Dünya basınında bugün | "Bernie Sanders, Rusya'yı fırçaladı"

T24 Dış haberler

Britanya basının gündeminde Çin’de ortaya çıktıktan sonra başka ülkelerde yayılma hızı artan Koronavirüs'e ilişkin Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı uyarı yer aldı. Fransa basınından Le Monde da salgına yönelik uluslararası endişenin boyutuna yer verdi. Al Arabiya’nın manşetinde ise katılım oranı fazlasıyla düşük olan İran’daki seçim yer aldı. ABD'nin gündeminde Demokrat Parti ön seçimlerinde Bernie Sanders'ın devam eden hızlı yükselişi var. Rusya'nın ABD'deki 2020 genel seçimlerine müdahale girişimlerinde bulunduğu iddiası dünya gündeminde yer bulmaya devam ediyor.

24 Şubat 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Uzmanlar uyardı: Koronavirüs'ü kontrol altına almak içi zaman daralıyor

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı 2 bin 500’ü geçerken dünyanın pek çok yerinde önlemler sıklaştırılmaya başladı. İran, İtalya ve Güney Kore de son birkaç günde ortaya çıkan ve hızla yayılan vakalar endişe yarattı. Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası kamuoyunun acilen harekete geçmesi gerektiğini aksi takdirde müdahale etme olanağının yok olacağını söyledi.

The Independent | Britanya’da işletmeler Johnson’a Brexit sonrası ticaret görüşmesi için baskı yapıyor

Britanya’nın Avrupa Birliği’den ayrılmasının ardından sert geçeceği tahmin edilen ticaret görüşmeleri öncesi Britanya’da iş yapan şirketler endişeli. İşletmeler hükümete yapılacak ticaret anlaşmasında bürokrasiyi sınırlandırarak çalışma şartlarını engellememeleri yönünde çağrı yaptı.

New York Times | Avrupa, Koronavirüs'le karşı karşıya: İtalya, vakaların patlamasıyla mücadele ediyor

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs'üs (Kovid-19) ilk büyük salgını İtalya'da yaşanıyor. 150'den fazla vaka tespit edildi. Virüs sebebiyle ülkede 3 kişi hayatını kaybetti. Salgının büyümesinin ardından virüsün yayılmasını önlemek için önlemler alındı. En az 10 kasabaya giriş çıkışlar durduruldu, büyük şehirlerde okullar kapandı ve bazı spor ile kültür etkinlikleri iptal edildi.

The Washington Post | Sanders'ın yükselişi Demokratları hesaplaşmaya zorladı

The Washington Post, kendini 'Demokrat sosyalist' olarak tanımlayan Bernie Sanders'ın Nevada'daki ön seçimi de kazanmasının ardından oluşturduğu 'liberal hareket'in Demokrat Pari'yi ele geçirebileceğini ifade etti. Gazete, seçmenin Demokrat Parti'deki 'hiyararşi'nin tepesindeki zengin ve merkezci isimlerden hesap sorduğunu yazdı.

Moscow Times | Sanders, kampanyasına destek olduğu iddiaları gerekçesiyle Rusya'yı fırçaladı

ABD'li yetkililerin Rusya'nın seçim kampanyasına yardımcı olmaya çalıştığına dair bulgulara ulaştıklarını Bernie Sanders'a bildirmesinin ardından Sanders, Moskova'ya ateş püskürdü. Rusya'nın "ülkeyi bölmeye çalıştığını" ifade eden Sanders, "Putin, ben başkan seçilirsem bir daha ABD seçimlerine müdahale edemeyeceğin konusunda bana güvenebilirsin" dedi. Sanders bir başka konuşmada, "Şimdiki başkanımızın aksine ben onların girişimlerine, veya seçimlerimize müdahale etmeye çalışan herhangi bir yabancı gücün girişimine karşı duruyorum" dedi.

Le Monde | Koronavirüs endişesi yeni ülkelere sıçradı

Çin’de ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs hızla başka ülkelere de yayılmaya başladı. Son olarak İtalya, İran ve Güney Kore de görülmeye başlayan vakalar uluslararası kamuoyunda paniği üst seviyeye taşıdı. 2 bin 500’den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgın 21 ülkede görüldü.

Al Arabiya | Hamaney, seçimde düşük katılımdan Koronavirüs ve yabancı medyayı sorumlu tuttu

İran dini lideri Ali Hamaney, İran’da düşük seviyede çıkan seçime katılım oranına tepki gösterdi. Hamaney, İranlıların seçime katılmamasından Koronavirüs salgını ve yabancı medyayı sorumlu tuttu. Hamaney, İran içinden boykot çağrılarının yapıldığı seçimle ilgili olarak “Negatif propoganda aylar önce başladı ve seçime doğru büyüdü” dedi.