Dünya basınında bugün | Biden, ABD'yi elektrikli arabalara yönlendirme planını açıkladı

T24 Dış Haberler

Britanya’da genç ve çocukların aşılanması beklenirken Ulusal İstatistik Ofisi’nin verileri, 34 binden fazla çocuğun Covid-19’un uzun süren semptomlarıyla mücadele ettiğini gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden, ABD halkını hızlı bir şekilde benzinli otomobillerden elektrikli arabalara yönlendirmek için çok adımlı planını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington’ın diplomasi penceresini açık tuttuğunu yineleyerek İran’ın görevine yeni başlayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye 2015 nükleer anlaşması görüşmelerine dönmesi çağrısında bulundu.

6 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Notlar yükseldi; tıp fakültelerinde yer kalmadı

İngiltere’de Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen sınavlar üzerine verilen yüksek notlar, tıp ve diş hekimliği fakültelerine başvuruda yoğunluğa neden oldu. Hükûmet, talebin arttığı tıp ve diş hekimliği fakülteleri için yüzlerce yeni yer ayarlamak durumunda kaldı. Eğitim Bakanlığı, fakültelerin yeni öğrenci sayısına hazırlıksız yakalandığını beklenenden çok sayıda öğrencinin bu bölümlere girmeye hak kazandığını belirtti. İngiltere’de üniversiteye geçiş öncesi çeşitli sınavlar yapılmamış, yerine öğretmenler öğrencilere kendi değerlendirmeleriyle not vermişti.

The Independent | 30 binden fazla çocuk uzun Covid yaşıyor

Britanya’da genç ve çocukların aşılanması beklenirken Ulusal İstatistik Ofisi’nin verileri, 34 binden fazla çocuğun Covid-19’un uzun süren semptomlarıyla mücadele ettiğini gösterdi. Uzmanlar, çocukların aşılanmasına hızla başlanması gerektiğini söylerken 12-15 yaş aralığında aşının reddedilmesinin de ayrı bir endişe konusu olduğu belirtildi. Aşı olunmadığı takdirde çocukların okula dönmesiyle vakalarda artış yaşanması bekleniyor.

New York Times | Biden, ABD'yi elektrikli arabalara yönlendirme planını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD halkını hızlı bir şekilde benzinli otomobillerden elektrikli arabalara yönlendirmek için çok adımlı planını açıkladı. Plan, Biden'ın ABD'nin çevre kirliliğini azaltma programının kalbinde yer alıyor. Biden'ın imzaladığı kararname ülkede 2030'a kadar satılacak binek araç ve hafif kamyonların yüzde 50'sinin sıfır emisyonlu olmasını öngörüyor.

The Washington Post | Dixie yangını California kasabasını yaktı

ABD'nin California eyaletinin kuzeyindeki Greenville'de çıkan Dixie yangını, kasabanın ciddi bir bölümünü yaktı. Perşembe günü yangının 322 bin hektarlık alana yayıldığı belirtildi.

Moscow Times | Belaruslu Olimpiyat atleti, 'Polonya'da güvende olduğu için mutlu'

Belaruslu atlet Krystsina Tsimanouskaya, çarşamba günü Polonya'nın başkenti Varşova'ya vardı. Koçları, Belarus spor yönetimini eleştiren sporcuya ülkeye geri çağrıldığını söylemişti. Tsimanouskaya daha sonra Japon polisine sığındı ve Polonya kendisine insani vize verdi. Atlet, "Güvende olduğu için mutlu olduğunu" ifade etti.

Le Figaro | Fransa’da Anayasa Konseyi, sağlık sertifikasını onayladı

Fransa'da Anayasa Konseyi, bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu ve sağlık sertifikası uygulaması getiren Covid-19 ile mücadele yasasını, bazı değişikliklerle onayladı. Parlamentodan 26 Temmuz'da geçen Kovid-19 ile mücadele yasası, Anayasa Konseyi'nin onayının ardından haftaya 9 Ağustos Pazartesi yürürlüğe girecek. Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, Covid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Covid-19 sertifikası uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, kafe, düğün, hastane, toplu taşıma, iç uçuşlar, bakım evleri, şehirler arası trenler ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.

Al Jazeera | ABD'den İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi’ye: Diplomasi olanağını şimdi kullanın

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington’ın diplomasi penceresini açık tuttuğunu yineleyerek İran’ın görevine yeni başlayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye 2015 nükleer anlaşması görüşmelerine dönmesi çağrısında bulundu. Price, “Cumhurbaşkanı Reisi’ye mesajımız ondan öncekilerle aynı. ABD kendinin ve müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını savunacak ve ilerletecek. Umarız, İran diplomatik çözümleri ilerletme olanağını kullanır” dedi.

İran, 2018’de ilk olarak eski ABD Başkanı Donald Trump’ın çekildiği 2015 nükleer anlaşmasının yenilenmesi için altı ülkeyle görüşmeleri sürdürüyordu. Viyana’da yapılan görüşmeler, İran’da seçim nedeniyle askıya alınmıştı.