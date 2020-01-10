Dünya basınında bugün | Başkentler İran'daki uçağın neden düştüğünü anlamaya çalışıyor

T24 Dış haberler

Dünyanın gündeminde İran'da düşen Ukrayna uçağı var. Batı istihbaratı uçağın İran'ın attığı bir füze sebebiyle düştüğüne inanıyor. Alman gazetesi FAZ, İran ve ABD arasındaki krizin IŞİD'le mücadeleyi olumsuz etkileyeceği değerlendirmesinde bulundu. The Guardian gazetesi Britanya'da Kraliyet ailesinin üst düzey görevlerini bırakan Prens Harry ve Meghan Markle için yeni roller bulmaya çalıştığını yazdı.

10 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Kraliyet ailesi üst düzey görevlerini bırakan Prens Harry ve Meghan Markle için yeni roller bulmanın peşinde

Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle’ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakma kararının ardından kraliyetin üst düzey görevlileri çift için yeni görev arayışı içine girdi. Kraliçe, Wales Prensi ve Cambridge Dükü yardımcılarına Britanya ve Kanada hükümetleriyle görüşerek çift için günler içinde yeni görevler belirlenmesi çağrısı yaptı.

The Independent | Yetkililer, düşen Ukrayna Havayolları uçağını İran’ın vurduğunu açıkladı

Tahran’da Ukrayna Havayolları’na ait bir uçağın düşmesi ve içindeki 176 insanın ölmesinin ardından uçağın İran’ın attığı bir füze sonucu düştüğüne dair şüpheler artıyor. İran iddiaları yalanlarken farklı istihbaratlardan alınan kanıtlar uçağın ABD üslerinin bombalandığı sırada bir füze tarafından vurulduğu belirtiliyor.

New York Times | ABD ve müttefikleri İran'ın ateşlediği füzenin yolcu uçağını düşürdüğüne inanıyor



Batı istihbaratına göre Tahran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne sebep olan Ukrayna uçağını İran'a ait bir füze vurdu. NYT'ye göre istihbarat birimleri uçağın "büyük ihtimalle kazayla" vurulduğunu düşünüyor. New York Times gazetesinin ulaştığı görüntüler uçağa bir füzenin isabet ettiğini ve ilk patlamadan dakikalar sonra havalimanına dönmeye çalışan uçağın düştüğünü gösteriyor.

The Washington Post | Temsilciler Meclisi, Trump'ı engellemek için 'savaş gücü yasa tasarısı'nı geçirdi

ABD'nin yasama organı olan Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı ek askeri hamle yapmasını engelleyen bir yasa tasarısını kabul etti. Oylama, hükümet yetkililerinin Kongre üyelerini Devrim Mühendisleri Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili bilgilendirdiği brifinglerden bir gün sonra yapıldı. Tasarı muhalefetin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'ni 224'e 194 oy ile geçen tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'yu geçmesi için iktidar kanadından en 4 senatörün desteğini alması gerekecek.

Moscow Times | Kanada Başbakanı Trudeau: İran, Ukrayna uçağını büyük ihtimalle füzelerle düşürdü

Kanada Başbakanı ülkesinin istihbarat biriminden aldığı bilgiye göre Tahran'da düşen Ukrayna uçağını "büyük ihtimalle bir İran füzesinin düşürdüğünü" söyledi. Trudeau, İran'ın 63 Kanada vatandaşı taşıyan uçağı "yanlışlıkla da düşürmüş olabileceğini söyledi.

Frankfurter Allgemeine | IŞİD'le mücadele: Irak yeraltı için iyi zamanlar

FAZ Arap ülkeleri muhabiri Christoph Ehrhardt, ABD ile İran arasındaki krizden radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in faydalandığını ifade etti. Ehrhardt, Trump çağrıda bulunsa da Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İran ve ABD'nin IŞİD'le ortak mücadelede bulunmasının mümkün olmadığını belirtti.

Le Figaro | Avustralya yangınları; bitmeyen felaket

Avustralya’da 3 aydır durdurulamayan orman yangınlarında felaketin boyutları büyüyor. Son incelemelere göre yangınlarda milyonlarca hayvan, 20’den fazla insan öldü. 100 bin kilometrekareden fazla alan kül oldu.

Al Arabiya | Hindistan’da yüksek mahkeme Keşmir’de internetin kesilmesini anayasaya aykırı buldu

Hindistan’da yüksek mahkeme, Pakistan ve Hindistan arasında tartışmalı bölge olan Keşmir’de Hindistan hükümetinin internet erişimine süresiz kısıtlama getirmesini anayasaya aykırı buldu. Keşmir’in özel bölge statüsünün Hindistan hükümeti tarafından alınmasının ardından yazın başlayan eylemler şiddetlenince hükümet bölgede internet erişimine engel getirmişti.