Dünya basınında bugün | Belarus uçağı inmeye zorladı, aktivisti tutukladı

T24 Dış Haberler

Britanya’da İçişleri Bakanlığı verilerini inceleyen The Guardian, geçen yıl polis tarafından kayda geçen tecavüz vakalarının yüzde 2’sinden azının şüphelinin yargılanmasıyla sonuçlandığını tespit etti. İtalya'da içinde 15 kişinin bulunduğu teleferik 1500 metre yükseklikten düştü. Kablo kopması sonucu yaşanan olayda 14 kişi hayatını kaybetti. Belarus'un otokrat lideri Aleksandır Lukaşenko, bir savaş uçağı göndererek RyanAir uçağını ülkesinin hava sahasından geçerken iniş yapmaya zorladı. Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkileri inceleyen bir analize yer verdi.



24 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da geçen yıl tecavüz vakalarının sadece yüzde 1.6’sında ceza verilmiş

Britanya’da İçişleri Bakanlığı verilerini inceleyen The Guardian, geçen yıl polis tarafından kayda geçen tecavüz vakalarının yüzde 2’sinden azının şüphelinin yargılanmasıyla sonuçlandığını tespit etti. İngiltere ve Galler’de 2020 yılında 52 bin 210 tecavüz vakası kaydedildiği ancak 843’ünün şüphelinin ceza almasıyla sonuçlandığı görüldü. Ortaya çıkan verilerin Britanya’da hükûmetin ceza adaleti sisteminde tecavüzün yerine ilişkin radikal değişiklikler yapması yönündeki baskıyı artırması bekleniyor.

The Independent | İtalya’da teleferik düştü: 14 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da içinde 15 kişinin bulunduğu teleferik 1500 metre yükseklikten düştü. Kablo kopması sonucu yaşanan olayda 14 kişi hayatını kaybetti. Teleferiğin deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte faaliyet gösterdiği açıklandı. En son 2016 yılında yenilenen teleferik ile ilgili soruşturma başlatıldı.

The New York Times | Belarus uçağı inmeye zorladı, aktivisti tutukladı

Belarus'un otokrat lideri Aleksandır Lukaşenko, bir savaş uçağı göndererek RyanAir uçağını ülkesinin hava sahasından geçerken iniş yapmaya zorladı. Uçak başkent Minsk'e indirildikten sonra muhalif gazeteci ve aktivist Raman Prataseviç gözaltına alındı. 7 saat Minsk'te kalan uçak bir yolcusu eksik olarak son destinayonuna ulaştı.

The Washington Post | Kongre'deki yüksek tansiyon güvenlik endişeleri yaratıyor

ABD'de Kongre üyeleri 3 haftalığına başkentten ayrılırken The Washington Post, insanlarında siyasi gerilimin Kongre üyelerinin memleketlerinde şiddet olaylarına dönüşebileceğinden endişeli olduğunu ifade etti. Gazete, iki partinin 6 Ocak Kongre saldırısının nasıl soruşturulması konusunda ciddi bir fikir ayrılığı içinde olduğuna dikkat çekti.

Moscow Times | Rus polisi muhalif toplantısını dağıttı

Rusya'da polis bağımsız, seçilmiş muhalif siyasetçilerin bir araya geldiği toplantıyı bastı. Katılımcılar, polisin etkinliğin dağıtılmasına gerekçe olarak "Koronavirüs önlemlerine uyulmamasını gösterdiğini" ifade etti.

Mayıs'ın 22 ve 23'ünde yapılan forum, eylülde yapılacak yasama seçimlerinde yürütülecek kampanyayı görüşmek üzere 30 bölgeden siyasetçiyi bir araya getirdi.

Seçimlerden önce Kremlin muhalefetin, özellikle de tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin üzerindeki baskıyı artırmaya başladı.

Sivil toplum kuruluşu OVD-Info, Veliki Novgorod'daki forumda en az 4 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Katılımcılardan Sergey Vlassov, binanın sahiplerine de Koronavirüs önlemleri ihlalleri yüzünden para cezası kesildiğini ifade etti.

Polis tarafından sorgulanan Yulia Galiamina, toplantının 30 kişiden daha kalabalık olduğu için yasa dışı ilan edildiğini aktardı. Galiamina Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yetkililer insanlar normal bir hayat yaşasın istemiyor" yazdı.

Yetkililer mart ortasında yerel siyasetçiler tarafından yapılan bir forumu basmış ve yaklaşık 200 kişiyi gözaltına almıştı.

Le Monde | Erdoğan-Putin: Acımasız itilaf

Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkileri inceleyen bir analize yer verdi. Analizde, Erdoğan ve Putin’in Batı’ya karşı hoşnutsuzluğu ve güç isteğini paylaştıkları belirtildi. Analizde iki liderle ilgili “Rakip imparatorluk geçmişinde iki lider, bugün ilişkilerinden fayda sağlıyor” ifadeleri yer aldı.

Al Jazeera | İsrail-Gazze ateşkesi sürerken BM’den yardım talebi

Gazze’de en az 248 Filistinlinin hayatını kaybettiği 11 gün süren çatışmaların ardından İsrail-Hamas arasında ateşkes sürüyor. Ateşkesin ardından Gazze’de gönüllüler dağılmış binaların arasında çalışmalara başladı. Birleşmiş Milletler, Gazze’de oluşan hasarın karşılanması için yardım programı başlatılacağını açıkladı. BM’den yapılan açıklamada “Çatışmalar Gazze’de 14 yıllık abluka ve iç siyasi bölünmeler kaynaklı süren insani krizi üst boyuta taşıdı” ifadeleri yer aldı.