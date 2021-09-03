Dünya basınında bugün | "Batı'nın Afgan mülteci krizine karşı tutarlı bir planı yok"

T24 Dış Haberler
Britanya’da eski bakan ve eski Afganistan Büyükelçisi Mark Sedwill, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından beklenen göç dalgasına ilişkin Britanya ve müttefik ülkelerin tutarlı bir planı olmadığını söyledi. Tropikal Ida Fırtınası sebebiyle kuvvetli sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı ABD'nin New York ve New Jersey gibi kuzeydoğu eyaletlerinde en az 43 kişi hayatını kaybetti. Rusya, parlamento seçimlerine kısa süre kala Apple ve Google'ın tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin aplikasyonunu kaldırmamasının "seçimlere müdahale" olarak görülebileceğini ifade etti.
3 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | “Batı'nın Afgan mülteci krizine karşı tutarlı bir planı yok"
Britanya’da eski bakan ve eski Afganistan Büyükelçisi Mark Sedwill, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından beklenen göç dalgasına ilişkin Britanya ve müttefik ülkelerin tutarlı bir planı olmadığını söyledi. Sedwill, tahliye operasyonlarının ülkeden kaçacak insanların sayısına göre “küçük bir bölümü” yansıttığını söyledi. Sedwill, “Öncelikle Afganistan’da ve çevresinde büyük bir insani yardıma ihtiyaç olacak, eğer ciddi boyutta bir göç krizi yaşanmazsa şanslıyız” dedi.
The Independent | Britanya’daki 6 bin Afgan mülteci için barınacak yer yok
Britanya’nın Afganistan’dan tahliye ettiği binlerce mülteci, şu an için belirsiz bir süreyle otellere yerleştirilecek. Yardım kuruluşları, travma geçirmiş bu kişilerin, ne zaman barınacak kalıcı bir yer bulabileceklerine ilişkin belirsizlik nedeniyle de psikolojik olarak etkileneceğini söyledi. Kuruluşlar, belirsizliğin insanlarda endişelere neden olacağını söyledi.
New York Times | Rekor su baskını kuzeydoğuyu şoke ederken onlarca kişi hayatını kaybetti
Tropikal Ida Fırtınası sebebiyle kuvvetli sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı ABD'nin New York ve New Jersey gibi kuzeydoğu eyaletlerinde en az 43 kişi hayatını kaybetti. New York Times, yaşananların iklim değişikliğinin nasıl bir yıkıma sebep olabileceğini gösterdiğini ifade etti. Gazete, bölgedeki şehirlerin altyapısının "başka bir meteorolojik çağa" ait olduğunu, bu yüzden rekor yağışlara direnemediğini ifade etti.
The Washington Post | Taliban, Pençsir'de karmaşık bir çatışmayla karşı karşıya
The Washington Post, Afganistan'da Taliban'ın ele geçiremediği son vilayet olan Pençsir'in dağlık bir bölge olduğuna ve daha önce ne SSCB'nin ne de militanların burayı kontrolü altına alamadığına dikkat çekti. Pençsir Direnişi ve Taliban, Pençsir'in çeşitli noktalarında birkaç gündür çatışırken, iki taraftan da ciddi can kayıpları olduğu belirtildi.
Moscow Times | Rusya, Google ve Apple'ı seçimlere müdahale ile suçladı
Rusya, parlamento seçimlerine kısa süre kala Apple ve Google'ın tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin aplikasyonunu kaldırmamasının "seçimlere müdahale" olarak görülebileceğini ifade etti.
17-19 Eylül arasında yapılacak seçimlerde Navalni ve ona yakın isimler de dahil olmak üzere birçok muhalif siyasetçinin pusulada yer alması engellendi.
Rusya'nın iletişim denetim kurumu Roskomnadzor, teknoloji devleri Apple ve Google'dan Navalni'nin aplikasyonunu dijital mağazalarından kaldırmalarını istemişti. Perşembe günü Roskomnadzor, "yasalara uymamaları durumunda" şirketlere suçlamalar yöneltilebileceğini ifade etti.
Rus haber ajanslarında yayımlanan açıklamada, "Rusya'da yasaklı radikal organizasyonların çalışmalarında rol almak da suç teşkil eder" denildi. Açıklamada aplikasyonun engellenmemesinin "seçimlere müdahale" kabul edilebileceğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'li teknoloji devlerinin Rus yetkililerin "yasa dışı içerikleri" silme taleplerini dinlememesinin "sistemik" hale geldiğini dile getirdi.
Le Monde | Biyoçeşitlilik: Felaketi kısıtlamak için bir zirve
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (UICN), 3 Eylül’de Marseille’de bir zirve gerçekleştirecek. Bu zirvede, ekosistemlerin tahrip edilmesi ve nesli tükenmekte olan canlılar konuşulacak. Fransa’nın deniz canlıların korunması ve Avrupa’daki ormanların durumunu gündeme getirmesi bekleniyor. Görüşmelerde, koruma önlemlerinin finansmanı da konuşulacak.
Al Jazeera | Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri Kahire’de bir araya geldi
Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında gerçekleştirilen üçlü zirve sona erdi.
Zirve sonunda yayınlanan bildiride, liderler İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşim yerlerini inşa etmeye ve genişletmeye devam etmesi, Filistinlilerin arazilerine el koyması, ev yıkımları ve Filistinlilerin zorla evlerinden çıkartılması da dahil olmak üzere iki devletli çözümü baltalayan yasadışı önlemleri reddettiklerini bildirdi.