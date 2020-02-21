Dünya basınında bugün | BeIn Medya Grubu Başkanı suçlanıyor

T24 Dış haberler

ABD'de Rusya'nın tekrar Donald Trump'ı başkan seçtirmek için müdahalelerde bulunduğu iddiası ülkede gündem oluşturdu. Britanya basınından The Independent ilk sayfasına ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında danışmanlığını yapan Roger Waters hakkında verilen hapis kararını taşıdı. The Guardian ise yapay zeka sayesinde tıp dünyasında yaşanan gelişmeye yer verdi. Fransa gazetesi Le Monde ise Almanya’da saldırgan dahil 11 kişinin ölümüyle sonlanan ırkçı saldırıyı manşete taşıdı.

21 Şubat 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Yapay zeka güçlü bir antibiyotik buldu

İlaçlara dirençli pek çok bakteriyi öldürebilecek güçte bir antibiyotik yapay zeka yardımıyla bulundu. Yapay zekanın dijital ilaç kütüphanelerde topladığı verilerle üretilen antibiyotik bu za mana kadar üretilen tüm antivirüslerden daha farklı şekilde çalışıyor. Üretilen ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün antibiyotiklere dirençli listesindeki ilk üç bakteriden ikisini öldürebiliyor.

The Independent | Trump’ı korumaya çalıştığı için hapse giriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve Rusya soruşturmasında ismi geçen Roger Stone, Kongre’ye yalan söylemek nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında geçen yıl ocak ayında gözaltına alınmıştı.

The New York Times | Yasamacılar, Rusya'nın Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahale yaptığı konusunda uyarıldı

ABD istihbarat yetkilileri, yasama organı Senato'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin üyelerini Rusya'nın 'Donald Trump'ın tekrar seçilmesi için' 2020 seçim sürecine müdahale ettiği konusunda uyardı. New York Times'ın konuya yakın beş kaynağa dayandırdığı habere göre bu bilgilendirme ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı. Trump, Demokratların bu istihbaratı kampanya sürecinde kendisine karşı kullanacağını söyledi. Habere göre Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin bilgilendirildiği brifing 13 Şubat'ta gerçekleşti ve geçici Ulusal Güvenlik Direktörü Joseph Maguire bu toplantının gerçekleşmesine izin verdiği için ertesi gün görevden alındı.

The Washington Post | Bloomberg televizyondaki parıltısını tekrar yakalamaya çalışıyor

The Washington Post gazetesi, "aynı anda iki Michael Bloomberg'in Demokrat Pati başkan adaylığı için yarıştığını" ifade etti. Gazeteye göre bunlardan biri mitinglerde ve televizyon programlarında gördüğümüz "İş bitirici, yazılı metinler okuyan, havalı milyarder" Bloomberg, diğeri ise çarşamba günü canlı yayın tartışmasında gördüğümüz "Bazen ne söyleyeceğini bilemeyen, etkisiz" Bloomberg. Demokrat aday adayının kampanya ekibi, Bloomberg'in anketlerde yakaladığı yükselişi koruyabilmesi için bahsedilen "birinci türü" öne çıkarmaya çalışıyor.

The Moscow Times | Turkiye: Suriye hava saldırısı sonucunda İdlib yakınlarında iki Türk askeri hayatını kaybetti

Moscow Times, Türkiye'nin dün İdlib'de yapılan hava saldırıları sonucu iki şehit vermesini manşetine taşıdı.

Le Monde | Almanya ırkçı saldırının şokunu yaşıyor

Almanya’da iki nargile kafeye peş peşe yapılan saldırılar şok etkisi yarattı. Düzenlenen ırkçı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Almanya terörle mücadele yetkilileri yabancı karşıtı hislerle yapılan saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Almanya’da hükümet olayın ardından internette nefret söylemine yönelik tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Al Arabiya | BeIn Medya Grubu Başkanı, FIFA’daki rüşvet skandalında suçlanıyor

İsviçre Başsavcılığı eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke ve BeIn Spor Medya Grubu Başkanı Nasır Al-Khelaifi gibi isimleri rüşvet skandalı için soruşturuyor.

Valcke rüşvet almak, kötü yönetim ve medya haklarının verilmesiyle ilgili belgelerde sahtecilikle suçlanıyor. BeIN Medya Grubu başkanı Nasır Al-Khelaifi ve spor hakları sektöründeki bir iş insanı ise Valcke’yi ağır ceza gerektiren kötü yönetime tahrik etmekle suçlanıyor.