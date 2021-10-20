Dünya basınında bugün | Avrupa Birliği’nden Türkiye raporu: AB’ye katılmak için gereken reformlardan sapılıyor

T24 Dış Haberler

ABD basını, 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi komitesinin eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon'ın "Kongre'yi tahkir" suçuyla yargılanması yönünde tavsiye verdiğini aktardı. Britanya, Cop26'ya günler kala ülkenin sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için yol haritasını açıkladı. Al Jazeera, AB Komisyonu'nun hazırladığı dönem raporunda Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları alanlarında zayıflamaya devam ettiği vurgusunu aktardı.

20 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Kongre baskınını soruşturan komite Bannon’ın yargılanmasını istiyor

ABD'de, Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski Başkan Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması yönünde Adalet Bakanlığına tavsiyede bulundu. Devam eden 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasında özel komite, 9'a karşı sıfır oy ile Trump'ın eski baş stratejisti Bannon'ın suçlanması gerektiği sonucuna vardı. ABD kanunlarına göre Kongreyi tahkir suçunu işleyen kişilerin 1 ila 12 ay hapis cezası alabildiği, ancak bu karmaşık ve zorlu sürecin nadiren cezayla sonuçlandığı belirtiliyor. Bannon'ın avukatı, komiteye yazdığı mektupta, komitenin yürütme ayrıcalıkları konusunda Trump ile uzlaşmaya varmadan veya konuyla ilgili bir mahkeme kararı olmadan müvekkilinin ifade vermeyeceğini belirtmişti.

The Wall Street Journal | Haiti’de kaçırılan misyonerler için protesto düzenlendi

Haiti’de hafta sonu ABD’li misyonerlerden oluşan 17 kişilik bir grup bir çete tarafından kaçırıldı. Çete, kaçırılan misyonerler için 1 milyon dolar fidye isterken ülkede misyonerlerin serbest bırakılması için protesto gösterileri düzenlendi. Haiti’de insan kaçırma olayları son yılllarda giderek arttı.

The Financial Times | Brüksel, Avrupa Birliği yasalarını gözardı eden Polonya’ya yaptırım tartışıyor

Polonya Anayasa Mahkemesi'nin "AB yasalarının ulusal yasaların üzerinde olamayacağı" yönündeki kararının ardından Varşova ve Brüksel arasında yaşanan kavga Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na da yansıdı. Avrupa Birliği yönetiminin Polonya’ya pandemi yardımını askıya almasının ardında Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Brüksel’i “şantaj yapmakla” suçlarken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Ortak değerlerimizin tehlikeye girmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

The Guardian | Uzmanlar, Britanya’nın sıfır karbon planlarında finansman eksiği olduğunu söylüyor

Britanya hükûmeti, ülkenin sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak için stratejisini açıklarken uzmanlar ve aktivistler, planın yeterli bir finansmanla desteklenmediğini söyledi. Hükûmet dün açıklanan planda yeşil ekonomi stratejisiyle 440 bin kişinin istihdam edilebileceğini, gelecek 10 yılda çoğunluğu özel sektörden olmak üzere 90 milyar sterlin yatırım alınabileceğini söyledi. Planda elektrikli araçların yaygınlaştırılması, hidrojen ve sürdürülebilir uçak yakıtı gibi yeni teknolojilere yönelim gibi adımlar yer alıyor.

The Independent | Oxford, Delta varyantına karşı yeni bir aşı üzerinde çalışıyor

Oxford Üniversitesi’nin Delta varyantına karşı çalışacak yeni bir Covid-19 aşısı üzerinde çalıştığı belirtildi. Çalışmaların AstraZeneca aşısını geliştiren bilim insanlarıyla yürütüldüğü öğrenildi. Bir kaynak, aşının gerekli durumlarda kullanılmak üzere hazırlandığını söyledi.

Le Monde | Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarının merkezinde okullar var

Fransa’da 2022 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanyaların merkezinde eğitim konusunda da yer alması bekleniyor. Le Monde’da yer alan haberde “Otorite, kimlik, laiklik, alım gücü: tüm adaylar temalarını savunmak ve ülke için vizyonlarını anlatmak için okulları kullanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Al Jazeera | Avrupa Birliği’nden Türkiye raporu: AB’ye katılmak için gereken reformlardan sapılıyor

AB Komisyonu'nun yayımladığı dönem raporu, Türkiye'nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler olduğunu, demokrasi ve insan hakları alanlarında gerilemenin devam ettiğini kaydetti. Muhalefet partilerinin hedef alınmaya devam ettiğini kaydeden rapor, Türkiye'nin AB müktesebatına uyum konusunda bir ilerleme göstermekten uzak olduğunu kayda geçirdi. HDP'ye açılan kapatma davası ile Kavala ve Demirtaş'ın tutukluluk hallerinin sürmesine atıf yapan AB, yargı alanında 2016'da başlayan bozulmanın devam ettiğini vurguladı.