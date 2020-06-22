Dünya basınında bugün | Batı Almanya'ya Vladimir Lenin'in heykeli dikildi

T24 Dış Haberler

Britanya’da Reading kentinde üç kişinin hayatını kaybetmesine, üç kişinin de yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının şüphelisi Khairi Saadallah'ın bir süre önce istihbaratın radarına yakalandığı ortaya çıktı. ABD'nin gündeminde ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü Tulsa'da düzenlediği miting var. Bir batı Almanya kentine ilk kez Sovyetler Birliği lideri Vladimir Lenin'in heykeli dikildi.

22 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian/The Daily Telegraph/The Independent | Reading park saldırısında şüpheli istihbaratın radarındaymış

Britanya’da Reading kentinde üç kişinin hayatını kaybetmesine, üç kişinin de yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırıda Khairi Saadallah isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Britanya basınında gazeteler manşetlerinde polisin ‘terör saldırısı’ olarak kabul ettiği saldırıda gözaltına alınan şüpheli Saadallah’a ilişkin ayrıntılara yer verdi. 25 yaşındaki Libya kökenli Saadallah’ın geçen yılın ortasından bu yana Britanya’nın istihbarat listesinin takip listesinde olduğu ortaya çıktı. Saadallah’ın ‘radikal nedenlerle yurt dışına çıkabilecek kişi’ olarak kaydedildiği ancak somut bir tehditle karşılaşılmadığı için listeden silindiği belirtildi.

New York Times | ABD'nin virüs yardımı sayesinde su üstünde tutulan milyonlar yoksullaşması önlendi

NYT'nin aktardığına göre ABD'de federal yardımların daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde arttırılması ile birlikte ülkede yoksulluk yükselmedi. Koronavirüs pandemisiyle birlikte ülkedeki işsizliğin Büyük Buhran'dan bu yana en yüksek seviyelere gelmesinin ardından uzmanlar ülkede yoksulluğun ciddi oranda yükselmesini bekliyordu.

The Washington Post | Tulsa'da ırksal gerginliği körüklemek

ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs kaynaklı uzun bir aradan sonra Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde bir miting düzenledi. Trump bu mitingde Koronavirüs'e "Kung flu(gribi)", protestoculara "haydut" ve Konfederasyon komutanlarının heykellerine "mirasımız" dedi. The Washington Post, Trump'ın yeni kampanya teması ve saldırı sloganları denediği değerlendirmesinde bulundu.

Moscow Times | Yasal mücadelenin ardından Batı Almanya'ya Lenin heykeli dikildi

Almanya'nın birleşmesi ve doğudaki komünist düzenin sonra ermesinden 30 yıldan uzun süre sonra Batı Almanya'da bulunan Gelsenkirchen kentine Marksist Leninist Parti, Sovyetler Birliği lideri Vladimir Lenin'in heykelini dikti. Heykelin dikilip dikilemeyeceği tartışması yıllar sürmüş, en sonunda mahkeme heykelin dikilmesine onay vermişti.

Le Monde | Koronavirüs vaka artışı kontrol altında sürüyor

Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında durumun kontrol altına alınmaya başladığı açıklandı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla işe dönen insanlara Koronavirüs testleri yapılmaya başladı. Virüsün Fransa genelinde yayılmaya devam ettiği, bulaşma noktalarının sayısının hala arttığı belirtildi. Fransa’da bugüne kadar 197 bin vaka tespit edildi.

Al Jazeera | Yemen, BAE destekli ayrılıkçıların Socotra adasında darbe düzenlediğini açıkladı

Yemen’de uluslararası olarak tanınan hükûmet, Güney Geçiş Konseyi’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne olan Socotra adasında darbe düzenlediğini açıkladı. Yemen resmi haber ajandı, “Socotra’da Geçiş Konseyi’nin milisleri bölgedeki devlet kurumlarını ele geçirecek bir darbe düzenledi. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçı grup Güney Geçiş Konseyi’nin Socotra’nın çoğunu ele geçirildiği duyuruldu.