATO’nun karşılık vereceğini söyledi. Biden “Kimyasal silah kullanılırsa yanıt veririz. Yanıt, kullanıma göre belirlenir” dedi. Batı liderleri, Rusya’nın Ukrayna’nın direncini kimyasal, biyolojik ya da nükleer silah kullanarak kırmaya çalışacağından endişe ediyor.

The Independent | Yarım milyon çocuk yoksulluğa sürüklenecek

Britanya’da Maliye Bakanı Rishi Sunak açıkladığı yeni bütçeyle tepki çekiyor. Muhafazakâr Partililer de Sunak’a tepki göstererek, 500 bini çocuk 1.3 milyon insanın yoksulluğa sürükleneceğini söyledi. Britanya’da enflasyon yüzde 6.2’ye çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesini gördü. Sunak, Britanya’da 30 yılın en yüksek enflasyonuna sigorta prim ödemelerindeki muafiyet sınırını yılda 3 bin sterlin yükseltilmesi ve akaryakıttan alınan vergide 5 peni indirim yapmakla yanıt verdi. Sunak’ın açıkladığı planın dar gelirlileri ve emeklileri korumaya yetmeyeceği belirtildi.

New York Times | ABD ve müttefikleri 3 acil zirvede Rusya'ya karşı harekete geçti

Perşembe günü NATO, G7 ve AB zirveleri Brüksel'de görüştü. 30'den fazla ülkenin lideri Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı ortak karşı duruş sergilemek için yeni yaptırımlar, sığınmacılara yardım ve Doğu Avrupa'ya daha çok asker gönderileceğini açıkladı. NYT, zirvelerin aynı zamanda ABD ve müttefiklerinin elinde yeni bir önlem kalmamaya başladığını; artık "sadece kullandıkları araçları sivrilttiklerini" yazdı.

Wall Street Journal | Biden, Rusya'nın G20'den atılmasını istiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'nın dünyanın en büyük 20 ekonomisinden oluşan G20 grubundan çıkarılması gerektiğini söyledi ve ülkesinin 100 bin Ukraynalı sığınmacı kabul edeceğini açıkladı.

Moscow Times | Rusya ve Ukrayna esir değiştirdi

Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir takasını gerçekleştirdi. Yetkililer, 10 Ukrayna askerinin 10 Rus askeriyle değiştirildiğini aktardı.