Dünya basınında bugün | "Aşı karşıtlığı, varyantlara büyüme alanı sağlıyor"

26 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Doktorlar yoğun bakın uyarısı yaparken gençlere aşı olma çağrısında bulunuldu

The Guardian’ın aktardığına göre, her gün daha çok genç insan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılıyor ve bunların "büyük çoğunluğunun" aşısız olduğu biliniyor. Gençlerin Covid-19'dan ölme riski çok daha düşük olsa da, doktorlar giderek daha fazla genç hasta gördüklerini söylüyor ve gençleri aşı yaptırmaya ve "gereksiz yere" acı çekmemeye çağırıyor.

Daily Mail | Covid-19 kaynaklı demans hastalığı kurbanları

Daily Mail'e göre, pandeminin başlangıcında hafıza kliniklerine yapılan sevkler neredeyse durdu, çünkü karantina sırasında yaklaşık 10 yeni demans vakasından biri teşhis edilmedi. Raporda, 50 bine kadar vakanın gözden kaçırıldığı bildiriliyor ve uzmanların, birikmiş iş yükünün, hastaneler üzerinde daha fazla baskı oluşturabileceği konusunda uyardığı da ekleniyor.

New York Times | Aşı karşıtlığı, varyantlara büyüme alanı sağlıyor

ABD'de günlük Koronavirüs vaka sayısı geçen ayın dört katına çıkarak yaklaşık 51 bine yükseldi. NYT'nin haber analizinde eğer nüfusun daha büyük bir bölümü aşılanmış olsa, herhangi bir Koronavirüs varyantının bu kadar yayılma imkanı olmayacağı belirtildi.

The Washington Post | Kapitol ayaklanması soruşturması tartışmaların arasında başlıyor

6 Ocak'ta Donald Trump destekçilerinin ABD Kongre binasını basmasını soruşturacak olan Temsilciler Meclisi komitesi bu hafta göreve başlayacak. Konuyla ilgili fikir ayrılıklarının komitenin görevini verimli bir şekilde yerine getirmesini etkileyebileceği konuşuluyor. Boykot kararı alan Cumhuriyetçiler, oturumlara katılanlara "sonuç yaşatılacağının" sinyallerini verdi.

Moscow Times | Putin, savaş gemisi geçit töreninde "ölümcül vuruşlar" konusunda uyarıda bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin donanmasının suyun altındaki ve havadaki hedeflere "ölümcül vuruş" yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

St. Petersburg kentinde savaş gemileriyle yapılan bir geçit töreninde konuşan Putin, "Bugün Rusya donanması ülkemizin güvenliğini ve ulusal çıkarlarını koruma altına almak için ihtiyacı olan her şeye sahip" dedi.

Rus lider, "Suyun altındaki, yüzeyindeki ve havadaki düşmanları tespit edebiliyor ve gerekirse onları ölümcül bir vuruş ile hedef alabiliyoruz" diye konuştu.

Rusya'nın dünyanın en güçlü donanmalarından birine sahip olduğunu ifade eden Putin, geliştirdikleri hipersonik füzelerin hala "eşsiz" olduğunu söyledi.

ABD, Çin ve Fransa gibi ülkeler de kendi hipersonik füzelerini geliştirme planları olduğunu açıklamıştı.

Al Jazeera | Tunus Cumhurbaşkanı, Başbakan'ı görevden aldıktan sonra 'darbe' ile suçlandı

İktidar partisi karşıtı protestoların siyasi krizi büyüttüğü Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu açıkladı.

Said, cumhurbaşkanlığı makamının yürütme yetkilerini devralacağını ve ona kendisinin atadığı bir başbakan liderliğindeki hükümetin destek olacağını dile getirdi.

Pazar gününün erken saatlerinde Tunus'un çeşitli şehirlerinde insanlara sokağa çıkmış ve iktidarı ekonomiyi kötü yönetme, yozlaşma ve yüksek Koronavirüs enfeksiyon oranlarıyla suçlayan eylemler düzenlemişti. Parlamentonun önünde toplanan yüzlerce kişi iktidardaki "ılımlı İslamcı" Nahda Hareketi'ne ve Başbakan Meşişi'ye karşı slogan attı.

Nahda lideri Gannuşi, yapılan hamleyi bir "darbe" olarak nitelendirdi ve Arap Baharı'na göndermede bulunarak destekçilerine, "14 Ocak 2011'miş gibi" sokağa çıkma çağrısında bulundu.