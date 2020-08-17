Dünya basınında bugün | "Belarus'ta sokaklar bir diktatöre mesaj veriyor"

T24 Dış Haberler

Belarus'ta seçimlerden sonra başlayan protestolar devam ediyor. Dün ülke tarihinin en kalabalık eylemi gerçekleştirildi. New York Times'ın aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası milyarderlerden beklediği desteği alamıyor.Rusya'da çalışan doktorların yarısından fazlası Sağlık Bakanlığı'nın geçen günlerde tescillediği Koronavirüs aşısını yaptırmaya hazır olmadıklarını söyledi. The Washington Post, Koronavirüs'ü yenen milyonlarca kişiyi tedavi eden doktorların çoğu zaman hastalığı ağır geçirenlerin hayatta kalmasını neyin sağladığını bilmediğini yazdı.

17 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Belarus’ta dev eylem: Biz kazanacağız!

Belarus’ta dün on binlerce insan ülke tarihinin en büyük protestosu için bir araya geldi. Geçen hafta gerçekleşen ve muhalefet tarafından şaibeli olduğu belirtilen seçimin ardından 8 gündür devam eden protestoların en kalabalığı dün gerçekleşti. Protestocular, seçimin yenilenmesi için çağrı yaptı.

The Independent | Bir diktatöre mesaj

Belarus'ta Pazar günü, ülke tarihinin en büyük protesto gösterilerinden biri düzenlendi. On binlerce kişi, Devlet Başkanı Aleksender Lukaşenko'nun kazandığı seçimleri protesto için sokaklara dökülürken, Lukaşenko da başkent Minsk'in başka bir noktasında toplanan destekçilerine seslenip seçimin yenilenmesi çağrılarını reddetti. "Özgürlük Yürüyüşü" adı verilen eylemde göstericiler, seçimlerin yenilenmesi çağrısı yaptı ve Lukaşenko'yu istifaya çağıran sloganlar attı.

New York Times | Trump'ın kampanyasına az büyük bağış yapılıyor

New York Times'ın aktardığına göre Donald Trump'ın başkanlığı boyunca milyarderleri kollayan birçok politikaya destek vermesine rağmen kampanyası onlardan bağış toplamakta zorlanıyor. Trump buna rağmen ufak bağışlarla Temmuz ayında 165 milyon dolar toplamayı başardı.

The Washington Post | Virüsle savaşan doktorlar çok önemli bir araçtan yoksun: Kanıt

The Washington Post, Koronavirüs'ü yenen milyonlarca kişiyi tedavi eden doktorların çoğu zaman hastalığı ağır geçirenlerin hayatta kalmasını neyin sağladığını bilmediğini ifade etti. Bilim muhabiri Carolyn Johnson'a göre pandemi ilan edilmesinden bu yana 7 ay geçmesine rağmen doktorların elinde aldıkları kararları temellendirecek kanıtlar bulunmuyor.

Moscow Times | Anket: Her iki Rus doktordan biri yeni Koronavirüs aşısına güvenmiyor

Rusya'da çalışan doktorların yarısından fazlası Sağlık Bakanlığı'nın geçen günlerde tescillediği Koronavirüs aşısını yaptırmaya hazır olmadıklarını söyledi.

Doctor's Handbook aplikasyonu tarafından yapılan ankete katılan 3 binden fazla doktorun sadece yüzde 24.5'i aşı yaptırmayı kabul edeceklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 52'si ise aşıyı olmayacaklarını ifade etti.

Aşıyı yaptırmayacağını söyleyenlerin yüzde 66'sı gerekçe olarak ilacın etkili olduğuna dair yeteri kadar veri bulunmamasını ve yüzde 48'i de çok hızlı geliştirilmesini gösterdi. Doktorlara birden fazla neden sunma hakkı verildi.

Aşıyı yaptırmayacağını söyleyen Rus doktorların yüzde 20'si yine de "Sputnik V"yi hastalarına önereceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Oleg Salagay, güvenin yıllar süren uygulamalar sonucu kazanılacağını söylerken, "İnsanlar güveni aşının etkisi ve güvenliği hakkındaki resmi değerlendirmelerle karıştırmamalı" dedi.

Le Monde | Belarus: “Gençler bir kan gölü içinde canlı bir halı gibi uzanmıştı”

Rus gazeteci Nikita Telyzhenko, Belarus’ta gerçekleşen protestolardan izlenimlerini aktardı. Başkent, Minsk’te kendisi de polis tarafından durdurulan Telzyhenko, hükûmet karşıtı protestoculara yönelik baskının şiddet boyunu aktardı.

Al Jazeera | Birleşik Arap Emirlikleri, Ruhani’nin sözleri üzerine İranlı diplomatı çağırdı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında diplomatik ilişkileri başlatan anlaşmaya varmasının adından yaptığı konuşma üzerine BAE, İran Büyükelçisi’ni çağırdı. Ruhani’nin iki ülkenin anlaşmasını ‘kabul edilemez’ bulması üzerine yapılan çağrıda “Birleşik Arap Emirlikleri aklı selim davranmalı. Büyük bir hata yaptılar, ihanet ettiler” demişti.