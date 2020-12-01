Dünya basınında bugün | "Aşı öncesi karanlık kış"

Britanya basınının gündeminde İngiltere’de bu haftadan itibaren ulusal karantinadan çıkılıp geçilecek üç aşamalı kısıtlama sistemi ile Koronavirüs’te üçüncü dalga tehditi yer aldı. Fransa, hafta sonu boyunca protestolara neden olan küresel güvenlik yasasının 24’üncü maddesi için hükûmetten gelen geri adımı manşete taşıdı. Al Jazeera’nın manşetinde ABD’den giden Jared Kushner ve heyetinin Körfez ülkelerindeki gerilimi azaltma çabaları vardı. Moderna, geliştirdiği Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verilmesi için pazartesi günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurduğunu duyurdu. New Tork Times'a konuşan sağlık uzmanları ABD'nin önündeki 3 ayın çok zorlu geçeceğinde hemfikirlerim olduklarını söyledi.

1 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İngiltere’de yeni Koronavirüs planı tartışılıyor

İngiltere’de Koronavirüs kısıtlamalarının ekonomiye etkisi ve olası üçüncü dalga tehlikesi arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor. Ulusal karantinanın sona ermesiyle başlayacak olan üç aşamalı kısıtlama sistemiyle ülkenin yüzde 99’u en ağır kısıtlamalara girecekken Başbakan Boris Johnson’ın kapalı kalmak zorunda kalan restoran ve barlar için yeni bir destek ödemesi açıklaması bekleniyor. İşçi Partisi ise konaklama sektörü için ödeneklerin artırılmasını talep ediyor. Bugün Avam Kamarası’nda yeni aşamalı istem öncesi yapılacak oylamadan sonra İngiltere’de ulusal karantina sonrası yeni dönem başlayacak.

The Independent | “Ulusal Sağlık Sistemi üçüncü dalgayla başa çıkamaz”

Britanya’da hükûmet, İngiltere Sağlık Sistemi’nin Koronavirüs salgınında üçüncü dalgayla başa çıkabilmek için yeterli hemşire ve doktora sahip olmadığı uyarıısnda bulundu. Sağlık Sistemi’nin sızan verilerine göre 42 bini Koronavirüs bağlantılı olmak üzere İngiltere’de 82 bin sağlık çalışanı görevinden uzak durumda. Covid-19 bağlantılı hastane başvuruları artarken sağlık sisteminde Covid-19 dışı hastalıklarla ilgilenmeye yetecek hizmetin de sıkıştığı belirtildi.

New York Times | ABD'ye aşılar gelmeden önce uzun, karanlık kış beliriyor

NYT, her hafta aşılarla ilgili yeni iyi haberler gelse de ABD'de haftalık olarak 1 milyon yeni Koronavirüs vakası tespit edilmeye başlandığına ve bazı eyaletlerde hastanelerin çok dolu olduğuna dikkat çekti. New Tork Times'a konuşan sağlık uzmanları ABD'nin önündeki 3 ayın çok zorlu geçeceğinde hemfikirlerim olduklarını söyledi. Kışın ortasında Biden'ın göreve geçeceğine dikkat çeken NYT, bu dönemde siyasi bölünmenin de ABD'ye tehdit oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu

The Washington Post | Moderna da Pfizer gibi aşı onayı için başvuruda bulundu

Moderna, geliştirdiği Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verilmesi için pazartesi günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurduğunu duyurdu. Pfizer/BionTech aşısı için de geçecen hafta başvuruda bulunulmuştu. Washington Post, bu gelişmeler kapsamında iki alının önümüzdeki haftalarda ABD'de dağıtımına başlanabileceğini ifade etti.

Moscow Times | Britanyalı uzmanlar: Rusya'nın Sputnik-V Koronavirüs aşısı "makul derecede etkili"

Britanyalı aşı uzmanları, Rusya'nın tescil ettiği ilk Koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin Covid19'u engellemekte ne kadar etkili olabileceğini tartıştı.

Kanada'nın CBC televizyonuna açıklamada bulunan Reading Üniversitesi'nden viroloji uzmanı Prof. Ian Jones, Rusya devletine ait Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen aşıda kendisini şüpheye düşürecek bir durum görmediğini ifade etti.

Jones, "İlk sonuçların şaşkınlık yarattığına katılıyorum. Ancak bence bu sonuçlar geçerli olmadığı için değildi. Biraz erken yayımladıkları içindi" diye konuştu.