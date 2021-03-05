Dünya basınında bugün | "Avrupa'dan Oxford aşısı konusunda 180 derece dönüş"

T24 Dış Haberler

Telegraph, AB'nin "Oxford aşısı konusunda yanıldıklarını itiraf ettikten" sonra AstraZeneca/Oxford Koronavirüs aşısının blok dışındaki ülkelere gönderilmesini engellemeye başladı. The Washington Post'un gördüğü İç Güvenlik Bakanlığı taslaklarına göre ABD'de Biden yönetimi, güney Texas'taki gözaltı merkezlerini hızlı kayıt merkezlerine dönüştürmeyi planlıyor. Avrupa Birliği, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V Koronavirüs aşısıyla ilgili klinik deneme vakalarını incelemeye başladı. Katolik Hıristiyanların ruhani lideri Papa Francesco, bugün tarihi ziyareti için Irak'a varacak.

5 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarına sadece yüzde 1 zam önerilmesinin ardından Sunak tepki görüyor

Britanya'da Koronavirüs'le mücadelede kritik rol oynayan Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarına gelecek yıl sadece yüzde bir zam yapılmasının teklif edilmesinin ardından birçok kişi Maliye Bakanı Rishi Sunak'a sert tepki gösterdi. Kraliyet Hemşire Koleji, "Hemşireler bu durumda cezalandırılıyor ve pandeminin maliyetini ödüyor gibi hisseder" açıklamasında bulundu.

The Telegraph | Avrupa'dan Oxford aşısı konusunda 180 derece dönüş

Telegraph, AB'nin "Oxford aşısı konusunda yanıldıklarını itiraf ettikten" sonra AstraZeneca/Oxford Koronavirüs aşısının blok dışındaki ülkelere gönderilmesini engellemeye başladı. AB'nin yeni düzenlemeleri, bir aşı şirketinin verdiği taahhütlere uyamaması durumunda aşının yurtdışına ihracatın durdurma hakkı veriyordu. İtalya bu düzenlemeyi kullanan ilk ülke olarak AstraZeneca/Oxford aşısının Avustralya'ya gönderilmesini engelledi.

New York Times | Teşvik tasarısında süreç, Senato katipleri 628 sayfanın tamamını okurken durdu

ABD'de Başkan Joe Biden'ın yaklaşık 2 trilyonluk dolarlık teşvik paketi Kongre'yi geçmeye çok yakınken, Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson süreci durdurmak için alışılmışın dışında bir hamle yaptı.

Johnson, Senato katiplerinden 628 sayfalık planı sesli okumasını talep etti. Cumhuriyetçi Wisconsin senatörü, bu vesileyle kazandığı süre içinde meslektaşlarının oylarını değiştirmeye çalışacak.

New York Times, "Cumhuriyetçiler, durdurmaya güçlerinin yetmediği bir hamle nedeniyle bir kez daha Demokratları zaman öldüren ve sıkıcı bir işle siyasi puan kazanmak için cezalandırmayı denedi" değerlendirmesinde bulundu.

Planı, perşembe günkü Senato oturumu sırasında sırayla katipler sesli bir şekilde okudu. Planın okunmasına akşamüstü başlandı ve akşam saatlerinde sona erdi.

Schumer, perşembe sabahı Johnson'ın hamlesi ile ilgili açıklamasında, "Bu zaten kurumumuzun fonksiyon gösterebilmesi için çok yoğun çalışan Senato katiplerimizin boğazını ağrıtmaktan başka bir işe yaramayacak" dedi ve katiplere teşekkür etti.

Sürecin geciktirilmesine rağmen perşembe günü Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitliği bozan oyu kullanmasıyla sürecin 51 oya karşı 50 oy ile ilerlemesine karar verildi. Senato'da bugün konuyla ilgili müzakereler gerçekleşecek.

Teşvik paketi doğrultusunda yüz milyarlarca doların aşı dağıtımı, okullar ve işsizlik yardımları için kullanılması ve ABD vatandaşları ile küçük işletmelere direkt ödeme yapılması planlanıyor.

The Washington Post | Göçmen aileler için yeni protokol

The Washington Post'un gördüğü İç Güvenlik Bakanlığı taslaklarına göre ABD'de Biden yönetimi, güney Texas'taki gözaltı merkezlerini hızlı kayıt merkezlerine dönüştürmeyi planlıyor. Bu merkezler, göçmen aileleri 72 saat içerisinde ABD'ye almayı hedefleyecek.

Moscow Times | AB, Rusya'nın Sputnik-V aşısı için onay sürecini başlattı

Avrupa Birliği, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V Koronavirüs aşısıyla ilgili klinik deneme vakalarını incelemeye başladı. Bu, aşının 27 ülkelik blokta kullanılması için gereken onaya giden süreçte ilk adım olabilir.

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), perşembe günü hızlı inceleme adı verilen süreci başlattı. Bu süreçte Sputnik-V'nin güvenliği ve etkisiyle ilgili daha önce yayımlanmış raporlar incelenecek. Eğer veriler uygun bulunursa EMA, Rusya'nın aşıya onayı için başvurda bulunmasına izin verecek.

AB, inceleme sürecinin başında, "Eldeki çalışmalar Sputnik-V'nin antikor üretimini tetiklediğini ve Covid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini gösteriyor" dedi.

Rusya, bir süredir AB'nin Sputnik-V'yi onaylaması için lobicilik yapıyordu. AB üyesi ülkeler Slovakya ve Macaristan, EMA'nın tavsiyelerinin dışına çıkıp Sputnik-V aşı siparişlerini teslim almışlardı.

Lancet'te yayımlanan üçüncü faz çalışmalarına göre Sputnik-V, Koronavirüs'e karşı %91.6 etkili.

Al Jazeera | Papa Francesco, Irak'a tarihi ziyaret için yola çıkıyor

Katolik Hıristiyanların ruhani lideri Papa Francesco, bugün tarihi ziyareti için Irak'a varacak. Bu bir papanın Irak'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacak. Francesco, papalığı sırasında yaptığı 33. yurt dışı ziyaretinde başkent Bağdat'tan sonra Erbil, Musul ve Bakhdida'yı da ziyaret edecek.