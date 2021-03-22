Dünya basınında bugün | AstraZeneca bilmecesi

T24 Dış Haberler

The Independent'ın hazırladığı bir haber, Britanya'da sığınma talep eden kişileri otellerden çıkarma operasyonu kapsamında binlerce insanın maddi yardım olmadan bakımsız konutlara yerleştirildiğini ortaya çıkardı. The Washington Post, Oxford Üniversitesi ile dünyanın en büyük ilaç firmalarından AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının hem yapımı ve dağıtılması kolay olması nedeniyle yoksul ülkelerin de aşılanabilmesi için umut oluşturduğunu, ancak üst üste meydana gelen başarısızlıklar nedeniyle bu umudun kaybolmaya başladığını ifade etti. Rusya'nın Washington Büyükelçisi, acil durum istişareleri için geri çağrıldıktan sonra pazar günü Moskova'ya döndü. Al Jazeera manşetine Türkiye Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın hafta sonu görevden alınmasının ardından Türk Lirasının haftaya yüzde 17 değer kaybıyla başlamasını manşetine taşıdı.

22 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | AB'de aşı ihracını yasaklama gündemi Britanya'nın aşılama programını tehlikeye sokuyor

Avrupa Birliği'nin Koronavirüs aşılarına ihraç yasağı uygulaması durumunda Britanya'nın aşılama programının en az iki ay süreli bir ertelemeyle karşılaşabileceği belirtildi. Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında tartışılacak olan olası aşı ihraç yasağının kabul edilemsi durumunda Britanya'nın yazın kısıtlamalardan çıkma ihtimalinin düşeceği tespit edildi. AB'nin ihraç yasağının üye ülkelerdeki aşılama programlarını hızlandırmak için alınması durumunda, oradaki süreçlerde de "gözle görülür bir değişiklik" yaratmayacağı belirtildi. Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, ihraç yasağı uygulanırsa bunun AB'nin itibarını kötü etkileyeceğini söyledi.

The Independent | "Sığınma talep eden kişiler bakımsız konutlarda kalıyor"

The Independent'ın hazırladığı bir haber, Britanya'da sığınma talep eden kişileri otellerden çıkarma operasyonu kapsamında binlerce insanın maddi yardım olmadan bakımsız konutlara yerleştirildiğini ortaya çıkardı. Sivil toplum kuruluşları, operasyon kapsamında küçük çocuklara ve hamile kadınlara ülkenin uzak bir bölgesine gitmeleri için "çok kısa süre verildiğini" söyledi. İçişleri Bakanlığı, geçen ay sığınma talebindeki 9 bin 500 kişinin otellerden çıkıp uzun süre kalabilecekleri konutlara yerleştirilmesi için operasyon başlatmıştı.

New York Times | Senatör kaynaklı yalan akışı güveni sarstı

Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson'ın "6 Ocak'ta Kongre'yi basanlar Siyah Canlar Kıymetlidir veya Antifa protestocuları olsa daha çok korkardım" sözleri tepki çekti. New York Times ise bu ifadelerin onu tanıyan kimse için şaşırtıcı olmadığını, Johnson'ın Cumhuriyetçi Parti'nin en çok komplo teorisi üreten isimlerinden biri olduğunu yazdı. Gazete, Johnson'ın geçmişte Joe Biden'ın 20 Kasım seçimlerini kazanmadığını iddia ettiğini ve "Koronavirüs aşısı yaptırmaya gerek duymadığını" söylediğini hatırlattı.

The Washington Post | Aşının yarattığı heyecan ortadan kalktı

The Washington Post, Oxford Üniversitesi ile dünyanın en büyük ilaç firmalarından AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının hem yapımı ve dağıtılması kolay olması nedeniyle yoksul ülkelerin de aşılanabilmesi için umut oluşturduğunu, ancak üst üste meydana gelen başarısızlıklar nedeniyle bu umudun kaybolmaya başladığını ifade etti. Gazete aşının önce dağıtım sorunları yaşadığına, sonra da Avrupa'nın bazı ülkelerinde kan pıhtısına sebep olduğu gerekçesiyle kullanımının durdurulduğuna dikkat çekti.

Moscow Times | Katil tartışmasından sonra ABD'nin Rusya Büyükelçisi Moskova'ya döndü

Rusya'nın Washington Büyükelçisi, acil durum istişareleri için geri çağrıldıktan sonra pazar günü Moskova'ya döndü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus mevkidaşına "katil" demesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İnsan, diğerlerini gerçekte kendini gördüğü gibi görürmüş" yanıtını vermişti. Daha sonra Rusya, büyükelçi Anatoli Antonov'u istişareler için Moskova'ya çağırmıştı.

Rus Büyükelçi, New York'taki uçağa binmeden önce "Gerektiği kadar Rusya'da kalacağını" ve birkaç toplantısı olduğunu ifade etti.

TASS'ın aktardığına göre Antonov, "Rusya hep söyler; biz ABD-Rusya ilişkilerini geliştirmeye ABD ne kadar meraklıysa o kadar meraklıyızdır" dedi.

Rusya, en son 1998'de Batılı ülkelerin Irak'ta gerçekleştirdiği bir bombalamadan sonra Washington büyükelçisini çağırmıştı.

2014 yılında Kırım'ın ilhak edilmesinin ardından ABD'nin Rusya'ya sonuç yaşatacağını söylemiş, Putin ancak son çare olarak büyükelçiyi Moskova'ya çağırcağını ifade etmişti.

Le Monde | Cihatçıların ailelerinin dönüşü Avrupa'yı bölüyor

Belçika, Finlandiya'ya katılarak cihatçıların 12 yaşından küçük çocuklarının ülkeye geri alınmasına karar verdi. Fransa ise Suriye'deki kamplarda kalan Fransız vatandaşı kadın ve çocukların ülkeye toplu halde dönmesine izin vermiyor.

Al Jazeera | Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı'nı görevdev almasının ardından Türk lirası değer kaybetti

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın hafta sonu görevden alınmasının ardından Türk Lirası, haftaya yüzde 17 değer kaybıyla başladı. 875 baz puan faiz artışına giden Ağbal görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti. Ağbal'ın görevden alınmasının ardından Türk Lirası'nda değer kaybı, yatırımcıların güveninin zedelendiğiyle açıklandı.