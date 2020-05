Dünya basınında bugün | Avrupa'da bazı ülkeler normal hayata dönme yolunda ilk adımları attı

T24 Dış haberler

Koronavirüs salgını dünya genelinde sürerken Britanya’nın gündeminde salgının yeni ortaya çıkmaya başlayan etkileri yer aldı. Avrupa'da bazı ülkeler normal hayata dönme yolunda ilk adımları attı. The Washington Post, IMF'nin karamsar öngörüsünü manşetine taşıdı. Al Arabiya, uçuşları yeniden başlatan ilk şirketin Emirates olabileceğini yazdı.

15 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Bakım evi yöneticisi: Bu insanlar gözden çıkarılabilir mi?

Britanya’da yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölümler 12 bini aşarken, kayıt altına alınmayan yüzlerce ölümün ülkenin bakım evlerinde yaşandığı ortaya çıktı. Bakım evi yöneticileri ve hemşireler, göz ardı edilen kurumlarda salgının etkilerinin çok daha büyük olduğu uyarısını yaparken bir bakım evinde çalışan Anita Astle, “Bu insanlar gözden çıkarılabilir mi? Ruhumuz yok oluyor” dedi.

The Independent | Covid-19’un gerçek sonuçları ortaya çıkmaya başladı

Koronavirüs salgını dünya genelinde sürerken Britanya’nın gündeminde salgının yeni ortaya çıkmaya başlayan etkileri yer aldı. Uzmanlar, Britanya’da kayıt dışı yaşanan Koronavirüs ölümleri olduğunu, gerçek rakamların çok daha fazla olabileceğini söyledi. Bakım evlerinde yaşanan ölümlerin kaydedilmemesi dışında başka rahatsızlıkları olup hastaneye gidemeyen ve hayatını kaybeden insanlar olduğu belirtildi. Aynı zamanda Hazine Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle Britanya’da 2 milyon insanın işsiz kalabileceği uyarısında bulundu.

New York Times | Avrupa ülkeleri dikkatlice toplumu tekrar açmaya giden bir patikayı test ediyor

Bazı Avrupa ülkeleri, yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle getirilen bazı sınırlamarı yavaşça kaldırarak hastalığın yayılma hızını arttırmadan ekonomilerini tekrar işler hale getirip getiremeyeceklerini test ediyor. Salı günü İtalya'da bazı kitapçıların ve çocuk kıyafeti satan dükkanların açılmasına izin verildi. İspanya'da bazı işçiler fabrika ve inşaat sahalarına döndü. Avusturya ve Çekya'da çeşitli dükkanlar iş başı yapabilecek. Danimarka'da ilkokullar bugün tekrar açılacak.

The Washington Post | IMF: Dünya ekonomisi 1930'dan bu yana en büyük durgunluğu yaşıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen küresel ekonominin Büyük Buhran'dan bu yana görülen en büyük küçülmeyi yaşayacağını belirtti. Dün yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonominin 2020'de yüzde 3 küçüleceği tahmin edildi.

Moscow Times | Uzman: Moskova, New York seviyesinde Koronavirüs salgını riskiyle karşı karşıya

Rusya'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından Sergey Netyosov, Moskova'nın New York'la benzer bir nüfus yoğunluğuna sahip olduğunu, bu yüzden vaka sayılarının New York'la benzeşebileceğini ifade etti. New York eyaletinde şu ana kadar 100 binden fazla vaka görüldü.

Le Monde | Fransa’da izolasyon 11 Mayıs’a kadar sürecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki gün önce gerçekleştirdiği ulusa seslenişte ülkedeki Koronavirüs kaynaklı izolasyon kurallarının 11 Mayıs’a kadar uzatıldığını söyledi. Macron, 11 Mayıs’tan sonra ilk olarak kreş, okul ve liselerin aşamalı olarak açılacağını söyledi. 11 Mayıs’tan itibaren yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar dışında Fransızlar sokağa çıkabilecek, işletmelerini açabilecek. Öte yandan cafe, restoran, bar ve oteller kapalı kalacak.

Al Arabiya | Uçuşları yeniden başlatan ilk şirket Emirates olabilir

Emirates Havayolları 1 Mayıs’tan itibaren Dubai’den uçuşlarına başlayarak Koronavirüs günlerinde uçuşlarını kaldırdıktan sonra açılan ilk şirket olacak. Birleşik Arap Emirlikleri’nden kalkan tüm uçuşlar 23 Mart’ta durdurulmuştu. Öte yandan Emirates Sözcüsü salgında durum kötü giderse 1 Mayıs kararından dönülebileceğini söyledi.