Dünya basınında bugün | Avrupa iklimi tehlikede

T24 Dış Haberler

ABD Suriye'de İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi. Ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın iki Fransız buldog köpeğini yürüten kişi vuruldu. Saldırganlar, köpekleri kaçırdı. New York Times, ABD'de ve dünyanın birçok noktasında hastanede tedavi gerektiren Koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının hızla düştüğünü ifade etti. Avrupa’nın iklimini yumuşatan Körfez Akıntısı’nı sağlayan Atlantik Okyanusu’nda sirkülasyonun milenyumun en zayıf noktasına ulaştığı tespit edildi.

26 Şubat 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | İklim etkisi Atlantik Okyanusu’nun sirkülasyonunu bozdu; Avrupa iklimi tehlikede

Avrupa’nın iklimini yumuşatan Körfez Akıntısı’nı sağlayan Atlantik Okyanusu’nda sirkülasyonun milenyumun en zayıf noktasına ulaştığı tespit edildi. Atlantik Okyanusu’ndaki sirkülasyonun zayıflamasında iklim değişikliğinin önemli bir rolü olduğu belirtildi. Sirkülasyonun zayıflamaya devam etmesi durumunda ise Britanya Adaları’nda daha soğuk ve fırtınalı geçen kışlar ve Avrupa genelinde sıcak hava dalgaları ile kuraklığın artacağı uyarısı yapıldı. Bilim insanları, küresel ısınma devam ederse sirkülasyonun 2100 yılına gelindiğinde yüzde 34 ve 45 oranında düşeceği belirtildi.

The Independent | Lady Gaga’nın köpeklerini yürüten kişi vuruldu; köpekler kaçırıldı

Ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın iki Fransız buldog köpeğini yürüten kişi vuruldu. Saldırganlar, köpekleri kaçırdı. Lady Gaga olay üzerine yaptığı açıklamada köpekleri kendisine getirecek kişiye “Hiçbir soru sormadan” 500 bin dolar vereceğini açıkladı.

The New York Times | Koronavirüs geri dönmeyi planlıyor; işte onu durdurma fırsatımız

New York Times, ABD'de ve dünyanın birçok noktasında hastanede tedavi gerektiren Koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının hızla düştüğünü ifade etti. Gazete, ülkede aşılanmanın da hız kazandığına dikkat çekerek ABD'lilerin ''finiş çizgisi'' görülmüşken tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini ifade etti. NYT, ABD'nin gardını erken indirmesi ve mutasyona uğramış virüs varyantlarının ülkede yayılması sonucunda vaka sayısının tekrar hızlı bir artış gösterebileceğini ifade etti.

The Washington Post | Suriye'deki ABD saldırı İran'a uyarı oldu

ABD Suriye'de İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi. Bu, Biden yönetiminin emriyele düzenlenen ilk ölümcül saldırı oldu. Pentagon, operasyonun Irak'taki ABD personeline son zamanlarda düzenlenen saldırılara karşılık olarak yapıldığını bildirdi.

Moscow Times | Avukat: Navalni, cezaevinden başka yere götürüldü

Aleksey Navalni'nin avukatı, Rus muhalif liderin Moskova'da tutulduğu cezaevinden bilinmeyen bir lokasyona götürüldüğünü ifade etti. Avukat Olga Mikaylova, Navalni'nin nereye götürüldüğünü bilmediklerini ancak muhalif liderin kendisine verilen cezayı çekmek üzere ceza kolonisine götürülmüş olabileceğini dile getirdi. Navalni'nin sağ kolu Leonid Volkov, ailenin de durum hakkında bilgilendirilmediğini ifade ederek sürecin şeffaflığı konusunda endişeleri olduğunu ifade etti. Navalni 17 Ocak'ta Noviçok zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönmesiyle havalimanında gözaltına alınmış, daha sonra da 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.