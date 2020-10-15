Dünya basınında bugün | Avrupa'da vaka sayısı artarken Paris'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

T24 Dış Haberler

Avrupa'da birçok ülkede Koronavirüs vaka sayısı artış gösterirken hükûmetler salgını yavaşlatmak için yeni kısıtlamalar üzerinde çalışmaya başladı. Fransa'nın başkenti Paris ve 8 diğer metropolitan bölgesinde cumartesi gününden itibaren akşam 9'dan sabah 6'ya sokağa çıkma yasağı yürürlüğe sokulacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Covid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı.

15 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Bakanlar ve yerel yetkililer daha fazla Koronavirüs kısıtlaması konusunda çatışıyor

Britanya’da kuzey bölge liderleri kısıtlamaların arttırılmaması durumunda gelecek 3 hafta içinde Covid-19 bağlantılı ölümlerin artacağını, hastanelerin yoğunlukla karşı karşıya kalacağını söyledi. Öte yandan bazı belediyeler kısıtlama kararlarının insanları yeterli mali yardım olmadan sıkıntı içine sokacağını belirterek karşı çıktı.

The Independent | ABD’nin en Cumhuriyetçi yerinde

The Independent muhabiri Andrew Buncombe, 3 Kasım ABD Başkanlığı seçimleri öncesi ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 kişiden 9’unun oyunu aldığı kente gitti. Kentucky, Jackson County, “ABD’nin en Cumhuriyetçi yeri” olarak nitelendirildi.

New York Times | Avrupa'da vaka sayısı artarken Paris'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa'dan Rusya'ya, Britanya'dan Çekya'ya Avrupa ülkelerinin hükûmetleri hastane yataklarını hızla dolduran Koronavirüs vaka sayılarındaki artışı durdurmak için önlemler almaya çalışıyor. Fransa'nın başkenti Paris ve 8 diğer metropolitan bölgesinde cumartesi gününden itibaren akşam 9'dan sabah 6'ya sokağa çıkma yasağı yürürlüğe sokulacak.

The Washington Post | Erken oylamaya katılım çok yüksek seviyede

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yaklaşık 15 milyon vatandaş şimdiden oy kullandı. The Washington Post, Koronavirüs pandemisinin kurduğu duvarlara rağmen ABD halkının "olağandışı" seviyelerde oy kullandığını ifade etti. Gazete, ABD tarihinde ilk defa seçim gününden önce oy kullanacak seçmenlerin büyük bir bölümünün oy kullanmış olabileceğini ifade etti.

Moscow Times | Putin: Rusya, 2. Koronavirüs aşısını tescilledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Covid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı.

Le Figaro | Kontrolü yeniden sağlamak için sokağa çıkma yasağı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Koronavirüs salgınında son duruma ilişkin yaptığı açıklamalarda kontrolü sağlamak için alınan önlemleri açıkladı. Macron, başkent Paris ile birlikte 8 büyük kentte cumartesi gününden itibaren akşam 21.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Macron, uygulamanın cumartesi gününden itibaren geçerli olacağını ve ilk etapta en az dört hafta boyunca yürürlükte kalacağını söyledi.

Al Jazeera | G20 ülkeleri, yoksul ülkelerin borçlarının 6 ay daha dondurulmasında anlaştı

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden G20 ülkeleri, yoksul durumda ülkelerin borçlarının 6 ay daha askıya alınması konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte ülkelerin pandemiyle mücadelede sağlık sistemlerine ve teşvik paketlerine yatırım yapmasının beklendiği belirtildi.