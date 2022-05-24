Dünya basınında bugün | Başbakan'ın kadehi, Britanya'nın gündemi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan'ın Çin tarafından saldırıya uğraması durumunda ada ülkesini korumak için askeri güç kullanacaklarını ifade etti. Britanya’da Başbakanlığın (10 Numara) ülkede Covid kısıtlamaları uygulandığı sırada verdiği partiler tartışılırken Başbakan Boris Johson’ın bu partilerden birinde kadeh kaldırırken çekilen fotoğrafları tepkileri artırdı. Ukrayna'nın işgal altındaki Herson bölgesinin Moskova tarafından atanan liderlerinin, Rusya'dan bölgeye bir askeri üs kurmasını isteyeceği belirtildi.

24 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson, 10 Numara’da içki içerken çekilen fotoğraflarıyla tehlikede

The Daily Telegraph | Başbakan’ın 10 Numara’da kadeh kaldırdığı fotoğraflar gündemde

Britanya’da Başbakanlığın (10 Numara) ülkede Covid kısıtlamaları uygulandığı sırada verdiği partiler tartışılırken Başbakan Boris Johson’ın bu partilerden birinde kadeh kaldırırken çekilen fotoğrafları tepkileri artırdı. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı (Met), içkili partilere ilişkin soruşturmasını 20 Mayıs'ta tamamlamış, sekiz farklı tarihte düzenlenen etkinlikler kapsamında toplamda 83 kişiye 126 adet ceza kesildiğini duyurmuştu. Johnson, bu soruşturma sonucu bir adet ceza almıştı. Başbakan’ın birden fazla partide yer aldığı bilinirken tek bir ceza laması tepkilere neden oluyor.

New York Times | Başkan, Tayvan'ı Çin'in saldırması durumunda korumak için güç kullanacağını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan'ın Çin tarafından saldırıya uğraması durumunda ada ülkesini korumak için askeri güç kullanacaklarını ifade etti. Japonya ziyareti sırasında başkent Tokyo'da basın toplantısı düzenleyen Biden'a bir gazeteci, "Ukrayna'daki savaşa açık nedenlerden askeri olarak dahil olmak istemediniz. O noktaya gelirse Tayvan'ı korumak için asker kullanır mısınız?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Biden'ın cevabının Washington-Pekin hattında gerilimi daha da artırması bekleniyor.

Wall Street Journal | Mısır'ın ekmek krizi, kargaşa korkusunu büyüttü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dünyada buğday ticaretini aksatmasının ardından Mısır'da halki yıllardır satılan sübvanse edilmiş ekmeklerden bulamamaya başladı. Mısır'da geçmiş yükselen gıda fiyatları ayaklanmalara sebep olmuştu. Ekmek krizinin de benzer bir duruma sebep olacağından endişe ediliyor.

Moscow Times | Moskova kontrolündeki Herson, Rus askeri üssü isteyecek

Ukrayna'nın işgal altındaki Herson bölgesinin Moskova tarafından atanan liderlerinin, Rusya'dan bölgeye bir askeri üs kurmasını isteyeceği belirtildi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan bölgedeki Moskova yanlısı yönetimin liderlerinden Kirik Stremusov, "Herson'da bir Rus askeri üssü, bölgenin ve sakinlerinin güvenliğini garanti eder" dedi.

Stremusov, "Herson bölgesinde bir Rus askeri üssü olmalı. Bunu talep edeceğiz, tüm nüfus bunu istiyor" diye konuştu.

Moskova'dan bazı yetkililerin söylemlerine benzer bir şekilde "Herson'un Rusya'yla bağlarının süreceğini" söyleyen Stremusov, yakın zamanda bölgeyi Rusya'ya bağlamak için bir referandum yapılacağını ise düşünmediğini söyledi.

Kremlin, işgal altındaki bölgelerinde ilhak edileceğini açıkça söylemese de, "Halkın taleplerini dinleyeceklerini" belirtmişti.

Rus kuvvetleri işgal ettikleri Herson'da Moskova yanlısı bir "askeri-sivil" yönetim kurdu. Herson'da artık Ukrayna para birimi yerine Rus rublesi, Rus medyası ve Rus internet servisleri kullanılıyor.

Le Monde | Ukrayna: Savaşın üç ayında öğrenilenler

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş üçüncü ayına girerken askeri uzmanlar ve devletler, Avrupa’da yaşanan bu savaştan dersler çıkarmaya başladı. Rus ve Ukrayna ordularının ekipman, eğitim ve yönetim açısından farklılıkları olduğu belirtilirken algı ve bilgi savaşanın da kritik bir rol oynadığı belirtildi. Bu durumda 15 bine çıkan asker kaybının değerlendirilmesinin de zorlaştığı değerlendirildi.

Al Jazeera | Orta Doğu, kum fırtınasıyla örtüldü

Orta Doğu’nun dört bir yanında benzeri görülmemiş bir kum fırtınası dalgası yaşanıyor. Uzmanlar, iklim krizi ve hükûmetlerin yetersiz düzenlemelerinin artan kum fırtınalarında etkili olduğunu belirtiyor. Riyad’dan Tahran’a pek çok şehirde gökyüzü turuncuya bürünürken çok şehirde hayat durma noktasına geldi. Irak’da iki ay içinde dokuz kum fırtınası yaşanırken bugün okullar kapatıldı, çok sayıda insan evinden çıkamadı.