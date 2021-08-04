Dünya basınında bugün | Beyrut Limanı patlamasının birinci yılı: Çocuklarını kaybedenler adalet istiyor

T24 Dış Haberler

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta geçen yıl yaşanan liman patlamasının yaraları hâlâ sarılamadı. ABD Başkanı Joe Biden, yürütülen bir soruşturma sonucunda 11 kişiye cinsel tacize bulunduğu iddia edilen New York Valisi Andrew Cuomo'ya istifa çağrısı yaptı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de faaliyet gösteren ve yargılanmamak için ülkesini terk eden Belaruslulara yardım eden Ukrayna Belaruslu Evi'nin dün kaybolan Direktörü Vitali Şişov, bir parkta asılmış halde ölü bulundu. Britanya İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson’ın iklim krizine karşı küresel liderlik konusunda eksik olduğunu vurguladı.

3 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Starmer: Başbakan, iklim krizine karşı harekete geçmek konusunda kayıp

Britanya İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson’ın iklim krizine karşı küresel liderlik konusunda eksik olduğunu vurguladı. Starmer, iklim krizinin neden olduğu bir “distopya” bulunduğunu ancak Johnson’ın hâlâ krizi küçük gördüğünü söyledi. Britanya, kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nin ev sahibi olacak. Bu zirvede ülkeler sera gazı emisyonlarının azaltılması için planlarını belirleyecek. Starmer zirve öncesi eleştirdiği Johnson’la ilgili “Tüm dünyada alışılmadık hava olayları meydana geliyor. Distopya ufukta değil. Bu önemli anda Başbakan’ımız harekete geçmiyor. Onun iklim danışmanı ise insanlara kalan ekmeklerini dondurmayı önermekle meşgul” dedi.

The Independent | Madalya için geri dönen Biles’ın yüzü gülüyor

Tokyo 2020’de yaşadığı bazı ruhsal sorunlar nedeniyle artistik cimnastikteki genel tasnif, atlama masası, asimetrik bar ve yer aleti finallerine katılmayan ABD’li sporcu Simone Biles, dün katıldığı denge aletinde bronz madalyayı aldı. Denge aletinde 14.000 puan toplayan Biles, 14.233 puan alan Çinli Xijing Tang'ın gerisinde kaldı. Son olarak mücadelesini yapan bir başka Çinli cimnastikçi Chenchen Guan'ın 14.633 puanla ilk sıraya yerleşmesiyle ABD'li sporcu üçüncü sıraya geriledi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

New York Times | Zarar verici raporun ardından Cuomo'ya istifa çağrısı yapıldı

ABD Başkanı Joe Biden, yürütülen bir soruşturma sonucunda 11 kişiye cinsel tacize bulunduğu iddia edilen New York Valisi Andrew Cuomo'ya istifa çağrısı yaptı.

New York Başsavcısı Letita James, soruşturmanın sonucunda Cuomo'nın kadınlara izin almadan ellediğini, öptüğünü, sarıldığını ve uygunsuz yorumlarda bulunduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Soruşturma sonuçlarının açıklanmasından birkaç saat sonra Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Biden, "Bence istifa etmeli" dedi.

Biden, "Sanırım eyaletin yasama organları onu azletme kararı verebilir. Bundan kesin emin değilim. Tüm verileri okumadım" ifadelerini kullandı.

Bir gazeteci, Cuomo'nun kendisinin Biden'le fiziksel temasta bulunduğu fotoğrafı kullanarak kendisini savunmasına da şu cevabı verdi: "Bakın buna detaylı bir değerlendirme yapmayacağım. Eminim bazı masum temaslar da vardı, ancak başsavcı iyi niyetli olmayan temaslar da gördüklerine karar verdi".

The Washington Post | Pentagon'un dışında polis memuru öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı'nın binası Pentagon'un dışındaki bir otobüs platformuna saldırı düzenlendi. Çatışmada bir polis memuru hayatını kaybederken, saldırgan olduğuna inanılan kişinin de öldürüldüğü ifade edildi. Silah sesleri sonucunda Pentagon kilit altına alındı.

Moscow Times | Kayıp Belaruslu muhalif, Ukranya'da parkta asılı halde bulundu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de faaliyet gösteren ve yargılanmamak için ülkesini terk eden Belaruslulara yardım eden Ukrayna Belaruslu Evi'nin dün kaybolan Direktörü Vitali Şişov, bir parkta asılmış halde ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamada, "Dün kaybolan Belarus vatandaşı Vitali Şişov, yaşadığı yerden uzak olmayan bir Kiev parkında ölü bulundu" denildi.

Polis, bir cinayet soruşturması başlattıklarını ve "intihar olarak gizlenmiş cinayet" ihtimali üzerinde de duracaklarını belirtti.

Aktivist pazartesi sabahı koşuya çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

İnsan hakları grubu Vyasna'nın Telegram kanalına göre Şişov, kısa süre önce arkadaşlarına yürüyüşleri sırasında takip edildiğini söylediğini belirtti.

Ukranya, Polonya ve Litvanya gibi ülkeler, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun baskıyı artırdığı günlerde Belaruslular için sığınılacak ülkeler haline geldi. Ukrayna Belaruslu Evi, ülkesini terk eden Belarusluların ev, iş ve yasal destek bulmasını sağlıyor.

Le Monde | Fransa, aşıda üçüncü dozu tartışıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Delta varyantıyla birlikte vakaların artması üzerine bağışıklığı güçlendirmek için Koronavirüs aşısında üçüncü doz seçeneği üzerinde durduklarını açıkladı. Üçüncü doza ilişkin çeşitli araştırmalar yapılacağı ve araştırmalar sonunda gerekli bulunması durumunda ülkede üçüncü doz sürecinin de başlayacağı belirtildi. Fransa’da son günlerde Covid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların çoğunun daha genç olduğu ve çoğunlukla aşısız olduğu belirtiliyor.

Al Jazeera | Beyrut Liman patlamasının birinci yılı: Çocuklarını kaybedenler adalet arıyor

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta geçen yıl yaşanan liman patlamasının yaraları hâlâ sarılamadı. 190’dan fazla insanın hayatını kaybettiği patlamanın birinci yılında yakınlarını kaybedenlerin acısı sürerken ihmaller zincirinin sorumlularının hesap vermesi bekleniyor. Limanda 2014 yılından beri bekletilen tonlarca amonyum nitrat patlamış, çevredeki binaları yok etmişti.