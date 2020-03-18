Dünya basınında bugün | “Barış zamanının en büyük tehditi: Koronavirüs"

T24 Dış haberler

ABD'de ve Britanya'da Koronavirüs salgını günlerinde ekonomiyi tekrar canlandırmak için teşvik planları gündemde. ABD'de Koronavirüs salgını endişelerine rağmen Demokrat Parti üç eyalette ön seçim gerçekleştirdi, Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden makası iyice açtı. Rusya'da milliyetçi "Öbür Rusya Partisi'nin kurucusu Eduard Limonov hayatını kaybetti.

18 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Barış zamanının en büyük tehditiyle” savaşmak için 350 milyar sterlin

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün akşam Başbakan Boris Johnson ile yeni tip Koronavirüs’e ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. Sunak, bir hafta önce Koronavirüs’le mücadele için duyurduğu 12 milyar sterlinlik bütçeyi yetersiz bulunmasını haklı bulduğunu söyledi. Sunak, Britanya’nın krizden çıkması için “ne gerekiyorsa yapacağını” söylediği konuşmada “Daha önce hiçbir barış zamanında böyle ekonomik bir tehditle karşılaşmamıştık” dedi. Sunak, bütçeden 350 milyar sterlini Koronavirüs’le mücadele için ayıracaklarını söyledi.

The Independent | Koronavirüs’le mücadele için 350 milyar sterlin “kefalet”

Britanya Maliye Bakanı dün ekonominin Koronavirüs’le mücadelesi için tedbir paketini açıkladı. Sunak, salgından etkilenen işletmeler için 330 milyar sterlin ayırdıklarını söyledi. Sunak, ana caddelerde bulunan işletmelere 25 milyar sterlinlik nakit ayrılacağını söyledi. Aynı zamanda fatura ödemelerinde sorun yaşayanlar için mortgage ödemeleri 3 ay ertelendi.

New York Times | Kaotik seçim gününde Biden 5 eyaleti de kazandı

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, dün yeni tip Koronavirüs salgını gölgesinde yapılan üç ön seçimde de rakibi Bernie Sanders'ı rahatlıkla geçerek Demokrat Parti başkan adaylığı yarışında çok ciddi bir avantaj elde etti. Üç eyalette de oy sayımı devam ederken, Biden'ın üç seçimi de kazandığı duyuruldu. Tam olarak hangi adayın kaç delege kazandığı oyların tamamı sayıldığında belirlenecek. Eski Başkan Yardımcısı, Arizona'da yüzde 42.7, Florida'da yüzde 61.9 ve İllinois'de yüzde 59.1 oy aldı. Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, bu eyaletlerde sırasıyla yüzde 30, yüzde 22.8 ve yüzde 59.1'de kaldı.Ülkedeki Koronavirüs salgını üç eyalette de yapılan seçimlere katılımı etkiledi. Seçim kampanyaları, her oy verme günü yaptığı gibi insanları sandıklara gitmeye ikna etmeye çalışmadı. Seçim yetkililerinin açıklamalarına göre üç eyalette bir milyona yakın kişi erken oylama sistemini kullanarak pusulalarını posta yoluyla gönderdi. Seçim kampanyaları geçen hafta dijital ortama taşınmış, ekipler evlerine gönderilmiş ve aday adayları miting yapmayı bırakmıştı. Bu kararlar seçim günleri de yürürlükteydi. Demokrat Parti ve aday adaylarının kampanyaları seçimlerin işleyebilmesi için minimum sayıda insanı sahaya çıkardı.

The Washington Post | Teşvik planı: ABD'lilere hızlı nakit para

ABD Başkanı Donald Trump ve Kongre üyeleri, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen halka çek ile para desteği yapma ihtimali üzerinde duruyor.Ulusal acil durum ilan edilen ABD'de virüs günden güne daha da yayılırken, piyasalar da sert darbe aldı. Koronavirüs salgını sebebiyle restoranlar, havayolları ve daha birçok sektör çalışamaz hale geldi. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, "Başkan maaşlardan kesilen verginin alınmaması fikrine daha yakın olsa da biz direkt olarak ABD'lilere çek gönderme taraftarıyız dedi. Kongre üyeleri bu para yardımının işini kaybedenlere ve kısa süreli giderlerini karşılamak için gelire ihtiyacı olanlara fayda sağlayacağını düşünüyor. ABD'de Koronavirüs salgını sebebiyle birçok işletme kepenk indirmiş durumda.