Dünya basınında bugün | BBC’nin 16 yıl önceki yanıltıcı Prenses Diana söyleşisi tepki çekiyor

T24 Dış Haberler

Günlerce süren hava saldırıları ve roket atışlarında yüzlerce kişi hayatını kaybederken perşembe günü İsrail ve Hamas ateşkes anlaşmasına vardı. Britanya’da 26 yıl önce BBC'nin Panorama programında, gazeteci Martin Bashir tarafından, o sırada Prens Charles'ın eşi olan Prenses Diana ile yapılan bir mülakatla ilgili suçlamaların incelendiği bağımsız soruşturma, BBC'nin, muhabirinin yanıltıcı taktiklerinin üzerini örttüğü sonucuna vardı.

21 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Hilekâr ve yıkıcı”; BBC’nin 16 yıl önceki yanıltıcı Prenses Diana söyleşisi tepki çekiyor

Britanya’da 26 yıl önce BBC'nin Panorama programında, gazeteci Martin Bashir tarafından, o sırada Prens Charles'ın eşi olan Prenses Diana ile yapılan bir mülakatla ilgili suçlamaların incelendiği bağımsız soruşturma, BBC'nin, muhabirinin yanıltıcı taktiklerinin üzerini örttüğü sonucuna vardı. BBC, yapılan hatalardan dolayı "tam ve koşulsuz" özür diledi. Prens William ve Harry ise yaptıkları açıklamalarda BBC'yi eleştirdi. Prens William, yaptığı açıklamada BBC’nin yanıltıcı mülakatının annesinin paranoyasını beslediğini, yalnızlığa sürüklediğini ve 1995 yılında doğru bir soruşturma yapılsaydı, annesinin kendisine oyun oynandığını bilebileceğini söyledi. BBC, Prens William ve Harry'nin yanı sıra Galler Prensi'ne ve Diana'nın kardeşi Earl Spencer'a da özürlerini iletti.

New York Times | İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkesi kabul etti

The Washington Post | İsrail ve Hamas arasında ateşkes başladı

Günlerce süren hava saldırıları ve roket atışlarında yüzlerce kişi hayatını kaybederken perşembe günü İsrail ve Hamas ateşkes anlaşmasına vardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesinin Mısır'ın şartsız ateşkes teklifini oy birliğiyle kabul ettiği belirtildi. Ateşkes cuma sabaha 02.00'da yürürlüğe girdi.

10 Mayıs'tan bu yana İsrail hava saldırılarında 65'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas roketlerinin de aynı süreçte en az 12 kişiyi öldürdüğü açıklandı.





ABD Başkanı Joe Biden, ateşkesi "ilerleme kaydetmek için gerçek bir fırsat" olarak nitelendirdi.

Moscow Times | Rusya, Avrupa Şampiyonası için ziyaretçileri vizesiz kabul edecek

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, UEFA Avrupa Şampiyonası karşılaşmalarına giden futbol severlerden vize istenmemesine dair bir karar imzalandı.

Rusya'nın sınırları Koronavirüs önlemleri sebebiyle geçen bahar aylarından bu yana birçok ülkeye kapalıydı.

Yerel organizasyon komitesinin başındaki Aleksey Sorokin, "Mevcut zor şartlarda insanların hareket kabiliyeti ciddi anlamda sınırlandırıldı. Federal yetkililerin anlayışıyla sınırlarımızı bu yaz St. Petersburg'u bir futbol tatili için ziyaret edecek olanlara sınırlarımızı açıyoruz" dedi.

Karşılaşmaları Avrupa'nın farklı ülkelerinde oynanacak EURO 2020'nin ev sahiplerinden biri de Rusya. Turnuvanın Rusya'daki karşılaşmaları St. Petersburg kentindeki Zenit Arena'da oynanacak.

Sorokin, ülkeye gelecek insanlardan vize istenmeyeceğini belirtirken ziyaretçilerden yine negatif Covid-19 testi sunmaları isteneceği ve ülkede pandemiye karşı alınan önlemlere uymaları gerekeceğini ifade etti. Ülkeye vatandaşların vizesiz alınması için Rusya'da oynanacak bir Avrupa Şampiyonası karşılaşmasına bileti olması gerekiyor.

Türkiye'nin de katılacağı EURO 2020 11 Haziran-11 Temmuz arasında gerçekleşecek

Le Figaro | Avrupa, yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya

Le Figaro gazetesi, İtalya ve İspanya kıyılarına ulaşan sığınmacıların sayısının artmaya başladığını aktardı. Avrupa Birliği’nin sınırlar konusundaki tutumunu güçlendirme ve sığınma sisteminde yeniliğe gitme konusunda geç kaldığı belirtildi.

Al Jazeera | İsrail ve Hamas’ın Gazze ateşkesine dünyadan tepkiler

Gazze’de 11 gün süren çatışmaların ardından ateşkes sağlandı. Gazze’de binlerce kişi sokağa çıkarak ateşkesi kutladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ateşkesle ilgili “İsrail ve Filistin liderlerinin gerilimin bitirilmesinin yanı sıra çatışmanın derindeki nedenlerine dair ciddi bir diyalog başlatması gerektiğini düşünüyorum” dedi. ABD Başkanı Joe Biden “Filistinliler ve İsraillilerin eşit bir şekilde güven içinde yaşamayı, aynı özgürlük, refah ve demokrasi seviyesinde bulunmayı hak ettiğine inanıyorum” dedi. Ateşkes kararını kutlayan dünya liderleri arasında Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Direktörü de yer aldı.