Dünya basınında bugün | Avrupa Birliği'nden Britanya'ya ültimatom

T24 Dış Haberler

Beyrut Limanı'nda geçen ay 200 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan patlamalardan sonra bu sefer de büyük bir yangın çıktı. Avrupa Birliği, Britanya'ya ültimatom verdi. Teknoloji devi Microsoft; Rusya, Çin ve İran bağlantılı bilgisayar korsanlarının 3 Kasım'daki ABD genel seçimlerinde rol alacak insanların bilgilerine erişmeye çalıştığını söyledi. Rusya, geliştirdiği Koronavirüs aşısıyla ilgili yayınladığı araştırmanın "olası olmadığı" ve "istatistiksel olarak gerçekçi durmadığı" iddialarına karşı çıktı.

11 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

Financial Times | Beyrut'ta yangın: Limandaki yangın zor şartları daha da zorlaştırdı

Geçen ay 200 kişinin ölümüne sebep olan bir patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda büyük bir yangın çıktı. Financial Times, zaten ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'da bu yangının mali durumu daha da zorlaştıracağını belirtti.

The Telegraph | Avrupa Birliği, Britanya'ya Brexit tasarısında geri adım atması için 20 gün verdi

Avrupa Birliği, Britanya Başbakanı Boris Johnson'a Brexit Ayrılık Anlaşması üzerinde oynanması planını geri çekmesi için 20 gün verdi. AB, planların geri çekilmemesi durumunda ticaret müzakerelerinin bitirileceğini ve yasal süreç başlatılacağını belirtti. Bakan Michael Gove, Britanya'nın Brüksel'in ültimatomuna "boyun eğmeyeceğini" söyledi.

The New York Times | İki partinin de 'hacklenmesi' ile ilgili endişe verici uyarı

Teknoloji devi Microsoft; Rusya, Çin ve İran bağlantılı bilgisayar korsanlarının 3 Kasım'daki ABD genel seçimlerinde rol alacak insanların bilgilerine erişmeye çalıştığını söyledi. Şirket, 2016'da Demokrat Parti'nin kampanyasını "hackleyen" Rus bilgisayar korsanlarının da tekrar seçim sürecine müdahale edebileceğini aktardı. Yabancı grupların girişimlerini hızlandırdığının açıkça görüldüğünü ifade eden Microsoft, hem Donald Trump hem de Joe Biden'ın kampanyasının bilgisayar korsanlarının hedefinde olduğunu ifade etti. Açıklamada Strontium isim Rus grubun 200'den fazla organizasyonu hedef aldığı ve bunların çoğunun ABD siyasi partileriyle bağlantılı olduğu belirtildi. Tespit edilen bazı saldırıların Britanyalı siyasi partilere yönelik olduğu bildirildi.

The Washington Post | Trump'ın kampanyası TV reklamlarını geri çekti

Son günlerde mali sıkıntılar geçtiği konuşulan Trump 2020 başkanlık kampanyası bazı TV reklamlarını geri çekti. Bazı Cumhuriyetçi danışmanlar bu reklamların kaldırılmasının önemli eyaletlerde Demokrat Joe Biden'a büyük bir avantaj sağladığına inanıyor.

Moscow Times | Rusya, "olasılıksız Koronavirüs aşısı test sonuçları" iddiasını reddeti

Rusya, geliştirdiği Koronavirüs aşısıyla ilgili yayınladığı araştırmanın "olası olmadığı" ve "istatistiksel olarak gerçekçi durmadığı" iddialarına karşı çıktı.

Bir grup bilim insanı ve doktor Rusya'nın tescillediği Sputnik-V aşısını geliştiren Gamaleya Enstitüsü'ne bir açık mektup yazarak aşının 1. ve 2. klinik denemelerdeki antikor üretimi ile ilgili verilerinin "iki katına çıkarıldığıyla" ilgili endişeleri olduğunu ifade etmişti.

30 bilim ve sağlık profesyonelinin imzaladığı mektupta Rusya ve The Lancet dergisinden araştırmanın üzerinde hiç oynanmamış tam versiyonunu yayınlamaları talep edilmişti.

Devlete ait Gamaleya Enstitüsü'nün araştırma direktörü yardımcısı ve bahsi geçen araştırmanın baş yazarı Denis Logunov, verilerin üzerinde oynandığı iddialarını yalanladı.

Logunov, The Lancet'in editöryal ekibiyle araştırmanın gerçek verilerini paylaştıklarını bildirdi.

The Lancet bilim dergisinde yayımlanan ilk test raporlarında Kremlin'in Ağustos'ta duyurduğu ve üretime geçeceği Sputnik V adı verilen aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı ve ilk test grubunda herkeste antikor oluşturduğu belirtilmişti.

Al Jazeera | Yangınlar ABD'nin batı yakasını sararken Oregon'dan 500 bin kişi tahliye edildi

ABD'nin California, Oregon ve Washington eyaletinde yüzlerce noktada devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıkarken, Oregon'da 500 binden fazla kişinin yaşadığı bölgeden tahliye edildiği bildirildi.