Dünya basınında bugün | Beyrut patlaması protestolarında 6 kişi öldürüldü

T24 Dış Haberler

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2020 yılında limanda meydana gelen patlamaya ilişkin düzenlenen protestolar sırasında çatışma çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti. ABD'de Delta varyantının etkisiyle yaz boyunca çok büyük bir pandemi dalgası yaşanırken, son zamanlarda vaka sayısında ciddi bir düşüş gözlemlendi. Britanya'da pratisyen hekimler birlikleri, hastalara yüz yüze randevu garantisi verilmesinin aile hekimleri arasında büyük bir istifa dalgasına sebep olabileceğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, varisinin kim olacağının konuşulmasının ülkenin siyasi sisteminin 'istikrarını bozduğunu' ve henüz geleceğe dair plan yapmadığını ifade etti.

15 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Pratisyen hekimler, yüz yüze görüşme planlarının toplu istifaya sebep olabileceğini ifade etti

Britanya'da pratisyen hekimler birlikleri, hastalara yüz yüze randevu garantisi verilmesinin aile hekimleri arasında büyük bir istifa dalgasına sebep olabileceğini ifade etti. Birlikler, aile hekimlerinin zaten pandemi nedeniyle yorgun olduğunu, bakanların uyguladığı baskının kendilerini memnun etmediğini ifade etti.

The Independent | Beyrut patlaması protestolarında 6 kişi öldürüldü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2020 yılında limanda meydana gelen patlamaya ilişkin düzenlenen protestolar sırasında çatışma çıktı. İçişleri Bakanlığı, çatışmada en az altı kişinin öldürüldüğünü duyurdu.