Dünya basınında bugün | Atlanta ve Boulder: Bir haftada 18 ölüm

T24 Dış Haberler

ABD'nin gündemin Colorado eyaletinin Boulder kentinde meydana gelen saldırı var. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede hızlı bir şekilde silah reformuna gidilmesi çağrısında bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin'in Rusya'da geliştirilen üç aşıdan birinin ilk dozunu yaptırdığını duyurdu. Britanya’da Koronavirüs karantinasının başlamasının yıldönümünde konuşan Başbakan Boris Johnson, salgınla mücadelede “farklı yapmış olmayı dilediği şeyler olduğunu" kabul etti. İsrail’de iki yılda dördüncü defa yapılan genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Başbakan Benjamin Netanyahu’nun partisi önde görünüyor.

24 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Boris Johnson, salgının birinci yılında pişmanlıkları kabul etti ancak soruşturma çağrısını reddetti

Britanya’da Koronavirüs karantinasının başlamasının yıldönümünde konuşan Başbakan Boris Johnson, salgınla mücadelede “farklı yapmış olmayı dilediği şeyler olduğunu" kabul etti. Britanya dün salgında hayatını kaybeden 126 bin insanı anarken, Johnson hükûmetin salgınla mücadelede için attığı adımlara yönelik soruşturma çağrılarını bir kez daha reddetti. Johnson, “Gerekli dersler doğru zamanda alınacak” dedi.

The Times | Ziller, hayatını kaybeden 125 bin insan için çaldı

Britanya, Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan karantina kararının birinci yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 126 bin kişi için anma etkinlikleri düzenledi. Kraliyet ailesi de hayatını kaybedenleri anmak için ayrılan günde salgınla ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

New York Times | Atlanta ve Boulder: Bir haftada 18 ölüm

The Washington Post | Yine katliamın ardından bir şehir yas tutuyor

New York Times, ABD'nin Atlanta kentinde 16 Mart'ta 3 masaj salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8, pazartesi günü Boulder'daki bir markette ise 10 kişinin öldürüldüğüne milat çekti. Gazete, Boulder'da öldürülen insanların fotoğraflarını yayımladı. Manşetteki fotoğrafta ise insanların saldırın gerçekleştiği marketin önüne çiçek bıraktığı görülüyor. Washington Post ise saldırının tüm şehir genelinde yasa sebep olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede hızlı bir şekilde silah reformuna gidilmesi çağrısında bulundu.Beyaz Saray'ın bayraklarının bir kez daha yarıya indirilmesini emreden ABD lideri, Kongre üyelerinden acilen silah reformu ile ilgili bir tasarı hazırlayıp geçirmelerini istedi.

Biden, Kongre'den geçmiş taraması sisteminde kötü niyetli insanların faydalandığı açıkları kapamalarını ve saldırı silahlarını yasaklamalarını talep etti. Biden, ayrıca Senato'nun Temsilciler Meclisi'nin geçirdiği ancak kendilerinin henüz gündemlerine almadığı iki geçmiş taraması tasarısıyla ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

Biden konu ile ilgili açıklamasında, "Hayat kurtaracak sağduyulu adımları atmadan önce değil 1 saat, 1 dakika bile bekleyemem" dedi.

Moscow Times | Kremlin: Putin, Rus Koronavirüs aşısını yaptırdı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin'in Rusya'da geliştirilen üç aşıdan birinin ilk dozunu yaptırdığını duyurdu. Peskov, Putin'in kendisini iyi hissettiğini ve çarşamba tam gün çalışacağını bildirdi. Moscow Times, Putin'in sık sık Rus aşılarını övmesine rağmen aşı yaptıran son dünya liderlerinden biri olmasına dikkat çekti.

Le Monde | Cumhurbaşkanlığı seçimi: Cumhuriyetçi cephede çatlak

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıldan az zaman kaldı. Seçim öncesi anketler sol kanattan Sosyalist Parti, Boyun Eğmeyen Fransa ve Avrupa Ekolojisi-Yeşiller partilerinden seçmenin yarısından fazlasının Marine le Pen’in Ulusal Cephe partisine karşı blok oluşturmayacağı görüşünde. Yapılan üç anket, seçimin ilk turunda Marine Le Pen’i önde, ikinci turda Emmanuel Macron’u önde gösterdi. Aşırı sağcı Le Pen’in Macron karşısında yeniden güç kazanmasının, bir bölüm seçmenin Macron karşısındaki hayal kırıklığıyla bağlantılı olduğu yorumlandı.

Al Jazeera | İsrail’de seçimi önde götüren Netanyahu, hükûmet kurmakta zorlanabilir

İsrail’de iki yılda dördüncü defa yapılan genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Başbakan Benjamin Netanyahu’nun partisi önde görünüyor. Öte yandan Netanyahu’nun partisi Likud’un hükûmet kuracak çoğunluğu yakalamakta zorlanabileceği belirtildi. 120 üyeli İsrail Parlamentosu’nda 31-33 arası koltuk kazanacağı öngörülürken Netanyahu’nun hükûmeti kurmak için eski Savunma Bakanı Naftali Bennett’in milliyetçi partisinden destek alması gerekebileceği belirtildi.