Dünya basınında bugün | Aşılanma oranının düşük olduğu noktalarda hastaneler doluyor

Yoğun yağmur yağışı, Avrupa'nın batısını etkisi altına aldı. Almanya'nın batısında yoğun yağmur yağışı sonucu meydana gelen selde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısı 81'e ulaştı. The i gazetesi, Britanya'da perşembe günü yaklaşık 50 bin yeni enfeksiyon tespit edildiğini, bunun ülkede ocak ayından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olduğunu ifade etti. The Washington Post, ABD'de aşılanma oranının düşük olduğu noktalarda hastanelerin tekrar dolmaya başladığını ifade etti.

16 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Yoğun yağış Avrupa'da büyük salgınlara sebep olurken onlarca insan hayatını kaybetti

Yoğun yağmur yağışı, Avrupa'nın batısını etkisi altına aldı. Almanya'nın batısında yoğun yağmur yağışı sonucu meydana gelen selde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısı 81'e ulaştı (The Guardian gazetesi perşembe akşamı basıldığında açıklanan sayısı 58'di). Fransa, Belçika ve Hollanda'da da uzun süreli aralıksız yağışlar yaşandı. Belçika'da da en az 11 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.

The i | Covid testi yapan laboratuvarlar üçüncü dalganın boyutuna hazırlanıyor

The i gazetesi, Britanya'da perşembe günü yaklaşık 50 bin yeni enfeksiyon tespit edildiğini, bunun ülkede ocak ayından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olduğunu ifade etti. Gazete, test yapan laboratuvarların üçüncü dalganın yoğunluğuna hazırlandığını ifade etti.

New York Times | Çin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi konusunda tetikte

Çin Dışişleri Bakanı bu ay yaptığı bir açıklamada, "Afganistan problemini kendileri yaratan ABD, sorumlu davranarak Afganistan'da yumuşak bir geçiş dönemi sağlamalı. Yükü başkasının üzerine atıp arkalarında bir karışıklık bırakmamalılar" demişti. Gazete, çarşamba günü Pakistan'da meydana gelen bir patlamanın 9 Çinli işçiyi öldürmesinin ardından Pekin'in bölgede istikrarsızlık konusunda daha da endişelendiğini ifade etti.

The Washington Post | Virüs, tereddütün olduğu yeri mahvediyor

The Washington Post, ABD'de aşılanma oranının düşük olduğu noktalarda hastanelerin tekrar dolmaya başladığını ifade etti.

Moscow Times | Müzisyen, aktör ve yazar Petr Mamonov 70 yaşında hayatını kaybetti

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son yıllarının ve Sovyet sonrası dönemin en önemli Rus popüler kültür ikonlarından Petr Mamonov, Koronavirüs sebebiyle 70 yaşında hayatını kaybetti.

Mamonov, Koronavirüs semptomları gösterdikten ve nefes almakta zorlanmaya başladıktan sonra Moskova'da bir hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı yapay komaya sokuldu ve bir solunum cihazına bağladın. Petr'ın eşi Olga Mamonova, sanatçıyı solunum makinesinden ayırma çalışmalarının başarısız olduğunu ve durumunun giderek kötüleştiğini belirtti. Doktorlar 14 Haziran'da Mamonov'u bir makineden ayırma girişiminin daha başarılı olmayacağını belirttikten sonra 15 Haziran'da hayatını kaybetti.

Birçok müzik grubunun parçası olsa da Mamonov üne Zvuki Mu ve Brian Eno ile yaptığı çalışmalarla ulaştı. Mamonov birçok filmde de rol aldı ve şiirleriyle de beğeni topladı.

Mamonov, kalp krizi geçirip üçlü baypas ameliyatı olduğu 2019 yılına kadar çeşitli projelerde yer almaya devam etmişti.

Al Jazeera | Küba'da müzisyenler protestolara destek verdi, hükümet tutumunu yumuşattı

Küba'da komünist hükümet müzisyenlerine uzun süre boyunca destek ve önem vermiş, müzisyenler de devrimin idealleri hakkında birçok parça kaleme almıştı. Ancak Küba'daki hükümet karşıtı protestolara verilen sert karşılığın ardından adanın önde gelen sanatçıları protestoculardan taraf olmaya başladı. Hükümet, tepkilerin ardından tutumunu yumuşatmaya başladı ve gıda ile ilaç ürünleri üzerindeki bazı kısıtlamaları kaldırdı.