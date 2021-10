Dünya basınında bugün | "Batı'nın Afgan mülteci krizine karşı tutarlı bir planı yok"

T24 Dış Haberler

Britanya’da eski bakan ve eski Afganistan Büyükelçisi Mark Sedwill, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından beklenen göç dalgasına ilişkin Britanya ve müttefik ülkelerin tutarlı bir planı olmadığını söyledi. Tropikal Ida Fırtınası sebebiyle kuvvetli sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı ABD'nin New York ve New Jersey gibi kuzeydoğu eyaletlerinde en az 43 kişi hayatını kaybetti. Rusya, parlamento seçimlerine kısa süre kala Apple ve Google'ın tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin aplikasyonunu kaldırmamasının "seçimlere müdahale" olarak görülebileceğini ifade etti.

3 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Batı'nın Afgan mülteci krizine karşı tutarlı bir planı yok"

Britanya’da eski bakan ve eski Afganistan Büyükelçisi Mark Sedwill, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından beklenen göç dalgasına ilişkin Britanya ve müttefik ülkelerin tutarlı bir planı olmadığını söyledi. Sedwill, tahliye operasyonlarının ülkeden kaçacak insanların sayısına göre “küçük bir bölümü” yansıttığını söyledi. Sedwill, “Öncelikle Afganistan’da ve çevresinde büyük bir insani yardıma ihtiyaç olacak, eğer ciddi boyutta bir göç krizi yaşanmazsa şanslıyız” dedi.

The Independent | Britanya’daki 6 bin Afgan mülteci için barınacak yer yok

Britanya’nın Afganistan’dan tahliye ettiği binlerce mülteci, şu an için belirsiz bir süreyle otellere yerleştirilecek. Yardım kuruluşları, travma geçirmiş bu kişilerin, ne zaman barınacak kalıcı bir yer bulabileceklerine ilişkin belirsizlik nedeniyle de psikolojik olarak etkileneceğini söyledi. Kuruluşlar, belirsizliğin insanlarda endişelere neden olacağını söyledi.

New York Times | Rekor su baskını kuzeydoğuyu şoke ederken onlarca kişi hayatını kaybetti

Tropikal Ida Fırtınası sebebiyle kuvvetli sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı ABD'nin New York ve New Jersey gibi kuzeydoğu eyaletlerinde en az 43 kişi hayatını kaybetti. New York Times, yaşananların iklim değişikliğinin nasıl bir yıkıma sebep olabileceğini gösterdiğini ifade etti. Gazete, bölgedeki şehirlerin altyapısının "başka bir meteorolojik çağa" ait olduğunu, bu yüzden rekor yağışlara direnemediğini ifade etti.

The Washington Post | Taliban, Pençsir'de karmaşık bir çatışmayla karşı karşıya

The Washington Post, Afganistan'da Taliban'ın ele geçiremediği son vilayet olan Pençsir'in dağlık bir bölge olduğuna ve daha önce ne SSCB'nin ne de militanların burayı kontrolü altına alamadığına dikkat çekti. Pençsir Direnişi ve Taliban, Pençsir'in çeşitli noktalarında birkaç gündür çatışırken, iki taraftan da ciddi can kayıpları olduğu belirtildi.

Moscow Times | Rusya, Google ve Apple'ı seçimlere müdahale ile suçladı

Rusya, parlamento seçimlerine kısa süre kala Apple ve Google'ın tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin aplikasyonunu kaldırmamasının "seçimlere müdahale" olarak görülebileceğini ifade etti.