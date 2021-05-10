Dünya basınında bugün | Batı Avrupa'da normalleşme hızlanıyor

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın bugün ülkenin Koronavirüs kısıtlamalarında normalleşme takviminde yeni dönemi açıklaması bekleniyor. NYT, dünyanın en popüler kripto para platformlarından Ripple'ın son üç ayda Washington'da izleyeceği stratejiyi belirlemesi için 2 lobicilik firması tuttuğunu bildirdi. The Washington Post'un baş muhabiri, ABD'nin hızlı nüfus artışının durmasının ABD'nin "devamlı büyüme ve sınırsız imkanların toprakları olduğu" iddiasını sorgulanabilir hale getirdiğini ifade etti. Fransa'da hükümetin açıkladığı normalleşme takvimi, 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanya sürecine de başlangıç sinyali verdi.

10 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Normalleşmede yeni aşama: Sarılma ve kapalı alanda buluşmalar geri dönüyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın bugün ülkenin Koronavirüs kısıtlamalarında normalleşme takviminde yeni dönemi açıklaması bekleniyor. Yeni aşamada 17 Mayıs'tan itibaren aile ve arkadaş gruplarının belli bir sayıda kapalı alanda bir araya gelmesinin önü açılacak. Sinema, müze ve galeriler de kapılarını açabilecek. Bilim insanları, normalleşme adımları atılırken Koronavirüs'ün Hindistan varyantının da göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyor.

The Independent | Starmer'ın seçim felaketinin ardından Corbyn'den eleştiri

Britanya'da gerçekleşen yerel seçimde İşçi Partisi'nin aldığı yenilgi hakkında konuşan eski muhalefet lideri Jeremy Corbyn, parti içinde ekip değişikliğinin seçim kazanma umutlarını yeniden yerine getirmek için yeterli olmayacağını söyledi. Corbyn, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı destekçilerine umut olmak konusunda başarısız olmakla suçladı ve "felaketten ders alması" gerektiğini söyledi.

The New York Times | Kripto paranın denetlenmesi konusunda savaş patlamak üzere

NYT, dünyanın en popüler kripto para platformlarından Ripple'ın son üç ayda Washington'da izleyeceği stratejiyi belirlemesi için 2 lobicilik firması tuttuğunu bildirdi. Gazete, Biden hükümeti kripto para ile ilgili politikalarını şekillendirmeye başlarken sadece Ripple'ın değil, birçok kripto para platformunun Washington'u etkilemeye çalıştığını ifade etti.

The Washington Post | Nüfus stagnasyonu: ABD'de yeni bir değişim

The Washington Post'un baş muhabiri, ABD'nin hızlı nüfus artışının durmasının ABD'nin "devamlı büyüme ve sınırsız imkanların toprakları olduğu" iddiasını sorgulanabilir hale getirdiğini ifade etti. Geçen hafta ABD Sayım Bürosu, ABD'nin 10 yıllık sayımlarda en yavaş ikinci nüfus büyümesini yaşadığını bildirirken, hükümet doğum oranlarının 6. yılda da düştüğünü bildirdi.

Moscow Times | 2. Dünya Savaşı Zafer Günü'nde Putin, Rusya'nın çıkarlarını "sağlam biçimde" koruyacağını ifade etti

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve müttefiklerinin Berlin'in kontrolünü sağlayarak Nazi İmparatorluğu'nu bitirmesinin 76. yıl dönümünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rus karşıtlığının" döndüğünü ve bunu kınadığını söyledi.

Ukrayna ile yaşanan gerilim ve Avrupa'nın çeşitli noktalarında Rus casuslar bulunduğu iddialarının gündeme gelmesiyle birçok Batı başkentinde Soğuk Savaş günlerine atıfta bulunulurken Putin, Kızıl Meydan'da binlerce asker ve gazinin önünde konuştu.

Putin, "Sovyet halkı kutsal yeminlerini yerine getirdi, vatanı korudu ve Avrupa ülkelerini kara vebadan kurtardı" dedi.

Rus lider, "Rus düzenli olarak uluslararası hukuku savunur. Aynı zamanda halkımızın güvenliğini sağlamak için ulusal çıkarlarımızı savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Putin, "geçmişten gelerek baş gösterdiğini" ifade ettiği ideolojileri de kınadı. Rusya Devlet Başkanı, "Irksal ve ulusal üstünlük sloganları, Yahudi ve Rus karşıtlığı hiç olmadığı kadar gülünç hale geldi" ifadelerini kullandı.

Le Monde | Büyük normalleşme: 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimi

Fransa'da hükümetin açıkladığı normalleşme takvimi, 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanya sürecine de başlangıç sinyali verdi. Le Monde gazetesi aşırı sağcı lider Marine Le Pen ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında kıyasıya geçmesi beklenen seçimde Covid salgınından yeni çıkan Fransa toplumunda kamuoyunun fikirlerini takip etmeye başladı.

Al Jazeera | Cezayir, izinsiz protestoları yasaklayacak

Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkede izin almayan protestoların yasaklanacağını duyurdu. Bakanlığın kararı, ülkede bir yıldır süren demokratik reform talep eden protestolara bir yanıt olarak yorumlandı. Cezayir'de 2019'un şubat ayında binlerce protestocu, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Bouteflika'nın beşinci kez aday olma kararına tepki olarak sokağa çıkmıştı. Protestolar sonunda Bouteflika görevini bırakmıştı. Ülkede demokratik reform talep eden protestolar devam ederken İçişleri Bakanlığı, protestoları düzenleyen isimlerin verileceği ve biteceği tarihin verileceği bir şekilde izin alınması gerekeceğini açıkladı.