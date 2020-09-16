Dünya basınında bugün | Beyaz Saray'da tarihi imzalar

T24 Dış Haberler

Britanya'da bazı bölgelerde Koronavirüs testlerinin talebi karşılayamamasıyla yeni bir kriz patlak verdi. Noviçok ile zehirlendikten sonra yaklaşık bir aydır tedavi gören Rus muhalif lider Aleksey Navalni, fenalaşmasından bu yana ilk kez bir fotoğrafını paylaştı. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ABD'nin arabuluculuğunda yapılan normalleşme anlaşmaları Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı.

16 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya Sağlık Bakanı itiraf etti: Koronavirüs test krizini çözmek haftalar alabilir

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin yetişmemesiyle başlayan kriz sürüyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock, krizin çözülmesinin haftalar alabileceğini söyledi. Salgının en yoğun olduğu bölgelerde semptom gösteren insanların test için hastaneye başvurduğu ancak ya uzun sıralar nedeniyle test olamadığı ya da sonucun günlerce çıkmadığı belirtildi. Uzmanlar, test sonuçlarında bir gün gecikmenin bile yüzlerce yeni vaka anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.

The Independent | Zehirlenen Rus muhalif Navalni, sessizliğini bozdu



Noviçok ile zehirlendikten sonra yaklaşık bir aydır tedavi gören Rus muhalif lider Aleksey Navalni, fenalaşmasından bu yana ilk kez bir fotoğrafını paylaştı. Durumu iyiye giden ve artık hastane yatağından kalkabilen Navalni’nin paylaştığı fotoğrafta, yanında aile fertleri yer aldı. Navalni, fotoğrafın "Selam, Navalni yazıyor. Hepinizi özlüyorum. Hâlâ pek bir şey yapamıyorum ancak dün tüm gün boyunca yardım almadan, kendi başıma nefes aldım" yazdı.

The New York Times | Rochester Polisi ölümün kayıtlarını engellemeye çalışmış

New York'un Rochester kentinde Afrikalı Amerikalı Daniel Prude, gözaltı esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu ölmüştü. Polisin ülkede ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların sürdüğü günlerde cinayet anının görüntülerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalıştığı tespit edildi.

The Washington Post | İsrail; BAE ve Bahreyn'le diplomatik ilişkiler kurdu

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ABD'nin arabuluculuğunda yapılan normalleşme anlaşmaları Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı. Liderler İngilizce, İbranice ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan anlaşma metinlerine imza attı.

Moscow Times | ''Selam, Navalni yazıyor'': Muhalif, zehirlendikten sonra yaptığı ilk açıklamasında kendi başına nefes alabildiğini söyledi

Navalni'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Rus muhalif liderin hastane yatağında oturduğu ve çevresinde aile fertlerinin olduğu görülüyor. Muhalif lider paylaşımının altına, "Selam, Navalni yazıyor. Hepinizi özlüyorum. Hâlâ pek bir şey yapamıyorum ancak dün tüm gün boyunca yardım almadan, kendi başıma nefes aldım" yazdı. Navalni'nin basın sözcüsü, muhalif liderin Rusya'ya dönmeyi planladığını duyurdu.

Le Monde | Dünya pandeminin yeniden yükselişiyle karşı karşıya

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vakalar dünya genelinde yeniden artmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü, sonbahar aylarının Koronavirüs ölümleri açısından daha ‘sert’ geçeceği açıklamasında bulundu. Avrupa’da virüsün yayılma hızı yavaşlamazken yeniden önlemlerin sıkılaştırılması gündeme geldi.

Al Jazeera | Filistinliler, Arap ülkelerinin İsrail’le normalleşmesini protesto etti

Filistin'de İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki ‘normalleşme' anlaşması karşıtı protesto düzenlendi. Protestoya katılanlar, anlaşmayı ve İsrail'in işgal politikasını reddettiklerini söyledi. Protestoda açılan pankartlarda ‘İhanet’ ve ‘İşgalciyle normalleşme yok’ ifadeleri yer aldı.