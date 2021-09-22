Dünya basınında bugün | "Biden, ABD'nin dünyadaki rolünü yeniden değerlendiriyor"

T24 Dış Haberler

ABD basını, Joe Biden'ın başkan olmasıyla gerçekleştirdiği ilk BM Genel Kurulu konuşmasından öne çıkanları manşete taşıdı. Biden'ın ABD'nin dünya meseleleri karşısındaki konumunu yeniden değerlendirdiği belirtildi. Britanya basını da Başbakan Boris Johnson'ın BM Genel Kurulu ziyaretlerini gündeme aldı. Fransa ise, ABD-Britanya-Avustralya arasında varılan güvenlik işbirliği anlaşmasıyla çıkan krizi konuşuyor.

22 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Biden, dünya meselelerinde ABD’nin rolünü yeniden değerlendiriyor

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Biden, uluslararası topluma iş birliği mesajı vererek, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz" ifadesini kullandı. Biden, konuşmasında ABD'nin artık sonu gelmeyen savaşlara bir son vermeye başladığını ve silahın hiçbir zaman çözüm olmayacağını vurgulayarak, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı" dedi. ABD'nin kendi değerleri ve stratejisini savunmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Müttefiklerimizi ve dostlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Güçlü ülkelerin daha zayıf ülkeleri ezme ve zorla topraklarını ele geçirme çabalarına karşı çıkacağız" ifadesini kullandı.



The Wall Street Journal | Biden, müttefiklerle yeni gerginlikler karşısında birlik çağrısı yaptı

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bu sıfat ile bugün ilk kez BM Genel Kurulu'na hitap etti. Biden, Afganistan’da yaşanan gelişmeler ve ABD-Britanya-Avustralya arasında Fransa’yla gerilime neden olan denizaltı teknoloji işbirliği üzerine BM Genel Kurulu konuşmasında, küresel meselelerde birlik çağrısı yaptı. Biden, müttefiklerle ilişkilerin gerildiği dönemlerde diplomasinin öneminin altını çizdi.

The Financial Times | Artan borç: Evergrande krizi büyüyor

Çinli Evergrande Grubu, pazartesi günü en az iki büyük bankaya pazartesi günü yapması gereken kredi ödemesini yapamadı. Halihazırda banka kredi geri ödemelerinde geri düşen emlak devinin işlem gören tahvil ve bonolarının da değeri giderek düşüyor. Bankaların Evergrande’nin temerrüdünü resmi olarak ilan edip etmedikleri henüz net değil. İki kaynağa göre bazı bankalar sonraki aşamalara geçmeden önce holdingin kredi vade uzatım planını bekliyor.

The Guardian: Anlaşma yok: Britanya Başbakanı Johnson'ın, ABD Başkanı Biden ile ticaret anlaşmasını güvence altına alma planları karıştı

İngiltere'nin ABD ile Brexit sonrası, ticaret anlaşması umutları neredeyse uçup gitti. Johnson, bir zamanlar ABD ile ikili serbest ticaret anlaşmasını önemli bir Brexit kazanımı olarak görmüştü ve İngiliz ihracatçıların AB'den bağımsız olma umutlarını vurgulamıştı. Ancak hükümetin içindekiler, Biden yönetimi diğer önceliklere odaklandığı için bire bir anlaşmaya doğru ilerleme umudu görmediklerini kabul ediyorlar.

The Independent: Britanya Başbakanı, dünyaya şunları söyledi: Büyüyün ve iklim kriziyle mücadele edin

Britanya Başbakanı Boris Johnson bugün, dünyaya “büyümesini” ve iklim değişikliği tehdidini ele almasını söyleyecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişmekte olan ülkeler için 73 sterlin milyarlık ödeme yapmasından bir gün sonra, Johnson, insanlığın küresel ısınmanın bedelini ödemeyeceğine dair "çocuksu" bir inanca sahip olduğunu söyleyecek.

Le Figaro | Denizaltı: İhanetin kulisi

ABD-Avustralya ve Britanya arasında nükleer kapasiteli denizaltı teknolojisinin paylaşımını içeren AUKUS anlaşması, Fransa’da tepki çekmeye devam ediyor. AUKUS ile birlikte Fransa’nın Avustralya ile denizaltı teknoloji paylaşımı üzerine yaptığı anlaşma iptal olurken, Avustralya’nın bir buçuk yıl boyunca Londra ve Washington ile Fransa’nın bilgisi olmadan görüşmeler yaptığı belirtildi. Avustralya ve ABD, Fransa’nın söz konusu anlaşmadan haberdar olduğunu iddia etse de Fransa’nın bu süre boyunca haberdar olmadığı, anlaşmanın medyaya yansımasıyla bilgilendikleri aktarıldı.

The Moscow Times | İstatistikçiler, Birleşik Rusya’nın Duma’daki oylarının yarısının yanlış olduğunu iddia ediyor

Bağımsız istatistikçiler, Rusya’da hafta sonu gerçekleşen Duma seçimlerinde birinci parti olarak çıkan Birleşik Rusya’nın oylarının yarısının yanlış olduğunu iddia etti. Birleşik Rusya, parlamentonun alt kanadı Duma’da 450 koltuktan 324’ünü alarak seçimi birinci parti olarak bitirdi. Muhalefet, seçim sırasında ve sonrasında usülsüzlükler yaşandığının altını çizdi. Başkent Moskova’da internet üzerinden oylama sisteminin sayımında gecikmeler soru işareti doğurdu. Seçim sonraları veri analiziyle tanınan Sergei Shpilkin, ülke geneli Birleşik Rusya desteğinin yüzde 31-33 arasında olması gerektiğini söyledi. Öte yandan resmi sonuçlar partinin yüzde 52 aldığını gösteriyor. Shpilkin, 14 milyon oyun sahte olabileceğini belirtiyor.