Dünya basınında bugün | Başkentler Buça'daki katliamı konuşuyor

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) iklim krizine ilişkin son raporunu yayımladı. Raporda iklim felaketini önleyebilmek için “şimdi ya da asla” noktasına gelindiği belirtildi. Buça’da sivillerin öldürüldüğü, sokaklarda elleri bağlanmış cesetler bulunduğu belirtilirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün şehre bir ziyarette bulundu. ABD Başkanı Joe Biden, Rus lideri Vladimir Putin'in "bir savaş suçlusu olarak yargılanması" için çağrıda bulundu. Bazı Batılı liderler, görüntülerin ardından Moskova'ya yönelik daha ağır yaptırımlar uygulanması konusunda söz verdi.

5 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İklim felaketini önlemek için “ya şimdi ya asla” noktası

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) iklim krizine ilişkin son raporunu yayımladı. İklim felaketini önleyebilmek için “şimdi ya da asla” noktasına gelindiğini belirten rapor, iklim krizinin en kötü etkilerinden kaçınmamız için küresel sera gazı emisyonlarının önümüzdeki üç yıl içinde zirveye ulaşması ve sonrasında hızlı bir düşüşe geçmesi gerektiğine işaret ediyor. Rapor, küresel ısınmanın 1.5 derece sınırında tutulabilmesi için son 10 yılda neden olunan karbondioksit salınımından fazlasını üretmememiz gerektiğini gösteriyor.

The Independent | Buça’daki savaş suçları

The Independent muhabiri Kim Sengupta, Ukrayna’da Rus güçlerinin çekilmesiyle felaketin ortaya çıktığı Buça şehrinden aktardı. Buça’da sivillerin öldürüldüğü, sokaklarda elleri bağlanmış cesetler bulunduğu belirtilirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün şehre bir ziyarette bulundu. Batı ülkeleri de Buça’da görülenlerin ardından Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılmasını savundu. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaş suçları nedeniyle yargılanması gerektiğini söyledi.

New York Times | Ukrayna'daki katliam nedeniyle korku artıyor

New York Times, Buça'da çekilen Rus askerlerin geride bıraktığı Ukraynalı sivil cesetlerin fotoğraflarının Batılı liderleri şoke ettiğini belirtti. Rusya'nın Buça'da çok sayıda sivili katlettiğine dair kanıtların artmasıyla ABD Başkanı Joe Biden, Rus lideri Vladimir Putin'in "bir savaş suçlusu olarak yargılanması" için çağrıda bulundu. Bazı Batılı liderler, görüntülerin ardından Moskova'ya yönelik daha ağır yaptırımlar uygulanması konusunda söz verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin Rus petrol ve kömürüne de yaptırım uygulama fikrinin üzerinde durması gerektiğini söyledi. Almanya ve Fransa toplamda 75 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Wall Street Journal | Musk, Twitter'ın yüzde 9'unu aldı; en büyük hissedarı oldu

Bloomberg, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Twitter'ın yüzde 9,2'lik pasif hissesini satın aldığını duyurdu. Platformda 80 milyondan fazla takipçisi olan Musk, sosyal medya devinin en büyük hissedarı oldu.

Moscow Times | Pentagon: Rus askerlerin üçte ikisi Kiev'den ayrıldı

Üst düzey bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın Kiev'in çevresindeki askerlerinin yaklaşık üçte ikisini çektiğini ifade etti.

AFP'ye isminin paylaşılmaması şartıyla konuşan Pentagon yetkilisi, "Bu askerlerin Belarus'ta toplandığını görüyoruz" dedi.

Pentagon yetkilisi, "Biz bu askerlerin dinlendirilip, tekrar teçhizatlandırılıp; hatta onlara asker takviyesi yapılıp Ukrayna'nın başka bir bölgesinde savaşmaları için tekrar gönderileceklerine inanıyoruz" aktarımında bulundu.

Yetkili, henüz geri çekilen Rus askerlerin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine gönderildiğine dair bir işaret görmediklerini belirtti; ancak Moskova'nın ilerleyen günlerde bu bölgede daha agresifleşeceğini düşündüklerini dile getirdi.

Kiev'e nasıl daha fazla askeri yardım yapılabileceğini müttefikleriyle görüştüklerini belirten Pentagon yetkilisi, ABD'nin Ukrayna'ya Sovyet yapımı tanklar göndermeyi planladığı ile ilgili haberleri yalanlamadı.

Le Monde: Savaş suçları: Rusya suçlanıyor

Ukrayna’da Rus güçlerinin çekildiği şehirlerde sokaklarda sivillerin cesetleri görülürken, yetkililer özellikle Kiev çevresindeki şehirlerde 400’den fazla sivilin öldürüldüğünü belirtti. Sivillerin öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin ardından Batı ülkeleri Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini belirtti. Rusya ise suçlamaları reddederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin konu üzerine toplanmasını talep etti.

Al Jazeera | İran’da okullar iki yıllık Covid kapanmasından sonra açıldı

İran’da pandemi nedeniyle iki yıl önce kapanan okul ve üniversiteler tamamen geri açıldı. Covid salgını boyunca bazı okullar ve üniversiteler kısmi biçimde açılsa da tam fiziksel eğitime geçilmemişti. Derslere katılmak için Covid aşısı olma şartı aranıyor.