Dünya basınında bugün | Biden, Afganistan'dan çekilme kararını sert bir şekilde savundu

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin askerlerini Afganistan'dan çekme kararını savundu ve ABD'nin artık orada bulunmanın "insani bedelini" karşılayamayacağını ifade etti. Britanya Başbakanı Boris Johnson da dün, Afganistan'daki İngiliz askeri birliklerinin büyük çoğunluğunun çekildiğini açıkladı. Rusya'nın perşembe günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi partnerlerine Suriye'ye sınır kapıları üzerinden yardım götürülme izninin 6 ay uzatılması için bir taslak tasarı sunduğu belirtildi.

9 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Karantina kuralının hafiflemesiyle 100 ülkeye yaz tatili açıldı

Britanya’da hükûmet, İngiltere’den yola çıkacaklar için 100’den fazla ülkeye yaz tatilinin önünü açtı. “Sarı liste”de bulunan ülkelerden gelenler için 10 günlük karantina zorunluluğu kaldırıldı. Fransa, İspanya, Yunanistan’a gidenlerin döndüğünde karantina kuralı kalkarken bu ülkeler hâlâ İngiltere’den gelenler için kendi karantina kurallarını uygulayabilecek.

The Independent | Britanya’nın Afganistan’dan çıkışına eleştiriler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün Afganistan'daki İngiliz askeri birliklerinin büyük çoğunluğunun çekildiğini ve ülkesinin Afganistan'daki askeri misyonunun sona erdiğini belirterek, "Bizi Afganistan'a getiren tehdit büyük ölçüde azaldı." dedi. Öte yandan bu karar, eski askerler tarafından eleştirildi. İşçi Partisi de Başbakan Johnson’a Afganistan’da görev yapan askerlere, burada attıkları adımların “boşa gitmeyeceğini” açıklaması gerektiğini söyledi.

New York Times | Biden, sert bir tonla Afganistan'dan çekilme kararını savundu

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin askerlerini Afganistan'dan çekme kararını savundu ve ABD'nin artık orada bulunmanın "insani bedelini" karşılayamayacağını ifade etti. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine karşı çıkanlara seslenen Biden, "Ne kadar daha ABD'liyi riske atmaya razısınız? Ne kadar daha orada kalmalarını istersiniz?" diye sordu. "Görev tamamlandı demiyorum" diyen Biden, artık ülkenin geleceğinin ABD ordusunun elinde olmadığını belirtti. Biden, çekilmenin 31 Ağustos itibariyle tamamlanmış olacağını söyledi.

The Washington Post | Haiti şüphelileri arasında 2 ABD vatandaşı

Yetkililer, çarşamba günü evinde düzenledikleri suikastla Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse'yi öldüren komanda timinin 26 Kolombiyalıdan ve 2 de Haitili Amerikalıdan oluştuğunu açıkladı.

53 yaşındaki Moïse vurularak öldürüldükten sonra yetkililer suikastın yabancı ve eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü. Çarşamba akşamı uzmanlar suikastçıların izini sürdü ve bir ev buldu. Burada güvenlik güçleri ile şüpheliler arasında saatler süren bir çatışma yaşandı; sonunda birkaç kişi gözaltına alındı.

Haiti Polis Şefi Charles Leon, perşembe günü yakalanan 17 kişiyi basına gösterdi. Leon aynı zamanda el konulan Kolombiya pasaportları, silahları, palaları, telsizleri, kablo kesici ve çekiçleri de sergiledi.

"Yabancılar ülkemize Cumhurbaşkanımızı öldürmek için geldi" diyen Leon, "Pasaportlarına göre 26 Kolombiyalı ve 2 Haitili Amerikalı vardı" açıklamasında bulundu.

Leon 15 Kolombiyalının ve 2 Hatili Amerikalının yakalandığını, ancak 8 kişinin hala bulunamadığını ifade etti.

11 şüpheli Port-au-Prince'deki Tayvan Büyükelçiliği'ne girmeye çalışırken yakalanmıştı.

Moscow Times | BM kaynakları: Rusya, Suriye'ye sınır üzerinden yarımın 6 ay uzatılmasını teklif etti

Rusya'nın perşembe günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi partnerlerine Suriye'ye sınır kapıları üzerinden yardım götürülme izninin 6 ay uzatılması için bir taslak tasarı sunduğu belirtildi.

AFP'ye konuşan diplomatik kaynaklara göre Rusya tasarıyı Norveç ve İrlanda'nın sınırlar üzerinden yardım taşınabilmesi iznini bir yıl uzatılması talebi üzerine sundu. Rusya, iznin 6 ay uzatılması, daha sonra tekrar uzatılmasının görüşülmesini teklif etti.

Rusya, oylamanın cuma günü yapılmasını talep etti.

BMGK'da veto hakkı olan Şam müttefiki Rusya, ilk defa sınırlar üzerinden yardım taşınması izninin uzatılması olasılığını gündeme getirdi. Rusya, yardımların Şam üzerinden dağıtılması gerektiğini, aksinin Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini iddia ediyordu.

Suriye'ye yardımlar sadece tek bir sınır kapısından girebiliyor; Suriye'nin Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısı.

AFP'ye konuşan kaynaklar, iznin en az 12 ay uzatılmasının ABD, Britanya ve Fransa gibi ülkelerin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtti.

Le Monde | Fransa, yaşlıların aşılanmasını amaçlıyor

Fransa’da 80 yaş üstünün Koronavirüs’e karşı aşılamasındaki gecikme üzerine hükûmet, yaşlıları aşıya ulaştırmak için yeni yollar arayışına girdi. Salgında dördüncü dalgada endişe eden hükûmet, Koronavirüs’e yakalandığında en riskli durumda olan grup için aşının gerekliliğinin altını çizdi.

Al Jazeera | Taliban, Afganistan-İran sınırındaki bölgeyi ele geçirdi

Taliban, Afganistan’ın batısında İran’la sınır olan bir bölgeye el koydu. Afgan güvenlik yetkilileri, Taliban’ın ülkedeki hızlı ilerleyişinin altını çizerken İran sınırındaki bazı yetkililerin İran’a kaçtığı belirtildi. İran televizyonu da Afgan yetkililerin Taliban’dan kaçmak için ülkeye girdiğini aktardı. ABD ve NATO güçleri Afganistan’dan ayrılma adımlarını sürdürürken Taliban geçen hafta İran, Tacikistan, Türkmenistan, Çin ve Pakistan sınır bölgelerinde ilerledi.