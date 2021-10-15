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Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | Beyrut patlaması protestolarında 6 kişi öldürüldü

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

15 Ekim 2021 09:32

T24 Dış Haberler

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2020 yılında limanda meydana gelen patlamaya ilişkin düzenlenen protestolar sırasında çatışma çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti. ABD'de Delta varyantının etkisiyle yaz boyunca çok büyük bir pandemi dalgası yaşanırken, son zamanlarda vaka sayısında ciddi bir düşüş gözlemlendi. Britanya'da pratisyen hekimler birlikleri, hastalara yüz yüze randevu garantisi verilmesinin aile hekimleri arasında büyük bir istifa dalgasına sebep olabileceğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, varisinin kim olacağının konuşulmasının ülkenin siyasi sisteminin 'istikrarını bozduğunu' ve henüz geleceğe dair plan yapmadığını ifade etti.

15 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Pratisyen hekimler, yüz yüze görüşme planlarının toplu istifaya sebep olabileceğini ifade etti

Britanya'da pratisyen hekimler birlikleri, hastalara yüz yüze randevu garantisi verilmesinin aile hekimleri arasında büyük bir istifa dalgasına sebep olabileceğini ifade etti. Birlikler, aile hekimlerinin zaten pandemi nedeniyle yorgun olduğunu, bakanların uyguladığı baskının kendilerini memnun etmediğini ifade etti.

The Independent | Beyrut patlaması protestolarında 6 kişi öldürüldü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2020 yılında limanda meydana gelen patlamaya ilişkin düzenlenen protestolar sırasında çatışma çıktı. İçişleri Bakanlığı, çatışmada en az altı kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

New York Times | Büyük dalga gerilemeye başlarken umutlar yükseliyor

ABD'de Delta varyantının etkisiyle yaz boyunca çok büyük bir pandemi dalgası yaşanırken, son zamanlarda vaka sayısında ciddi bir düşüş gözlemlendi. Son günlerde görülen günlük ortalama 90 bin vaka, Ağustos ayındaki ortalamaya kıyasla yüzde 40 daha az. Hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarında da ciddi bir düşüş gözlemlendi. Bilim insanları ABD'deki gelişmelerin umut verici olduğunu söylese de, pandeminin henüz bitmediğini bir kez daha vurguladı.

The Washington Post | Uzmanlar Moderna'nın üçüncü dozunu destekledi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) değerlendirmeler sunan bağımsız bir panel, oy birliğiyle Moderna'nın Koronavirüs aşısının üçüncü dozunun 65 yaş üzerindekilere ve risk grubunda bulunanlara yapılmasını destekledi. Eylül ayında Pfizer-BioNTech aşısı için de benzer bir karar verilmişti.

Moscow Times | Putin, halef konusunun Rusya'yı 'destabilize' ettiğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, varisinin kim olacağının konuşulmasının ülkenin siyasi sisteminin 'istikrarını bozduğunu' ve henüz geleceğe dair plan yapmadığını ifade etti.

ABD kanalı CNBC'ye konuşan Putin, mevcut görev süresi 2024'te dolunca Kremlin'de kalıp kalmaya devam etmeyeceği ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

"Bu konuyla ilgili konuşmak durumu destabilize eder" diyen Putin, "Güç yapısı ve devlet yapılarının güvenli ve geleceğe güvenle bakar bir şekilde işleyebilmesi için istikrar gerekir" dedi.

Rusya'da geçen sene Putin'e 2036'ya kadar iktidarda kalma imkanı sağlayan bir düzenleme kabul edildi. Halk oylamasına giden süreçte ve sonrasında medya ve muhalefet üzerindeki baskı ciddi anlamda arttırıldı. Bu düzenleme sebebiyle Putin'in yasal olarak tekrar aday olma imkanı bulunsa da Rus lider 2024 sonrası ne yapacağı ile ilgili kesin bir cevap vermedi.

"Bu sorulara cevap vermeyi tercih etmiyorum" diyen Putin, "Yeni seçime daha çok zaman var" ifadelerini kullandı.

Muhalefet, Putin'i "ömürlük devlet başkanı" olmaya çalışmakla suçlamıştı. Bazı Rus siyasi analistler ise Putin'in yakında görevi bırakabileceğini iddia ediyor.

Al Jazeera | Tunus lider Said, selefinin diplomatik pasaportunu geri aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said,  Fransa'ya Kuzey Afrika ülkesine verdiği desteği sonlandırmasını isteyen bir mektup yazan selefi Munsif Merzuki'nin diplomatik pasaportunu geri aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımlamıştı. Batı ülkeleri, Said'e Anayasa'ya uyması için baskı uyguluyor.

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