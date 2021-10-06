Dünya basınında bugün | Biden'dan ılımlı Demokratlara taviz

T24 Dış Haberler

Pandora Belgeleri, Britanya’da Muhafazakâr Parti’nin Eş Başkanı Ben Elliot’un gizli bir şekilde offshore bir film yatırım şirketinin ortağı olduğu, bu şirketin de dolayı bir şekilde 121 bin sterlin vergi kredisinden faydalandığını ortaya çıkardı. Demokrat Parti içindeki büyük fikir ayrılıkları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, 3.5 trilyon dolarlık harcama programı ve vergi kesintisinin ciddi anlamda küçültülmesi gerekeceğini ifade etti. Fransa Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarı skandalını araştıran bağımsız komisyonun hazırladığı rapor, 70 yıl içinde 216 bin pedofili vakası yaşandığını ortaya koydu. Al Jazeera, ''Türkiye iklim krizi konusunda ciddi mi?'' başlığıyla bir analiz hazırladı.

6 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Pandora Belgeleri: Muhafazakâr Parti’nin eş başkanının şirketi dolaylı yoldan 121 bin sterlinlik vergi kredisinden faydalanmış

Pandora Belgeleri, Britanya’da Muhafazakâr Parti’nin Eş Başkanı Ben Elliot’un gizli bir şekilde offshore bir film yatırım şirketinin ortağı olduğu, bu şirketin de dolayı bir şekilde 121 bin sterlin vergi kredisinden faydalandığını ortaya çıkardı. Elliot’u Britanya Virjin Adaları’nda bir film yapım şirketinin ortağı olduğu tespit edildi. Elliot ve ortağının, 2010 yılında çıkan Fire in Babylon belgeselinin yapımını finanse ettikleri belirtildi.

The Independent | İngiltere’de Sarah Everard cinayeti sonrası tepkiler büyüyor

İngiltere’de Sarah Everard isimli bir kadının bir polis tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine, polis memuru Wayne Couzens’in başka taciz suçları bulunduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Priti Patel, suç geçmişi olan bir polis memurunun görevine nasıl devam ettiğine ilişkin bir soruşturma başlatılacağını söyledi. Öte yandan kadın hakları aktivistleri ve hukuk uzmanları, söz konusu soruşturmanın hukuki bir dayanağı olmayacağını, Londra Polis Teşkilatı’nın “gönüllü” işbirliğine dayalı yapılabileceğini belirtti. Aktivistler, soruşturmanın hukuki dayanağının oluşturulması gerektiğini savunuyor.

New York Times | Biden ılımlıları kazanmak için ajandasını küçültüyor

Demokrat Parti içindeki büyük fikir ayrılıkları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, 3.5 trilyon dolarlık harcama programı ve vergi kesintisinin ciddi anlamda küçültülmesi gerekeceğini ifade etti. Bu kesintiler, Demokrat liderlerin bedava 2 yıllık devlet okulu, çocuk vergi kredileri ve bedava anaokulu önesi eğitim planını daraltması gerekeceği anlamına geliyor. NYT'nin haberine göre Biden gerçekleştirdiği bir toplantıda, merkezci Demokratların plana destek vermesinin tek yolunun planın boyutunu küçültülmesi olduğunu dile getirdi.

The Washington Post | Delta, hastanelerin finansmanını emdi

The Washington Post, ABD'nin aşılanma oranının düşük olduğu bölgelerinde Delta varyantı vakalarındaki ciddi artışın hastaneleri ekonomik darboğaza soktuğunu ifade etti. Gazete, hastanelerin bazı zorunlu olmayan operasyonları durdurduğunu, sağlık çalışanlarının üzerlerine binen yük sebebiyle psikolojik zorluklar çektiğini ifade etti.

Moscow Times | Rusya, günlük Koronavirüs ölüm rekorunu kırdı

Rusya'da salı günü bir kez daha pandeminin başından bu yana en yüksek Koronavirüs ölüm sayısı kayıtlara geçti. Rusya'da salı günü son 24 saatte 895 Koronavirüs kaynaklı ölüm görüldüğü ifade edildi ve bu vesileyle toplam ölüm sayısı 211 bin 696'ya yükseldi. Bu, Avrupa'daki en yüksek Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı. Vaka ve ölüm sayılarındaki artış, halkın bir bölümünün yerel yönetimlere kapanma çağrısı yapmasına sebep oldu.

Le Monde | Pedofili skandalı: Sauve raporu Katolik Kilisesi’ni sarstı

Fransa Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarı skandalını araştıran bağımsız komisyonun hazırladığı rapor, 70 yıl içinde 216 bin pedofili vakası yaşandığını ortaya koydu. Raporun sunumunu yapan komisyon başkanı Sauve, 1950'den beri Fransız Katolik Kilisesi bünyesinde 3 bin pedofilin faal olduğunu, Katolik hiyerarşisinin en tepesindekilerin çocuklara cinsel taciz konusunda sistematik ihmal ve sessizlik içinde kaldığını ve sorunun hala devam ettiğini belirtti. Komisyon başkanı, "Bunun çok ciddi sonuçları var. Cinsel istismara uğrayan kadın ve erkeklerin yaklaşık yüzde 60'ı duygusal veya cinsel yaşamlarında büyük sorunlarla karşılaşıyor" dedi.

Al Jazeera | Türkiye, iklim krizi konusunda gerçekten ciddi mi?

Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması yönünde adımlar atarken aktivistler, anlaşmanın onaylanmasından öte büyük politika değişiklikleri yapılması gerektiğini savunuyor. Al Jazeera, Türkiye’nin Paris Anlaşması kararı üzerine hazırlanan haberde, Türk iklim aktivistleriyle konuştu. Haberde, Validebağ Korusu için yapılan eylemler hatırlatılarak “Türkiye’de hükûmet ve çevre aktivistleri arasındaki sürekli mücadelenin gerçekleştiği yerlerden biri” ifadesi kullanıldı. Türkiye, 2015 yılında Paris İklim Anlaşması’nı ilk imzalayan ülkelerden biri olmuş ancak daha sonra Ankara, anlaşmanın tam onaylanması için Türkiye’nin “gelişmekte olan ülkeler” sınıfına alınması gerektiğini savunmuştu. Ülkeler "gelişmekte olan” olarak sınıflandırıldığında iklim hedeflerine ulaşmak için gelişmiş ülkelerden finansman sağlanıyor.