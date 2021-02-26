Dünya basınında bugün | Avrupa iklimi tehlikede

T24 Dış Haberler
ABD Suriye'de İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi. Ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın iki Fransız buldog köpeğini yürüten kişi vuruldu. Saldırganlar, köpekleri kaçırdı. New York Times, ABD'de ve dünyanın birçok noktasında hastanede tedavi gerektiren Koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının hızla düştüğünü ifade etti. Avrupa’nın iklimini yumuşatan Körfez Akıntısı’nı sağlayan Atlantik Okyanusu’nda sirkülasyonun milenyumun en zayıf noktasına ulaştığı tespit edildi.
26 Şubat 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...
The Guardian | İklim etkisi Atlantik Okyanusu’nun sirkülasyonunu bozdu; Avrupa iklimi tehlikede
Avrupa’nın iklimini yumuşatan Körfez Akıntısı’nı sağlayan Atlantik Okyanusu’nda sirkülasyonun milenyumun en zayıf noktasına ulaştığı tespit edildi. Atlantik Okyanusu’ndaki sirkülasyonun zayıflamasında iklim değişikliğinin önemli bir rolü olduğu belirtildi. Sirkülasyonun zayıflamaya devam etmesi durumunda ise Britanya Adaları’nda daha soğuk ve fırtınalı geçen kışlar ve Avrupa genelinde sıcak hava dalgaları ile kuraklığın artacağı uyarısı yapıldı. Bilim insanları, küresel ısınma devam ederse sirkülasyonun 2100 yılına gelindiğinde yüzde 34 ve 45 oranında düşeceği belirtildi.
The Independent | Lady Gaga’nın köpeklerini yürüten kişi vuruldu; köpekler kaçırıldı
Ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın iki Fransız buldog köpeğini yürüten kişi vuruldu. Saldırganlar, köpekleri kaçırdı. Lady Gaga olay üzerine yaptığı açıklamada köpekleri kendisine getirecek kişiye “Hiçbir soru sormadan” 500 bin dolar vereceğini açıkladı.
The New York Times | Koronavirüs geri dönmeyi planlıyor; işte onu durdurma fırsatımız
New York Times, ABD'de ve dünyanın birçok noktasında hastanede tedavi gerektiren Koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının hızla düştüğünü ifade etti. Gazete, ülkede aşılanmanın da hız kazandığına dikkat çekerek ABD'lilerin ''finiş çizgisi'' görülmüşken tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini ifade etti. NYT, ABD'nin gardını erken indirmesi ve mutasyona uğramış virüs varyantlarının ülkede yayılması sonucunda vaka sayısının tekrar hızlı bir artış gösterebileceğini ifade etti.
The Washington Post | Suriye'deki ABD saldırı İran'a uyarı oldu
ABD Suriye'de İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi. Bu, Biden yönetiminin emriyele düzenlenen ilk ölümcül saldırı oldu. Pentagon, operasyonun Irak'taki ABD personeline son zamanlarda düzenlenen saldırılara karşılık olarak yapıldığını bildirdi.
Moscow Times | Avukat: Navalni, cezaevinden başka yere götürüldü
Aleksey Navalni'nin avukatı, Rus muhalif liderin Moskova'da tutulduğu cezaevinden bilinmeyen bir lokasyona götürüldüğünü ifade etti.
Avukat Olga Mikaylova, Navalni'nin nereye götürüldüğünü bilmediklerini ancak muhalif liderin kendisine verilen cezayı çekmek üzere ceza kolonisine götürülmüş olabileceğini dile getirdi.
Navalni'nin sağ kolu Leonid Volkov, ailenin de durum hakkında bilgilendirilmediğini ifade ederek sürecin şeffaflığı konusunda endişeleri olduğunu ifade etti.
Navalni 17 Ocak'ta Noviçok zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönmesiyle havalimanında gözaltına alınmış, daha sonra da 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Le Monde | Fransa, Koronavirüs’le yaşamanın yollarını arıyor
Fransa’da hükûmet Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bir kez daha ulusal karantina uygulamasına geçmemek için bölgesel kısıtlama gibi yöntemler üzerinde duruyor. Başbakan Jean Castex dün yaptığı açıklamada “Birkaç ay Koronavirüs vakalarında günlük 15-20 bin gibi bir bandı koruduktan sonra virüs bir haftadır yeniden güç kazandı” dedi. Bu hafta Fransa’da günlük vaka sayısı 30 bin gördü. Hükûmet ülke genelinde yeni bir tırmanışın önüne geçmek için temas takibi güçlendirmek, vaka sayılarının en yoğun olduğu bölgelerde kısıtlamaları artırmak gibi yeni yöntemler üzerine yoğunlaştı.
Al Jazeera | ABD, Suriye’de İranlı milis gruplarına saldırı düzenledi
ABD, Irak’ta ABD üslerine düzenlenen saldırının ardından Suriye'de İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi. Pentagon Sözcüsü John Kirby konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Başkan Biden’ın yönlendirmesiyle ABD askeri güçleri bu akşam Suriye’de bulunan İran destekli milis güçlerinin kullandığı altyapıyı hedef aldı” dedi. Kirby, saldırının Irak’ta ABD ve koalisyon güçlerine yönelik atılan adımlara misilleme niteliği taşıdığını ekledi. Saldırıda hedef alınan yer, hasar ve can kaybı bilgisi verilmedi.