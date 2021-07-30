Dünya basınında bugün | "Aşılar Britanya'da 22 milyon enfeksiyonu önledi, 60 bin hayat kurtardı"

T24 Dış Haberler

ABD'de Delta virüsü hızla yayılırken ve aşılara olan talepler azalırken, Başkan Joe Biden insanları aşı olmaya teşvik etmek için yeni girişimlerde bulundu. Britanya Baş Tıbbi Ofis Yardımcısı Jonathan Van-Tam'ın aşıların 60 bin hayat kurtardığını ve 22 milyon enfeksiyonu önlediğini söyledi. Yıllar süren erteleme ve gecikmelerin ardından Rusya'nın laboratuvar modülü Nauka, Uluslararası Uzay İstasyonu'na(ISS) yanaştı.

30 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

Financial Times | Emlak sektörü bağışları, Muhafazakarlar'a verilen tüm fonların çeyreğine yükseldi

Financial Times'ın haberine göre, Muhafazakar Parti'ye yapılan bağışların dörtte biri, emlak sektöründen ve şirketlerden geldi. Gazete, 18 milyon sterlinlik bağışın gayrimenkul geliştiricileri, finansörler ve yatırımcıların yanı sıra otelciler ve bakım evi sahiplerinden geldiğini söylüyor.

Daily Mirror | Aşılar 60 bin hayat kurtardı

Daily Mirror, Baş Tıbbi Ofis Yardımcısı Jonathan Van-Tam'ın aşıların 60 bin hayat kurtardığını ve 22 milyon enfeksiyonu önlediğini söylemesinin ardından, İngiltere'nin "Covid savaşını kazandığı" sonucuna vardı. Gazete ayrıca, bazı bilim insanlarının, Birleşik Krallık'ın "bir tür sürü bağışıklığına yakın" olduğuna inandığını ve enfeksiyonların herhangi bir kısıtlayıcı önlem olmadan düşmeye devam ettiğini savunuyor.

New York Times | Biden, yeni emirlerle aşılanma kampanyasını tekrar ateşledi

ABD'de Delta virüsü hızla yayılırken ve aşılara olan talepler azalırken, Başkan Joe Biden insanları aşı olmaya teşvik etmek için yeni girişimlerde bulundu. Biden, tüm federal çalışanların aşı olmasının veya düzenli olarak test yaptırmasının olacağını açıkladı. ABD lideri, yerel yöneticilere de kendi isteğiyle aşı olan insanlara 100 dolar verilmesini sağlayacak bir düzenleme hazırlama çağrısında bulundu.

The Washington Post | 6.5 büyüme tam iyileşmeye işaret ediyor

New York Times, ABD ekonomisinin Haziran ayı itibariyle Koronavirüs pandemisini resmen atlattığını, ancak vakaların tekrar artmasının tekrar belirsizlik yaratabileceğini ifade etti. Haziran'da biten çeyrekte ABD ekonomisi yüzde 6.5 büyüdü.

Moscow Times | Rusya'nın Nauka Bilim Mödülü, ISS'e yanaştı

Yıllar süren erteleme ve gecikmelerin ardından Rusya'nın laboratuvar modülü Nauka, Uluslararası Uzay İstasyonu'na(ISS) yanaştı. Modülün, ISS'e entegre edilmesi aylar alacak.

Al Jazeera | İsrail güçleri, Batı Şeria cenaze protestosunda bir Filistinliyi öldürdü

Çarşamba günü Batı Şeria'da İsrail askerlerinin ateş etmesi sonucu ölen 12 yaşında bir çocuğun cenazesinde düzenlenen protestoda bir Filistinli adam, İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "20 yaşındaki Şevket Kalid Avad, kafasına ve karnına aldığı kurşun yaraları sonucunda hayatını kaybetti" denildi.

Filistin sağlık yetkilileri, Avad'ın İsrail askeri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail polisi, cenazede düzenlenen protestoya biber gazı, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

AFP muhabirlerine göre protestocular, polise taş atarak karşılık verdi.