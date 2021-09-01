Dünya basınında bugün | Biden, ABD'nin "askeri güç ile ülke inşa etmeye çalıştığı" devrin kapandığını söyledi

T24 Dış Haberler

İngiliz yetkililerin, Birleşik Krallık vatandaşlarını ve müttefiklerini Afganistan'dan çıkarmak için Taliban ile görüşmelere başladığı belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden, salı akşamı yaptığı konuşmada ülkesinin askeri güç kullanarak "başka ülkeleri baştan yapmaya çalıştığı" devrin kapandığını söyledi. Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) segmentindeki teçhizatların durumunun endişe yarattığı belirtildi.

1 Eylül 2021 tarihinde dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

Daily Mail | Şimdi İngiltere, Taliban ile görüşüyor

Daily Mail'in haberine göre İngiliz yetkililer, Birleşik Krallık vatandaşlarını ve müttefiklerini Afganistan'dan çıkarmak için Taliban ile görüşmelere başladı. Gazete, özel elçi Simon Gass'ın, geride kalanların güvenli geçişini sağlamak için Katar'da, grubun üst düzey temsilcileriyle görüştüğünü söylüyor. 7 bin kadar Afgan'ın İngiltere'ye gelmeye uygun olabileceği düşünülüyor.

The Financial Times | Shell, 50 bin elektrikli araç şarj cihazı kurma teklifiyle araç şarj pazarının üçte birini gözler önüne seriyor

Financial Times, Shell'in dört yıl içinde Birleşik Krallık'ta 50 bin elektrikli araç şarj cihazı kurmayı teklif ettiğini bildirdi. Gazete, şarj altyapısının eksikliğinin, hükümetin 2030'dan itibaren yeni benzinli ve dizel araçların satışını yasaklama sözü vermesiyle, elektrikli araçların alımını engellediğini söylüyor.

New York Times | Kendini eleştirenlere karşı çıkan Biden, çekilmeyi büyük bir başarı olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, salı akşamı yaptığı konuşmada ülkesinin 20 yıldır içinde bulunduğu Afganistan savaşını bitirme kararını eleştirenlere karşı çıktı, Kabil'de yapılan tahliyenin "çok başarılı olduğunu" iddia etti ve ABD'nin askeri güç kullanarak "başka ülkeleri baştan yapmaya çalıştığı" devrin kapandığını söyledi.

The Washington Post | Kabil'in sessiz sokaklarında sevinç ve korkunun günü

The Washington Post, ABD güçlerinin ülkeden tamamen çekilmesinin ertesi gününde Kabil'de sokakların çoğunluklar sessiz olduğunu, yollarda sadece birkaç araba göründüğünü ve havalimanı etrafındaki kalabalığın dağıldığını aktardı. Taliban savaşçıları "mutluluklarını" dile getirirken, birçok Afgan da gelecekteki belirsizliğin kendilerini korkuttuğunu ifade etti.

Moscow Times | Rusya'nın ISS segmentinin durumu güvenlik endişeleri yaratıyor

Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) segmentindeki teçhizatların durumunun endişe yarattığı belirtildi. Rusya uzay sektörünün önde gelen isimlerinden biri, harekete geçirilmez "geri çevrilemez hasarların" meydana gelebileceğini ifade etti.

ISS'in Rusya'ya ait bölümünde geçen yıllarda çatlakların hava sızıntısı yaratması gibi bir dizi problem meydana gelmişti. Bu sorunlar, istasyona gönderilen kozmonotların güvenliği konusunda endişelere neden olmuştu.

Energia'nın baş mühendisi Vladimir Solovyov, "Rusya'nın uçuş sistemlerinin yaklaşık yüzde 80'i servis sürelerinin sonuna ulaştı" dedi.

Rusya'nın segmentinin geliştirilmesinde en büyük rolü oynayan Energia'nın baş mühendisi, "Bu sistemler ömrünü doldurduktan bir gün sonra geri çevrilemeyecek hasarların meydana gelebileceği anlamına geliyor" diye konuştu.

Rusya daha önce eskiyen teçhizatlara dikkat çekerek 2025'te ISS'den ayrılıp kendi uzay istasyonunu kurabileceğinin sinyallerini vermişti.

Al Jazeera | Katar, Taliban'ın izole edilmesinin daha çok istikrarsızlığa sebep olabileceğini söyledi

Katar'ın Dışişleri Bakanı, Taliban'ı izole etmenin daha çok istikrarsızlığa sebep olabileceğini söylerken, ülkelere Afganistan'daki güvenlik ve sosyo-ekonomik endişelerle ilgilenmeye devam etme çağrısı yaptı.